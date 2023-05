Bất động sản Vũng Tàu: đại dương xanh cho các tay chơi lớn

Ngôi sao tiếp bước

Bên cạnh các con số ấn tượng về lượng du khách, theo ghi nhận của hãng tư vấn Savills, thị trường du lịch nghỉ dưỡng thời gian qua liên tục chứng kiến sự phát triển các dự án mới và lượng nguồn cung này đã bắt đầu tác động lên kết quả hoạt động kinh doanh của các dự án.

Mức độ cạnh tranh tại hầu hết các phân khúc dự kiến ngày càng tăng lên trong thời gian tới, nhất tại các thị trường đã phát triển nóng các năm qua như Nha Trang, Cam Ranh, Đà Nẵng và Phú Quốc. Do vậy, các chủ đầu tư cần phải cân nhắc cẩn trọng về hiệu suất kỳ vọng và nguồn ngân sách cho dự án trong những năm sắp tới.

Thực tế nếu chịu khó mở rộng tầm nhìn, vẫn còn đó các cơ hội đầu tư hấp dẫn tại một số thị trường chưa được thương mại hóa nhưng sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và hạ tầng. Một trong số là thành phố biển Vũng Tàu: địa danh du lịch biển nổi tiếng chỉ cách TP.HCM 2 giờ đi xe.

Ngoài những yếu tố tự nhiên như sở hữu hơn 100 km bờ biển, nhiều cánh rừng, đồi núi hoang sơ, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thu hút giới đầu tư nhờ hưởng lợi từ các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến cao tốc Biên Hòa- Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây- Phan Thiết, nâng cấp quốc lộ 51 hay siêu dự án sân bay Long Thành (công suất 100 triệu lượt khách/năm, dự kiến khởi công 2021). Không chỉ thế, Vũng Tàu còn hưởng lợi từ hệ thống giao thông đường thủy đồng bộ bao quanh, trong đó cảng quốc tế Cái Mép- Thị Vải nằm trong số 19 cảng nước sâu lớn nhất thế giới.

Động lực khiến các dòng vốn đổ xô tìm kiếm cơ hội ở thành phổ biển này còn đến từ sự khan hiếm của cơ sở lưu trú hiện tại. Đơn cử như khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu chỉ có 2 khách sạn đạt tiêu chuẩn 5 sao, trong tổng lượng phòng 4-5 sao chỉ khoảng 800 phòng. Với lượng khách du lịch mỗi năm lên đến hàng triệu lượt đi kèm yêu cầu ngày càng cao về chất lương nghỉ dưỡng- giải trí, Vũng Tàu rõ ràng sẽ cần bổ sung một lượng lớn các dự án du lịch đẳng cấp, đồng thời trở thành đại dương xanh đủ lớn cho nhiều thương hiệu du lich nổi tiếng cùng tham gia khai khác.

Nhờ quy mô nhỏ, được thiết kế theo phong cách trẻ trung hiện đại, dòng sản phẩm căn hộ du lịch vẫn là chủ đạo trên thị trường Second Home (ngôi nhà thứ hai) và được nhiều chủ dự án theo đuổi. Theo hãng Savills, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phổ biến của mô hình căn hộ du lịch tại Việt Nam trong thời gian qua là nhờ vào sự kết hợp giữa tăng trưởng niềm tin vào bất động sản nghỉ dưỡng và mong muốn rút ngắn thời gian hoàn vốn của chủ đầu tư.

Sức hấp dẫn của các căn hộ du lịch này là người sở hữu có thể sử dụng cho mục đích nghỉ dưỡng, đồng thời còn tận hưởng lợi nhuận cho thuê hấp dẫn hơn khi so với thị trường căn hộ tại các đô thị như TP.HCM vốn đang chịu áp lực về nguồn cung dư thừa trong ngắn hạn, đồng thời giá cả ngày càng đắt đỏ.

Dấu ấn người tiên phong

Làn sóng đầu tư vào thị trường Vũng Tàu đang được khuấy động bởi một vài thương hiệu lớn, trong đó nổi bật là sự tiên phong của chủ đầu tư An Gia với khu tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng The Sóng. Gây chú ý nhờ hơn 1.000 căn giao dịch thành công ngay trong lần đầu tiên ra mắt, The Sóng phần nào chứng minh năng lực hấp thụ và tiềm năng cực lớn của bất động sản Vũng Tàu nếu chủ đầu tư am hiểu và nắm bắt được nhịp thở của thị trường.

Theo các chuyên gia, không phải quy mô nguồn khách nữa, mà chất lượng các sản phẩm du lịch mới là điều mà thị trường Vũng Tàu cần cải thiện để giữ được khách lưu trú dài ngày hơn. Ở đó, sự hình hình các tổ hợp du lịch siêu lớn, tích hợp nhiều hoạt động giải trí sống động và có thương hiệu như The Sóng là xu thế tất yếu để tạo nên sự khác biệt, đồng thời tạo nền tảng để định hình xu thế phát triển bền vững của thị trường du lịch nghỉ dưỡng trong tương lai.

Tọa lạc trên đường Thi Sách, nằm trên cung đường nghỉ dưỡng 5 sao được quy hoạch, The Sóng sở hữu vị trí đặc địa, dự kiến sẽ trở thành điểm nhấn nằm trong đề án Điều chỉnh quy hoạch TP. Vũng tàu đến 2035 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt. Dự án có quy mô 36 tầng với tổng cộng 1.500 căn và 10.000m2 sàn thương mại theo tiêu chuẩn 5 sao. Đi kèm với đó là hàng loạt các tiện ích đẳng cấp như công viên nước trên cao, hồ bơi tràn bờ ở độ cao 130m, hệ thống sky bar, trung tâm thể thao và yoga. Đồng hành với chủ đầu tư còn là các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực F&B, quản lý khách sạn… như Golden Gate.

Với tầm nhìn ôm trọn bãi biển Vũng Tàu, The Sóng dự kiến sẽ trở thành địa điểm check-in hấp dẫn cho du khách, mang đến một không gian nghỉ dưỡng thư thái cho các gia đình mỗi dịp cuối tuần, đồng thời đóng góp một biểu tượng nâng tầm diện mạo của thành phố biển Vũng Tàu chỉ trong vài năm tới.