Batdongsan.com.vn Sắp Công Bố Báo Cáo Thị Trường BĐS Nửa Đầu Năm 2024

Trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản đang được “tiếp sức” với các dấu hiệu tích cực về tâm lý người mua, chính sách, pháp lý cũng như ưu đãi lãi suất cho vay từ các ngân hàng.

Thị trường bất động sản đang được củng cố bởi nhiều yếu tố nên ngay từ những tháng đầu năm nay, chung cư, nhà riêng ghi nhận mức độ quan tâm tăng, đất nền dần có dấu hiệu “rã đông”. Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng bất động sản nửa đầu năm 2024 của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy 65% người được hỏi cho biết họ có dự định mua bất động sản trong vòng 1 năm tới.

Theo dữ liệu thị trường tháng 4/2024 của Batdongsan.com.vn, mức độ quan tâm đến bất động sản toàn quốc trong 4 tháng đầu năm tăng 31% với cùng kỳ năm trước​. Tuy nhiên, lượt tìm kiếm bất động sản trong tháng 4 lại giảm nhẹ, khoảng 7% so với tháng 3. Trong khi đó, lượng tin đăng bán tăng khoảng 2%.

Trong tháng 4, mức độ quan tâm tìm kiếm giảm so với tháng 3, ở hầu hết các loại hình. Trong đó giảm mạnh nhất là loại hình chung cư với 13%. Nguyên nhân có thể do thời gian qua giá thứ cấp và sơ cấp ở nhiều dự án tăng mạnh khiến người mua "chùn tay". Loại hình nhà riêng cũng ghi nhận lượng tìm kiếm giảm khoảng 8%. Trong khi đó, đất nền và nhà mặt phố, hai loại hình đầu tư lại có lượng tìm mua giảm ít nhất với 2%. Lượng tin đăng đất nền tăng khoảng 7% so với tháng trước, trong khi tin đăng chung cư giảm khoảng 3%.

Tổng lượng quan tâm bất động sản trong 4 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu: Batdongsan.com.vn

Để phân tích chi tiết diễn biến các loại hình bất động sản 6 tháng đầu năm và dự báo triển vọng thị trường nửa cuối năm 2024, Batdongsan.com.vn sẽ tổ chức sự kiện Báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 vào ngày 18/06/2024 tới đây, tại Hà Nội, với chủ đề “Củng cố”.

Sự kiện sẽ diễn ra trực tiếp tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội. Đồng thời Ban tổ chức sẽ phát sóng trực tuyến chương trình qua nền tảng Zoom Online. Sự kiện dự kiến thu hút gần 1000 khách tham dự là đại diện từ các chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các đơn vị thông tấn báo chí hàng đầu và các môi giới, nhà đầu tư.

Xoay quanh chủ đề “Củng cố” của Báo cáo, các chuyên gia của Batdongsan.com.vn sẽ mang tới những phần trình bày hữu ích gồm:

Tình hình kinh tế vĩ mô và những ảnh hưởng đến thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2024 Tổng quan thị trường bất động sản và chu kỳ hồi phục Củng cố thị trường – Bền vững cùng nền kinh tế Tiêu điểm thị trường bất động sản qua từng loại hình Thay đổi trong tâm lý và hành trình bất động sản của người tiêu dùng Củng cố doanh nghiệp – Đồng hành phát triển cùng khách hàng

Báo cáo thị trường bất động sản được Batdongsan.com.vn – thành viên tập đoàn PropertyGuru công bố định kỳ hàng quý từ năm 2019, trở thành nguồn tham khảo uy tín, khách quan cho thị trường bất động sản.

SỰ KIỆN BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

– Thời gian: 08h00 -12h00 ngày 18/06/2024

– Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội – Số 8, Đỗ Đức Dục, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

– Cổng đăng ký sẽ mở đến hết ngày 14/06/2024