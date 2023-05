Bất động sản vùng ven: Cơ hội tốt cho nhà đầu tư năm 2020

Theo đó, các tập đoàn bất động sản đang dần đổ về thị trường vùng ven thành phố, những nơi trong thời điểm hiện tại đang tạo được nhiều sự chú ý trong mắt khách hàng. Có thể thấy sự khan hiếm nguồn cung và mức giá cao kỷ lục đã khiến người mua lẫn nhà đầu tư không còn “mặn mà” với thị trường nội đô TP.HCM. Trong khi đó, quỹ đất tại các vùng giáp ranh thành phố đã giúp việc phát triển đa dạng các loại hình bất động sản trở nên dễ dàng hơn, từ đó mang đến nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng.



Bất động sản vùng ven đang dần tìm được chỗ đứng vững chắc

Thị trường TP.HCM đã chứng kiến sự tăng giá đồng loạt của tất cả phân khúc bất động sản, từ căn hộ đến nhà phố, biệt thự. Lý giải cho điều này, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ sự xuất hiện của các dự án siêu sang đạt mức giá hơn 60 triệu đồng/m2 đối với căn hộ và hơn 125 triệu đồng/m2 đối với biệt thự (theo JLL). So với cùng kỳ năm 2019, mức giá của toàn thị trường đã tăng khoảng 30% và chưa có dấu hiệu dừng lại. Từ đó, áp lực lãi vay cũng trở nên khắc nghiệt hơn và lãi suất cho thuê không còn đủ hấp dẫn để giữ chân khách hàng đầu tư.

So với những năm vừa qua, đây là thời điểm xu hướng giãn dân ra các khu vực vùng ven trở nên mạnh mẽ nhất. Khi thành phố đã trở nên ô nhiễm, chật chội và hệ thống giao thông tại các tỉnh xung quanh được đầu tư phát triển đồng bộ, việc di chuyển không còn là trở ngại lớn khi người dân sống bên ngoài TP.HCM. Tại thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An, người dân nơi đây chỉ mất 30 đến 40 phút để di chuyển đến trung tâm thành phố thông qua các tuyến đường như cao tốc HCM – Trung Lương, Quốc Lộ 1A và Đại lộ Võ Văn Kiệt.



Hạ tầng giao thông tại các tỉnh vùng ven như Long An đang phát triển vượt bậc

SeaHoldings là chủ đầu tư đã tạo được ấn tượng tốt trên thị trường với dự án đầu tay là căn hộ Fresca Riverside tại quận Thủ Đức khi đã thực hiện dự án một cách chất lượng và đúng tiến độ, hiện đang bàn giao căn hộ cho cư dân. SeaHoldings cũng là một đại diện tiêu biểu trong số các tập đoàn đầu tư mạnh mẽ vào thị trường vùng ven. Công ty đã triển khai hai dự án tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An: Khu dân cư Lago Centro đang trong quá trình bàn giao sổ cho khách hàng và khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside vừa được giới thiệu đến thị trường vào giữa năm nay.

Việc triển khai The Pearl Riverside đã thể hiện sự am hiểu về thị trường của SeaHoldings trong bối cảnh TP.HCM đang thiếu nguồn cung sản phẩm nhà phố, biệt thự. Bên cạnh đó, khu compound của SeaHoldings còn sở hữu mức giá hấp dẫn, chỉ bằng một căn hộ trong nội đô thành phố cùng pháp lý hoàn chỉnh bậc nhất thị trường. Hiện khách hàng đã có thể hoàn toàn yên tâm khi The Pearl Riverside đã sở hữu quy hoạch 1/500, công nhận chủ đầu tư, giấy phép xây dựng và giấy phép bán hàng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc “Hòn ngọc ven sông” sẽ được ngân hàng bảo lãnh, tài trợ. Khách hàng sẽ có thể được hỗ trợ tài chính đến 70% giá trị sản phẩm với lãi suất ưu đãi và được ân hạn nợ gốc trong 12 tháng hoặc đến lúc nhận nhà.



Tổng thể khu nhà phố compound ven sông The Pearl Riverside

Không dừng lại ở đó, những giá trị nâng tầm cuộc sống được SeaHoldings lồng vào The Pearl Riverside được đánh giá là đủ sức hấp dẫn bất kỳ khách hàng khó tính nào. Vị trí đắc địa tại trung tâm thị trấn Bến Lức, ven con sông Vàm Cỏ Đông giúp dự án có tầm nhìn đẹp lộng lẫy, vô tận từ công viên The Pearl River Park rộng 5500m2. Công viên này còn sở hữu quảng trường, đường chạy bộ, khu tập thể dục, khu vui chơi trẻ em, BBQ, khu đọc sách, photoshooting và đặc biệt là bến du thuyền, một trong những yếu tố vượt trội của The Pearl Riverside.

Sự xanh mát, tiện nghi trong không gian sống cũng được chủ đầu tư đặc biệt quan tâm. SeaHoldings khi phát triển các công trình nhà ở, tiện ích đã sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường và thiết kế khoa học, khai thác tối đa ánh sáng, gió tự nhiên. Bên cạnh đó, những tiện ích đẳng cấp cũng được thêm vào nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sống cho cư dân như: Clubhouse; Tòa nhà thương mại – dịch vụ và trường học tiêu chuẩn quốc tế… Tất cả những điều này sẽ mang đến một cuộc sống đầm ấm, trọn vẹn nhất cho khách hàng của SeaHoldings và giúp người mua nhà có thêm một lựa chọn sáng giá khi tìm nơi an cư tại khu vực vùng ven thành phố.