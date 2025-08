Bất Động Sản Vệ Tinh TP.HCM Bùng Nổ Giao Dịch

Thị trường bất động sản khu vực vệ tinh phía Nam đang chứng kiến hàng loạt dự án quy mô lớn ra hàng với các đợt mở bán rầm rộ. Đáng chú ý, thị trường ghi nhận làn sóng giao dịch sôi động và thanh khoản tăng mạnh ở nhiều dự án.

Loạt Dự Án Ghi Nhận Giao Dịch Khủng

Một trong những dự án khiến thị trường bất động sản phía Nam xôn xao những ngày gần đây là Vinhomes Green City tại Tây Ninh (khu vực Long An cũ). Với mức giá thanh toán sớm, mỗi căn thấp tầng ở đây có mức giá từ 3,9 tỷ đồng/căn. Dự án mới mở bán nhưng đến hiện tại, ghi nhân hơn 2.000 căn đã được đặt mua thành công. Toàn bộ bảng hàng của phân khu 4 và phân khu 5 của dự án đã được rao bán hết. Dự án vẫn còn hơn 1.500 khách đã booking thiện chí, đang chờ các đợt mở bán kế tiếp.

Hàng dài nhà đầu tư xếp hàng để mua Vinhomes Green City. Ảnh: Vietnamnet

Cũng thuộc khu vực Long An cũ, trước đó, dự án Eco Retreat của chủ đầu tư Ecopark cũng “tiêu thụ” thành công 100% bảng hàng đợt 1. Sau sự thành công của đợt mở bán đầu, đơn vị này đang ra mắt tiếp phân khu cao tầng và các sản phẩm thấp tầng thuộc một phân khu khác trong đại dự án.

sáp nhập, dự án này thuộc TP. Thuận An (Bình Dương) cũng ghi nhận thanh khoản ấn tượng. sau hơn một tháng ra mắt, 95% tổng quỹ hàng của phân khu Zenia đã được giao dịch thành công. Không kém cạnh, La Pura thuộc phường Thuận Giao (TP.HCM), trước khisáp nhập, dự án này thuộc TP. Thuận An (Bình Dương) cũng ghi nhận thanh khoản ấn tượng. sau hơn một tháng ra mắt, 95% tổng quỹ hàng của phân khu Zenia đã được giao dịch thành công.

Dự án căn hộ The Felix (phường Bình Hòa, TP.HCM, trước đó thuộc Bình Dương, với mức giá từ 38.5 triệu đồng/m2, cũng bùng nổ giao dịch trong đợt mở bán đầu tiên khi 736 căn hộ đã tìm được chủ nhân. Trước đó trong phiên livewstream giới thiệu sản phẩm, dự án này cũng đã có hơn 500 khách hàng đặt chỗ mua căn hộ.

Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh cũng ghi nhận hàng trăm giao dịch thành công trong đợt mở bán gần đây. Dự án K-Home thuộc phường Thủ Dầu Một (Bình Dương) củaTập đoàn Địa ốc Kim Oanh cũng ghi nhận hàng trăm giao dịch thành công trong đợt mở bán gần đây.

Vì Sao Các Dự Án Giao Dịch Tốt?

Nhà đầu tư Minh Quyên cho biết, sở dĩ khu vực vệ tinh, vùng ven của TP.HCM ghi nhận các con số khủng về giao dịch là do mức giá được đưa ra thị trường khá hấp dẫn. Dòng căn hộ chung cư chỉ dao động 30-40 triệu đông/m2, dòng thấp tầng đao động 4-7 tỷ đồng/căn – đây là một mức giá gần như đã tuyệt chủng tại khu vực trung tâm TP.HCM và cả Hà Nội. Mặt bằng giá thấp và phần lớn đều là sản phẩm của những chủ đầu tư lớn, tên tuổi trên thị trường, đã tạo nên sức hút rất lớn, tạo nên các cơn “địa chấn” về giao dịch trong thời gian qua.

Thị trường bất động sản vùng ven TP.HCM thu hút nhà đầu tư. Ảnh: Nhịp sống kinh tế

Ngoài ra, bà Quyên cũng cho rằng, sau giai đoạn thị trường trầm lắng, người mua nhà đã trở nên thận trọng hơn và ưu tiên các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có vị trí thuận tiện, tiện ích đầy đủ và mức giá hợp lý. Các dự án bán tốt tời gian qua phâ là những dự án đáp ứng được các tiêu chí này.

Nhìn nhận về các hiện tượng thanh khoản của thị trường bất sản phía Nam thời gian gần đây, môi giới Nguyễn Trọng Hưng, người đang bán các sản phẩm thấp tầng khu vực Long An cho biết, sở dĩ các sản phẩm có lượng giao dịch tốt là do các dự án được mở bán gần đây thường đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, tạo niềm tin cho người mua. Điều này rất quan trọng, giúp khách hàng an tâm hơn khi quyết định xuống tiền.

Ngoài ra, các chủ đầu tư đã linh hoạt hơn trong việc đưa ra các chính sách thanh toán ưu đãi, chiết khấu cao cho khách hàng thanh toán nhanh, hoặc hỗ trợ vay vốn, giúp giảm gánh nặng tài chính ban đầu cho người mua, kích thích giao dịch của thị trường.

Đặc biệt, lãi suất hạ nhiệt cũng góp phần khuyến khích người mua, đặc biệt là những người có nhu cầu vay ngân hàng mua ở hoặc đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, anh Hưng cũng không loại trừ tâm lý FOMO của thị trường. “Giá nhà ở TP.HCM liên tục tăng cao, cùng với thông tin về sự phát triển hạ tầng và quy hoạch đô thị (đặc biệt tại khu Đông), đã tạo ra tâm lý lo sợ bỏ lỡ cơ hội mua nhà với giá tốt. Khi có dự án chất lượng, pháp lý minh bạch và chính sách bán hàng hấp dẫn, người mua sẵn sàng xuống tiền nhanh chóng”, anh Hưng nhấn mạnh.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: Tạp chí Điện tử Bất động sản Việt Nam

Thời gian xuất bản: 02/07/2025 – 14:19

Link nguồn: https://reatimes.vn/bat-dong-san-ve-tinh-tphcm-bung-no-giao-dich-202250702111419434.htm

————