Batdongsan.com.vn Thông Báo Lịch Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Ban quản trị Batdongsan.com.vn trân trọng thông báo Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 của công ty chúng tôi tới Quý khách hàng như sau:

Thời gian nghỉ lễ: Từ Thứ Bảy ngày 30/08/2025 đến hết Thứ Ba ngày 02/09/2025

Thời gian làm việc trở lại: Từ 08h00 Thứ Tư, 03/09/2025

Trong thời gian nghỉ lễ, hệ thống và các nền tảng của Batdongsan.com.vn vẫn vận hành bình thường, không ảnh hưởng đến hiệu quả tin đăng và các giao dịch của Quý khách. Các tin đăng sẽ được xuất bản tự động nếu tài khoản của Quý khách đủ thanh toán.

Cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Batdongsan.com.vn

Kính chúc Quý khách hàng một kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui!

Ban quản trị Batdongsan.com.vn.