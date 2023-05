Bất động sản vùng ven TP.HCM đón dòng tiền sau dịch

Dòng tiền đầu tư của thị trường BĐS được nhận định sẽ tiếp tục chảy về vùng trũng khi các chủ đầu tư lớn tập trung hàng loạt dự án quy mô vào thị trường vùng ven, lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Vũng Tàu hay Bình Thuận.

Mới đây, tập đoàn Nhật Hankyu Hanshin hợp tác cùng chủ đầu tư Nam Long Group công bố triển khai dự án khu đô thị tích hợp Izumi City quy mô 170ha tại khu Đông. Izumi City là đại đô thị có quy mô dân số dự kiến lên đến 26.000 người, tọa lạc tại trung tâm của quy hoạch vùng đô thị mới phía Đông TP.HCM. Khu đô thị này nằm trong chuỗi quần thể đô thị mới trải dọc hai bên bờ sông Đồng Nai của khu Đông như Vinhomes Grand Park (271ha), Aqua City (1.000ha), Long Hưng City (277ha), Sơn Tiên (380ha), Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)…

Dòng tiền đầu tư tiếp tục đổ mạnh về các khu đô thị được triển khai tại thị trường vệ tinh quanh TP.HCM. Ảnh minh họa

Izumi City được quy hoạch phát triển theo mô hình đô thị tích hợp gồm đa dạng loại hình sản phẩm nhà phố, biệt thự, compound và hệ sinh thái tiện ích thương mại – dịch vụ. Dự án gồm 9 phân khu, sở hữu 5,5km mặt tiền sông cùng quy hoạch phát triển đô thị theo 5 trục kết nối trải dài từ sông Đồng Nai đến phân khu thành phần. Đây là dòng sản phẩm được Nam Long triển khai hướng đến người đầu tư khu Đông và các gia đình trẻ thành đạt, có điều kiện có lối sống năng động, thích môi trường sống năng động của khu Đông mua để dành để ở thật sau này.

Không chỉ tại khu Đông, ở thị trường phía Tây, Nam Long Group tiếp tục hợp tác với đối tác Nhật Nishi Nippon Railroad, mở rộng chuỗi sản phẩm đa dạng cho dự án KĐT Waterpoint quy mô 355ha tại Bến Lức, Long An. Bên cạnh dòng sản phẩm từ đất nền, nhà phố, biệt thự, shophouse, chủ đầu tư này tiếp tục triển khai thêm loại hình căn hộ trung cấp là EHome Southgate. Đây là dự án nhà ở "vừa túi tiền" với mức giá chỉ trên dưới 1 tỷ đồng/căn, có diện tích 4,5ha gồm 7 khối nhà chung cư, tương đương hơn 1.400 căn hộ và hiện tại nhận được khá nhiều sự quan tâm của người mua nhà tại khu Tây TP.HCM.

Một ông lớn BĐS khác là TNR Holdings cũng công bố kế hoạch "đánh bắt xa bờ" bằng loạt dự án tại Đồng Nai và Tây Nam Bộ. Bên cạnh việc triển khai dự án khu độ thị TNR Grand Long Khánh tại Đồng Nai, quy mô 21,4ha gồm các loại hình sản phẩm đa dạng, doanh nghiệp này cũng tích cực đẩy mạnh triển khai loạt đô thị tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Tiền Giang, Cần Thơ… Hưng Thịnh Group cho biết, năm 2021-2022 vẫn tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào thị trường vùng ven. Ngoài triển khai loạt dự án nhà phố và căn hộ tại TP. Biên Hòa và Bình Dương, TNR Holdings cũng chuẩn bị trình làng dự án đô thị nghỉ dưỡng Merry Land Quy Nhơn tại TP. Quy Nhơn, Bình Định với giá trị đầu tư lên tới 47.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Vượng Holdings công bố chuẩn bị đưa ra thị trường 3.000 sản phẩm đất nền tại các thị trường trọng điểm như Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bảo Lộc, Đồng Nai và Phan Thiết. Theo kế hoạch, dự án đầu tiên của Hưng Vượng Holdings là The Fusion với trên 400 sản phẩm sẽ được mở bán trong quý 4 này. Danh Khôi cũng cho hay sẽ triển khai một đại dự án mang tên Takashi Ocean Suite Kỳ Co. Đây là dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng hàng đầu theo phong cách Nhật Bản tại TP. Quy Nhơn. Novaland cũng tích cực gom hơn 5.400 ha đất tại Đồng Nai, Bà Rịa và Bình Thuận để tiếp tục triển khai hàng loạt dự án đô thị du lịch nghỉ dưỡng và nhà ở trong năm 2022.

Lợi thế quỹ đất rộng và rẻ giúp các doanh nghiệp dễ dàng triển khai các khu đô thị quy mô tích hợp tiện ích đáp ứng nhu cầu người mua nhà hiện tại.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam, trước thực tế quỹ đất tại TP.HCM không còn nhiều, trong khi người mua nhà thiên về xu hướng tìm kiếm các BĐS có yếu tố chất lượng và dịch vụ ngày càng cao đòi hỏi các dự án phải có hệ sinh thái đầy đủ dịch vụ, cơ sở hạ tầng, có trường học, bệnh viện… và giá thành hợp lý. Để triển khai được những dự án như vậy, bên cạnh tiềm lực tài chính mạnh còn đòi hỏi phải sở hữu quỹ đất lớn. Tại TP.HCM, các chủ đầu tư khó lòng chọn được quỹ đất 100-200 ha, thậm chí hiện tại vài chục ha cũng không dễ dàng và giá cả phải chăng, thì tỉnh lân cận lại là nơi còn "màu mỡ" về quỹ đất. Việc các doanh nghiệp và nhà đầu tư dịch chuyển về vùng lân cận các thành phố lớn là xu hướng tất yếu của thị trường và sẽ còn bùng nổ trong các năm tới đây. Xu hướng này mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người mua nhà.

Cùng với sự dịch chuyển của chủ đầu tư thì người mua nhà, dân đầu tư dịch chuyển theo, tạo nên làn sóng sôi động cho thị trường BĐS vùng ven TP.HCM. Theo ông Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, bên cạnh quỹ đất, dự án khan hiếm thì giá thành cao ở khu trung tâm cũng khiến người mua nhà dịch chuyển về vùng ven để kiếm cơ hội an cư cũng như đầu tư. BĐS chỉ cách nhau một con sông nhưng ở TP.HCM giá gấp 3-4 lần so với tỉnh lân cận, đó là lý do nhiều khách hàng tìm đến BĐS vùng ven để mua. Ngoài ra, những năm gần đây, việc hệ thống hạ tầng giao thông liên vùng liên tục được mở rộng và hoàn thiện cũng giúp các nhà phát triển bất động sản tự tin hơn khi triển khai dự án ở vùng ven, còn người mua nhà thì thay đổi dần văn hóa sở hữu BĐS, chấp nhận đầu tư, mua nhà ở xa khi mà việc di chuyển không còn là rào cản. Sở hữu BĐS tại các đô thị vệ tinh sẽ là sự lựa chọn được ưu ái của nhiều nhà đầu tư và người mua thực trong tương lai.

Phương Uyên

Sức mua căn hộ dịch chuyển vào các khu đô thị