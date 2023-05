Báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn thể hiện khách quan nguồn cung và lực cầu BĐS theo thời gian thực. Quý 3/2021, dữ liệu lớn cho thấy thị trường BĐS suy giảm đáng kể dưới tác động của đại dịch Covid-19. Sở hữu big data có lịch sử nhiều năm, chiếm khoảng 80% tổng số tin đăng, 90% số lượng dự án và 54% thời gian online của người tìm kiếm BĐS toàn thị trường, BĐS của Batdongsan.com.vn thể hiện khách quan nguồn cung và lực cầu BĐS theo thời gian thực. Quý 3/2021, dữ liệu lớn cho thấy thị trường BĐS suy giảm đáng kể dưới tác động của đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ thuận với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nguồn cung và nhu cầu trên thị trường giảm khá mạnh trong 2 tháng gần đây. Cụ thể: lượng tin đăng và mức độ quan tâm đến BĐS toàn trang giảm lần lượt 22% và 12% trong tháng 7. Tháng 8 tiếp tục có mức giảm sâu hơn, lần lượt là 58% và 27% so với tháng liền trước.

Mặc dù bức tranh chung mang nhiều màu xám, thị trường BĐS vẫn chứng minh sức hút và tiềm năng khi thể hiện sự phát triển ổn định ở một số khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh. Đơn cử, Hải Phòng có mức độ quan tâm đến BĐS tăng ổn định 8% trong tháng 8/2021. Tại các địa phương từng là ổ dịch như Bắc Giang, Bắc Ninh, nhu cầu tìm kiếm BĐS cũng tăng đều kể từ khi Covid-19 tạm được khống chế. Cụ thể, lực cầu BĐS tại Bắc Giang ghi nhận mức tăng trưởng theo tháng là 22% và 26% trong tháng 7 và 8/2021. Chỉ số này của Bắc Ninh cũng khá ấn tượng, lần lượt là 40% và 7%.

Mức độ quan tâm BĐS Bắc Giang, Bắc Ninh tăng bật sau Covid-19

Ở hầu hết các địa phương khác, thị trường BĐS gặp tương đối nhiều khó khăn. Trạng thái giãn cách xã hội bao trùm các đô thị lớn suốt mấy tháng liền khiến phương thức kết nối truyền thống bị đứt gãy. Nhiều hoạt động giao dịch đóng băng đã ảnh hướng đến “sức đề kháng” của doanh nghiệp BĐS. Theo một khảo sát gần đây của Batdongsan.com.vn, có hơn 90% doanh nghiệp BĐS có dòng tiền vào không đủ trang trải cho các chi phí cố định như: thuê văn phòng, lương, bảo hiểm xã hội. Còn theo Hội Môi giới BĐS Việt Nam, tới cuối tháng 8/2021, 78% sàn giao dịch đã phải cắt giảm nhân sự hoặc cho tạm thời nghỉ việc không lương.

Để duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các phương pháp mới tiếp cận khách hàng. Đơn cử có Vinhomes với mô hình “Offline to Online” giúp gia tăng tương tác giữa các bên tham gia giao dịch, Cengroup với chiến dịch online “Home now for Vietnam Stronger” giúp kịch hoạt sales và lan tỏa thông điệp chống dịch, hay sự kiện livestream bán hàng của Masterise với những thước phim 3D sống động trên chính ứng dụng Masterise Homes App. Các cá nhân môi giới cũng tích cực sử dụng các công cụ marketing online, livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm, và gặp gỡ khách hàng qua những nền tảng như Zoom, Teams, Zalo, Google Meet.

Tuy nhiên, BĐS vẫn là thị trường khá “bảo thủ” với những sản phẩm giá trị lớn, khách hàng vẫn mang tâm lý nghi ngại nếu chưa được trực tiếp xem xét, khảo sát sản phẩm thực tế. Vậy làm thế nào để giải bài toán tâm lý khách hàng? Ngoài các nền tảng và chiến dịch thúc đẩy kinh doanh online, doanh nghiệp và nhà môi giới cần có biện pháp gì để tiếp cận cũng như hỗ trợ khách hàng khi thị hiếu, tâm lý và nguồn tài chính của họ đã thay đổi sau những kỳ Covid-19 kéo dài?

Báo cáo thị trường quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn. Báo cáo cũng tập trung phân tích diễn biến toàn thị trường BĐS Việt Nam trong ba tháng đầy khó khăn và cùng các chuyên gia “bắt mạch” thị trường BĐS trong thời gian tới. Các chủ đề này sẽ được thảo luận trong sự kiện Công bố trực tuyến BĐS quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn. Báo cáo cũng tập trung phân tích diễn biến toàn thị trường BĐS Việt Nam trong ba tháng đầy khó khăn và cùng các chuyên gia “bắt mạch” thị trường BĐS trong thời gian tới.

Hà Phương