Theo thống kê của Statista, cho đến tháng 4/2018, thị trường Nhà thông minh đã đạt doanh thu khoảng 45 triệu USD, dự đoán con số này có thể đạt mức 319 triệu USD từ nay đến 2022 với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm là 67%. Đặc biệt, Statista đánh giá thị trường nhà thông minh Việt Nam rất có tiềm năng và quy mô thậm chí có thể lớn hơn nhiều nước trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, thị trường địa ốc với sự cạnh tranh khốc liệt, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã coi công nghệ trở thành “át chủ bài” và là bài toán thu hút khách hàng và các nhà đầu tư.

Sunshine Center thỏa mãn những tiêu chí khắt khe của giới thượng lưu về một sản phẩm khác biệt với những ứng dụng thông minh bậc nhất từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Sunshine Center – tiên phong làm nên hệ sinh thái công nghệ đáng mơ ước

Được coi là đơn vị tiên phong đưa công nghệ 4.0 vào bất động sản, Tập đoàn Sunshine đã lên phương án thiết kế tích hợp công nghệ ngay từ khi xây dựng dự án và luôn coi công nghệ như một cuộc chơi xương sống của mình. Không dừng lại ở Smart Home thông thường, tại Sunshine Center, chủ đầu tư đang cung cấp giải pháp công nghệ 4.0 – Smart Living. Theo đó, khi nhận nhà, cư dân sẽ được trải nghiệm đặc quyền công nghệ với 4 nhóm giải pháp phục vụ cuộc sống cư dân một cách trọn vẹn theo hướng tự động hóa, bao gồm: (1) bãi giữ xe thông minh (smart parking), (2) hệ thống an ninh/ bảo mật thông minh (smart security), (3) nhà thông minh (smarthome) và (4) quản trị dữ liệu thông minh (smart management).

Với việc ứng dụng những công nghệ thông minh, tân tiến bậc nhất, sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, các gia chủ sẽ cảm thấy thư thái, thoải mái hơn rất nhiều vì được thảnh thơi nghỉ ngơi, tiết kiệm thời gian và công sức cho những công việc hàng ngày.

Cụ thể, ngay khi đi làm về, cư dân sẽ được trải nghiệm hệ thống bãi giữ xe thông minh. Xe của chủ căn hộ đã được chọn sẵn vị trí đỗ từ xa. Khi về tới nhà, xe sẽ đi vào ngay bãi mà không tốn nhiều thời gian cho việc check-in nhờ hệ thống check-in tự động ưu việt. Ngoài ra, hệ thống biển báo và app sẽ điều hướng xe tới đúng vị trí đã book.

Cất xe xong, cư dân bắt đầu tiến vào tòa nhà. Đây là lúc cư dân sẽ đi qua hệ thống an ninh bảo mật được thiết kế rất chặt chẽ để mang lại sự an ninh gần như tuyệt đối mà lại vô cùng tiện dụng cho cư dân. Hệ thống camera thông minh an ninh, cảm biến nhận diện khuôn mặt sử dụng công nghệ tiên tiến sẽ được bố trị tại những vị trí cần thiết để xác thực chủ căn hộ, từ đó tự động mở các hàng rào an ninh cho cư dân tiến vào căn hộ.



Công nghệ Face ID hiện đại được áp dụng tại Sunshine Center

Vừa mở cửa căn hộ, cư dân sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái khi đèn và điều hoà đã bật sẵn, rèm tự mở cùng một bản nhạc ngân lên đẩy trải nghiệm sống của cư dân như trở về với một thiên đường đáng sống chỉ với một nút chạm trên điện thoại hay một vài câu ra lệnh cơ bản bằng giọng nói cho loa thông minh trong căn hộ.



Một ngày tại Sunshine Center, cuộc sống của cư dân bắt đầu bằng với

các ứng dụng điện thoại thông minh.

Khi ở nhà hay ở bất cứ đâu, các cư dân có thể sử dụng những ứng dụng công nghệ hiện đại trong smart management (quản trị dữ liệu thông minh) để đặt hàng loạt các tiện ích, dịch vụ trong hệ sinh thái của Sunshine Group dễ dàng chỉ bằng các thao tác trên hai ngón tay.

Đơn cử như gọi đồ ăn, đặt giờ dọn phòng, đồng thời đi chợ trực tuyến để chuẩn bị cho bữa cơm tối của cả gia đình. Trong lúc ngồi làm việc, bạn có thể tranh thủ đặt vé máy bay đi công tác, đặt phòng nghỉ tại dự án của Sunshine Group tại Nha Trang, Hạ Long hay Hội An,… hoặc đặt vé xem phim để lên lịch cho những ngày tận hưởng cuối tuần.



App Sunshine Home hỗ trợ cư dân order từ xa nhiều dịch vụ

Bước chân ra khỏi nhà, các cư dân không phải mang theo lỉnh kỉnh các loại thẻ hay phải cầm theo tiền mặt. Với thẻ cư dân tích hợp thẻ ATM hoặc ứng dụng ví điện tử Sunshine Pay, các chủ nhân của Sunshine Center có thể yên tâm đi bơi, tập gym hay mua sắm trong chuỗi hệ thống tiện ích của Sunshine Group mà không cần dùng tiền mặt

Thẻ cư dân thông minh ngoài tính năng kiểm soát ra vào còn có chức năng như một chiếc ATM cho phép thanh toán toàn cầu.

Có thể thấy, dù là người “đến sau” nhưng Sunshine Group lại “đi trước” khi tự tạo ra lối đi riêng cho mình, tiên phong trong việc triển khai hệ sinh thái smart living, mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp, thời thượng theo phong cách high-tech thời đại 4.0.

Đó cũng chính là lý do giải thích cho việc vì sao những dự án bất động sản với căn hộ smart home gắn liền smart living của Sunshine Group chiếm được lòng tin của khách hàng đến vậy và Sunshine Center cũng không phải là ngoại lệ!

