Batdongsan.com.vn đạt kỷ lục mới với 5 triệu người dùng

Đầu năm 2021, ngay sau Tết Nguyên đán, thị trường BĐS tái khởi động với hàng loạt kế hoạch ra hàng, giao dịch bất động sản tăng trở lại. Thông tin quy hoạch được công bố rộng khắp ở nhiều tỉnh thành, cộng hưởng cùng nhiều lực đẩy khác như: lãi suất thấp, tăng khung giá đất Nhà nước, đông đảo nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường… đang “chắp cánh” cho thanh khoản và giá BĐS, tạo ra những “cơn sốt” bất động sản tại nhiều địa phương, tập trung chính ở loại hình đất nền.

Dữ liệu lớn (big data) của Batdongsan.com.vn đã và đang phản ánh thực tế thị trường một cách nhanh chóng và chính xác. Cụ thể, trong quý 1/2021, dữ liệu lớn ghi nhận các khu vực có lượt quan tâm tăng mạnh trải rộng từ Bắc vào Nam. Tính đến ngày 15/3, lượt quan tâm một số khu vực tiêu biểu như Bắc Giang tăng 256%, Bắc Ninh tăng 113%, Hải Phòng tăng 84%, Quảng Ninh tăng 147%, Đà Nẵng tăng 35%, Lâm Đồng tăng 80%, Đồng Nai tăng 18%, Vũng Tàu tăng 43%, Long An tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tháng 3/2021, Batdongsan.com.vn đã ghi nhận kỷ lục mới với 5 triệu người dùng (so với khoảng 4 triệu người dùng trước đây), tăng 60% số lượng người dùng mới so với trung bình tháng của năm 2020 và đạt 12,5 triệu lượt truy cập (so với 10 triệu lượt trước đây). Con số này thể hiện nhu cầu bất động sản đang tăng mạnh và hiện đang có nhiều nhà đầu tư cá nhân quan tâm và tham gia thị trường.

Batdongsan.com.vn hiện là website cung cấp các dữ liệu trực tuyến lớn nhất về thị trường BĐS tại Việt Nam, đại diện cho 80% tổng số tin đăng và 90% nguồn thông tin dự án trên toàn thị trường. Dữ liệu lịch sử được lưu trữ từ nhiều năm cho phép Batdongsan.com.vn phân tích và so sánh các chỉ số của thị trường BĐS. Dữ liệu phản ánh một cách khách quan những chuyển động thực tế của thị trường BĐS qua cán cân cung (lượng tin đăng) – cầu (lượt tìm kiếm BĐS), biến động giá của từng loại BĐS tại từng địa phương cụ thể tới cấp quận/huyện. Các dữ liệu và báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn giúp những bên tham gia vào thị trường BĐS có góc nhìn trực quan và là nguồn tham khảo tin cậy về các biến động của thị trường.

Với tầm nhìn trở thành cố vấn tin cậy cho người tìm kiếm BĐS Việt Nam và các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, Batdongsan.com.vn đã và đang cung cấp nhiều thông tin, dữ liệu và các báo cáo thị trường tin cậy cho người dùng và công chúng nói chung. Những thông tin chi tiết hơn về thị trường quý 1/2021 cũng sẽ được trình bày trong buổi công bố báo cáo quý trực tuyến của Batdongsan.com.vn vào sáng ngày 6/4/2021 tới đây.