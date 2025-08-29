Batdongsan.com.vn Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9
30/08/2025 08:05 • Hải Âu
Sức Bật Mạnh Mẽ Của Thị Trường Bất Động Sản Bảo Lộc
Hạ tầng đồng bộ, khí hậu ôn hòa lại tiệm cận thành phố du lịch Đà Lạt, Bảo Lộc không chỉ là điểm đến hấp dẫn của khu vực Tây Nguyên mà còn là “miền đất hứa” của các nhà đầu tư bất động sản sành sỏi.
30/08/2025 08:00 • Nguyễn Nam
Thị Trường Đất Nền Đà Nẵng Nóng Sốt
Thị trường bất động sản Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn sôi động khi từ đầu năm đến nay, thị trường này đón hàng loạt dự án mới quy mô lớn đổ bộ. Đất nền Đà Nẵng theo nhịp của dự án, có sự tăng trưởng đáng chú ý.
29/08/2025 14:00 • Hải Âu
Tiện Ích Hạng Sang, Giá Vừa Túi Tiền - TT AVIO Được Người Mua “Săn Tìm”
Với 89 tiện ích cao cấp, căn hộ Nhật TT AVIO mang đến sự cân bằng thể chất, trí óc và cảm xúc. Người trẻ hiện đại vừa tận hưởng nhịp sống năng động, phát triển sự nghiệp, khẳng định giá trị bản thân; vừa có khoảng không gian yên bình gắn kết bên người thân, gia đình.