Từ lâu, Bình Dương đã được xem là “thủ phủ công nghiệp” của Việt Nam. Trong khi đó, công nghiệp và hạ tầng là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thị trường bất động sản mà hai yếu tố này Bình Dương đều sở hữu. Sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, công nghiệp, hạ tầng đã giúp Bình Dương liên tục bứt phá ở mọi mặt. Tính đến hiện tại, tổng số khu công nghiệp đang hoạt động tại địa phương đã lên đến gần 50 cụm và khu công nghiệp. Các khu công nghiệp này tập trung nhiều nhà đầu tư tư 43 quốc gia trong đó có Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản…



Mới đây nhất, theo thống kê từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu Tư), chỉ trong Quý 1/2022, Bình Dương đã dẫn đầu cả nước với tổng vốn đầu tư đạt 2,35 tỉ đô la Mỹ. Có thể nói, Bình Dương gặt hái được những quả ngọt như ngày hôm nay là nhờ vào “đòn bẩy” từ những công trình hạ tầng hàng nghìn tỷ đồng. Có thể kể đến như: Mỹ Phước – Tân Vạn – Bàu Bàng; Bàu Bàng – Phú Giáo – Bắc Tân Uyên; nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13; nâng cấp mở rộng đường ĐT743A, ĐT743B; đầu tư mới đường Thủ Biên – Đất Cuốc…, thỏa thuận với JICA kéo dài tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên về Bình Dương và Đồng Nai.

Ngoài ra, Bình Dương cũng đang xúc tiến xây dựng cao tốc TP. HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành (dài hơn 70 km), có mức vốn đầu tư lên đến 36.000 tỷ đồng, đã được Chính phủ phê duyệt triển khai, giúp góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối giữa Bình Dương với TP. HCM và các tỉnh lân cận. Việc không ngừng đầu tư và nâng cấp hệ thống hạ tầng đồng bộ đã giúp Bình Dương luôn là một trong những địa phương đầu tư tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam.

Không chỉ vậy, đầu năm 2022, Bình Dương cũng chính thức lọt vào danh sách “Smart 21” do Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) bình chọn, trở thành 1 trong 21 các cộng đồng có Chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu trên thế giới của năm 2022. Tất cả những yếu tố này đã giúp bất động sản Bình Dương “thăng hạng” nhanh chóng, thậm chí mặt bằng giá ở nhiều khu vực tại Bình Dương gần ngang hàng với TP. Thủ Đức. Bên cạnh đó, tháng 4/2022, thị trường bất động sản ở địa phương này trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi UBND tỉnh Bình Dương đưa ra Đề án thành lập thành phố Bến Cát và thành phố Tân Uyên. Nếu đề án thành lập thành phố Tân Uyên và Bến Cát được thông qua, Bình Dương sẽ có tổng cộng 5 thành phố trực thuộc, cùng với Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một. Từ đó, Bình Dương sẽ vượt qua Quảng Ninh để trở thành địa phương có nhiều thành phố nhất trên cả nước.

Với những “đòn bẩy” kể trên thị trường Bình Dương trong những tháng đầu năm 2022 đã có biến động ra sao? Dữ liệu chi tiết nào sẽ được tiết lộ? Các chuyên gia có dự đoán gì về thị trường trong thời gian tới? Tất cả sẽ được Batdongsan.com.vn giải đáp trong sự kiện Báo Cáo Thị Trường Bất Động Sản Bình Dương được tổ chức vào 9h00 – 11h30 ngày 19/5/2022 tại khách sạn Bcons Bình Dương, 50 Bạch Đằng, phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một.

Sự kiện sẽ cập nhật các thông tin tổng quan về kinh tế vĩ mô trong Quý 1/2022 của Việt Nam nói chung và miền Nam nói riêng. Đồng thời, công bố dữ liệu chi tiết về thị trường bất động sản Bình Dương và các tỉnh lân cận. Báo Cáo Thị Trường Bất Động Sản Bình Dương hứa hẹn sẽ cùng các chuyên gia phân tích, dự đoán những xu hướng mới, từ đó giúp nhà đầu tư, nhà môi giới đưa ra chiến lược hoạt động hiệu quả.