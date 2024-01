Bất Động Sản Công Nghiệp Rộng Cửa Tăng Trưởng

Bất động sản công nghiệp là phân khúc đang ghi nhận tăng trưởng tích cực nhất thị trường thời gian qua. Đây cũng là loại hình bất động sản ít chịu tác động nhất trong giai đoạn thoái trào thị trường nhà đất.

Bất động sản công nghiệp vẫn tăng trưởng

Báo cáo thị trường quý 3/2023 của Bộ Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia vào Việt Nam vẫn tiếp tục, khiến nhu cầu về bất động sản công nghiệp tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, theo Bộ Xây dựng , nhu cầu thuê và công suất cho thuê bất động sản công nghiệp trong quý 3 có xu hướng tăng nhẹ so với quý 2/2023. Trong đó, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp phía Bắc và phía Nam đều duy trì khoảng 85 – 90% đối với cả loại hình đất công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho xây sẵn. Tỷ lệ giao dịch đất công nghiệp tăng khoảng 5,9% so với quý trước, tính chung 3 quý đầu năm 2023 cao hơn 20% so với cả năm 2022.

Bất động sản khu công nghiệp vẫn nhiều cửa sáng trong năm 2023. Ảnh Báo Chính phủ

Giá cho thuê đất tại các khu công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng nhẹ khoảng 3% so với cuối năm 2022; còn giá cho thuê bình quân tại các khu công nghiệp trong quý III cơ bản ổn định so với quý trước đó.

Trong năm 2023, Việt Nam có 397 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất là 122.900 ha. Trong đó, 292 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất hơn 87.100 ha; 106 khu công nghiệp khác đang được xây dựng với tổng diện tích đất 35.700 ha.

Các khu công nghiệp trên toàn quốc có tỷ lệ lấp đầy trên 80%, trong đó, các tỉnh trọng điểm phía Bắc đạt 83% và các tỉnh trọng điểm phía Nam đạt 91%. Khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc ghi nhận 68 dự án khu công nghiệp với diện tích đất cho thuê đạt 12.000 ha. Giá đất cho thuê tăng ở mức 30% theo năm, đạt trung bình 138 USD/m2/chu kỳ thuê.

Ngay cả trong giai đoạn thị trường khó khăn, các loại hình khác suy giảm thanh khoản, sức mua bất động sản công nghiệp không hề giảm nhiệt cho dù thị trường còn khó khăn cho thấy tiềm năng bền vững của phân khúc này. Đáng chú ý, theo khảo sát thị trường của nhiều đơn vị bán hàng, bên cạnh hạ tầng KCN, dòng sản phẩm bất động sản phụ trợ, logictic cho các khu công nghiệp đang ngày càng được nhà đầu tư ưa chuộng.

Theo Viện Nghiên cứu BĐS Việt Nam nhận định, bất động sản công nghiệp sẽ là loại hình có sự bức phá và phát triển mạnh mẽ trong các năm tới. Theo đó, xu hướng phát triển sẽ theo mô hình khu công nghiệp và nhà xưởng xanh; nhà kho 4.0 hiện đại.

“Các khu công nghiệp quy mô lớn, chất lượng cao như mô hình khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp đô thị dịch vụ sẽ là những xu hướng nổi bật của thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2023 – 2030, góp phần nâng cao tính hiệu quả trong việc thu hút đầu tư và phát triển bền vững trong dài hạn”, đại diện VIRES cho hay.

Triển Vọng Giá Thuê Ở Các Thị Trường Lớn

Theo dự báo từ CBRE Việt Nam, trong giai đoạn 2022 – 2025, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng khoảng 14.000ha với cả hai địa bàn miền Bắc và miền Nam, trong đó khoảng 60% tổng diện tích đã được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2021.

Khoảng 20-30% tổng nguồn cung mới sẽ tập trung ở các trung tâm công nghiệp mới như Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Long An, Đồng Nai, Bình Thuận, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Cà Mau… Cơ sở hạ tầng được cải thiện như đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết, cao tốc Bắc – Nam, cảng Cái Mép Thị Vải, cảng Gemalink giúp kết nối thuận tiện hơn giữa các khu công nghiệp với thị trường nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ.

Xu hướng tăng giá của bất động sản công nghiệp dự kiến tiếp diễn trong năm 2024. Ảnh Tạp chí tài chính.

“Trong 2 năm tới, giá thuê bất động sản công nghiệp dự kiến tăng 6 – 10% tại khu vực phía Bắc và 4 – 8% ở phía Nam. Nhu cầu khả quan từ nhóm ngành và nhiều quốc tịch thuê giúp thúc đẩy giá thuê tăng ở nhiều địa phương”, đại diện CBRE cho hay.

Còn theo Savills ghi nhận, ngày càng có nhiều yêu cầu và số lượt khảo sát các địa điểm từ doanh nghiệp sản xuất, hậu cần và thương mại điện tử đa quốc gia. Điều này phản ánh thị trường công nghiệp ở Việt Nam đang thay đổi với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư hơn. Về giá thuê, tại phía Bắc giá thuê đạt trung bình 138 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi tại khu vực miền Nam, giá thuê ở mức 174 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 15%. Như vậy, tính trung bình giá thuê ở cả hai khu vực đạt 156 USD/m2/chu kỳ thuê, tăng 22%.

Bà Rịa – Vũng Tàu có tỷ lệ tăng giá thuê lớn nhất với mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, lên 128 USD/m2/chu kỳ thuê. Long An có mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 191 USD/m2, và Đồng Nai tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 188 USD/m2. Bình Dương và TPHCM hầu như không có đất trống, không có sự tăng giá.

Tỷ lệ lấp đầy ở Long An tăng lên 85% từ mức 60% của năm trước. Ở Bà Rịa – Vũng Tàu, tỷ lệ lấp đầy đạt 78%, tăng 8 điểm %. Tỷ lệ lấp đầy ở Bình Dương ở mức cao đạt 99% và ở Đồng Nai ổn định ở mức 96%.

Theo Savills, trong thời gian tới tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp có thể có sự dao động nhẹ, do năm 2024 thị trường sẽ tiếp tục đón nhận thêm nguồn cung mới, những dự án trọng điểm tại Đồng Nai, Bắc Ninh. Dù vậy, nhu cầu đầu tư vào Việt Nam vẫn tăng trưởng tốt, bất động sản công nghiệp tiếp tục là phân khúc khởi sắc trong nhiều năm nữa.

Phương Uyên