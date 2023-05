Batdongsan.com.vn: Khai xuân rộn ràng - Lộc vàng trao tay

Chương trình 1: Xông đất đầu năm

Duy nhất trong ngày 17/02/2021 (tức mùng 06 Tết), tất cả các khách hàng nạp tiền thành công vào tài khoản của Batdongsan.com.vn sẽ được lì xì ngay 21% giá trị đóng phí vào TK KM1 (không bao gồm VAT), tối đa không quá 21.000.000 VND. Mức nạp tiền tối thiểu để được lì xì là 2.000.000 VND.

Chương trình “Xông đất đầu năm” được áp dụng đồng thời với khung khuyến mại thông thường hiện hành của Batdongsan.com.vn. Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi cho 01 lần nạp tiền đầu tiên.

Lưu ý: Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi khi thanh toán thành công vào tài khoản của Batdongsan.com.vn trong thời gian chương trình.

Chương trình 2: Lì xì khai xuân

Từ ngày 18/02 – 28/02/2021 khi nạp tiền thành công, Quý khách hàng sẽ được hệ thống tự động lì xì vào tài khoản KM1 theo các mức ưu đãi tại bảng dưới đây (ngoài khung khuyến mại thông thường được áp dụng tại Batdongsan.com.vn), tiền được khuyến mại tối đa không quá 21.000.000 VND. Mỗi khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi cho 01 lần nạp tiền đầu tiên.

Lưu ý: Khách hàng đã được khuyến mại trong chương trình “Xông đất đầu năm” sẽ không được tham gia chương trình “Lì xì khai xuân”.

STT Giá trị hợp đồng (gồm VAT) Giá trị ưu đãi (Tính trên giá chưa bao gồm VAT)

1 Từ 2 triệu – < 5 triệu Tặng ngay 10% vào TK KM1 2 Từ 5 triệu – < 10 triệu Tặng ngay 12% vào TK KM1 3 Từ 10 triệu trở lên Tặng ngay 15% vào TK KM1

Chương trình 3: Vòng quay may mắn

Với mỗi 01 triệu đồng đóng phí, khách hàng sẽ được tặng 01 mã dự thưởng tham gia chương trình “Vòng quay may mắn” với các phần quà vô cùng giá trị:

01 điện thoại Iphone 12 Pro 128GB trị giá 31 triệu đồng;

10 trâu vàng SJC trị giá 1 chỉ vàng;

100 bộ quà tặng cao cấp bao gồm sổ da, bút ký và ví đựng namecard bọc da mang thương hiệu Batdongsan.com.vn;

1000 thẻ điện thoại trị giá 50 ngàn đồng;

Thời gian nạp tiền đổi mã may mắn từ 17/2 đến hết 28/2/2021. Thời gian bắt đầu quay số từ 20/2 đến hết 10/3/2021. Mỗi giao dịch khách hàng được nhận tối đa 50 mã may mắn. Khách hàng sẽ được hưởng mã số may mắn nhiều lần nếu phát sinh các giao dịch có giá trị từ 1 triệu trở lên.

Quý khách hàng vui lòng xem thêm quy trình nhận mã may mắn và cách quay thưởng tại đây

Lưu ý:

– Tất cả các khuyến mại, ưu đãi tặng tiền vào TK KM1 theo chương trình “Khai xuân rộn ràng – Lộc vàng trao tay” đều không được quy đổi thành tiền mặt hay bất kỳ sản phẩm dịch vụ nào khác. Các mức đóng phí để hưởng khuyến mại đã bao gồm VAT, tiền lì xì được cộng vào TK KM1 tính theo số tiền nạp vào chưa bao gồm VAT.

– Khuyến mại được tính trên giá trị đóng phí chưa bao gồm VAT.

– Khách hàng chỉ được hưởng ưu đãi khi thanh toán thành công vào tài khoản của Batdongsan.com.vn trong thời gian chương trình.