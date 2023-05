Batdongsan.com.vn ra mắt chuyên mục mới “BĐS & Covid-19”

Đại dịch Covid-19 đang là một đòn giáng vào nền kinh tế toàn cầu trong mọi lĩnh vực, trong đó có thị trường bất động sản (BĐS). Tại Việt Nam, dịch bệnh đang khiến cho thị trường gặp nhiều khó khăn ở hầu hết các loại hình BĐS thương mại, nhà ở, công nghiệp và BĐS nghỉ dưỡng. Lo ngại dịch bệnh, từ sau Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp phải thay đổi kế hoạch bán hàng, đầu tư mới; môi giới hạn chế việc đi thực địa thị trường cũng như gặp gỡ khách hàng; người mua nhà ở lo ngại và chờ đợi các diễn biến mới; nhà đầu tư cá nhân thì đang chờ đợi bắt đáy thị trường,…

Số liệu nghiên cứu thị trường 3 tháng đầu năm 2020 của Batdongsan.com.vn cũng ghi nhận, mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản giảm 23% so với cùng kỳ 2019. Mặc dù nhu cầu cho thuê tăng lên trong quý 1/2020, tổng lượng tin đăng cho thuê trên Batdongsan.com.vn được ghi nhận giảm xấp xỉ 28,4% so với quý 4/2019. Cụ thể, so với thời điểm quý 4/2019, lượng tin đăng quý 1/2020 tại Hà Nội giảm 24%, con số tương tự tại TP.HCM lên đến 30%.

Thị trường cũng ghi nhận số lượng giao dịch sụt giảm nghiêm trọng, chỉ một số các giao dịch nhà riêng, đất thổ cư đầy đủ pháp lý vẫn được thực hiện. Tuy nhiên, theo một thăm dò gần đây của Batdongsan.com.vn, vẫn có khoảng 29% người được hỏi sẽ dùng tiền nhàn rỗi để mua/đầu tư BĐS. Do đó, Batdongsan.com.vn sẽ đưa ra các phân tích, nhận định trong chuyên mục mới “BĐS & Covid-19” để trả lời cho những câu hỏi về tình hình thực tế thị trường, những lưu ý khi mua bán hay đầu tư BĐS vào thời điểm này… Nội dung chuyên mục nhằm giúp những người đang dự định mua BĐS sẽ có góc nhìn đa chiều, khách quan và những thông tin hữu ích cho các quyết định mua bán của mình trong thời gian sắp tới.

Trong quý 1/2020, nguồn cung mới (sơ cấp) ra thị trường khan hiếm, thực tế sự khan hiếm này đã bắt đầu từ 2019. Song song đó, dịch bệnh đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh BĐS, nhiều lễ mở bán, ra mắt, khởi công… bị hủy bỏ hoặc trì hoãn. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang tận dụng cơ hội này để đào tạo lại nhân sự và ứng dụng công nghệ để tiếp cận khách hàng, cung cấp thông tin cho người dùng. Nhiều chủ đầu tư cũng đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp cho người mua. Người mua nhà và các nhà đầu tư có cơ hội tiếp cận sản phẩm với giá hợp lý hơn từ các chủ đầu tư.

Chuyên mục mới "BĐS & Covid-19” của Batdongsan.com.vn cũng sẽ phản ánh thực tế hoạt động của các doanh nghiệp, các chính sách hoặc ứng dụng công nghệ mới đối với các sàn giao dịch, chủ đầu tư trong thời gian này. Chúng tôi hy vọng, chuyên mục này sẽ giúp người dùng có những câu trả lời đầy đủ cho các câu hỏi như: Loại hình bất động sản nào bị ảnh hưởng mạnh nhất? Giá nhà đất biến động ra sao? Nhà đầu tư có lựa chọn như thế nào để bảo toàn dòng tiền? Có nên mua nhà vào thời điểm này? Góc nhìn của các chuyên gia ra sao?

Những thông tin trên sẽ được cập nhật theo ngày, mang đến bức tranh toàn cảnh về những tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh đối với thị trường bất động sản, từ đó góp phần giúp các nhà đầu tư, người mua nhà sáng suốt hơn trong việc đưa ra những quyết định liên quan tới bất động sản.

Bên cạnh đó, bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi câu hỏi về những biến động thị trường, những khó khăn khi kinh doanh/giao dịch bất động sản trong thời gian đối phó với dịch bệnh tới hòm thư điện tử: [email protected]. Chúng tôi sẽ trao đổi với các chuyên gia để có thể cung cấp thông tin, câu trả lời hữu ích cho người đọc.

