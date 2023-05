Bcons Bee – Chạm đến giấc mơ an cư lạc nghiệp

Cần một “tổ ấm” cho ta thấy bình yên

Giàu có, sôi động và vội vã chính là những thanh âm mà bất kỳ ai sinh sống, làm việc tại thành phố Dĩ An – tâm điểm vàng khu Đông Sài Gòn hằng cảm nhận được. Sau guồng quay tất bật của công việc, ắt hẳn ai cũng mong mỏi có một tổ ấm bình yên để trở về. Đó sẽ là nơi những khói bụi ồn ào, những bận rộn lo toan đều dừng sau cánh cửa, nhường chỗ cho những bữa cơm đầy ắp tiếng cười, những giấc ngủ thảnh thơi trong một không gian tinh tế, thời thượng. Nơi có riêng một tổ hợp tiện nghi như mơ cho cuộc sống sung túc, đủ đầy, một môi trường sống thoáng đãng, trong lành để tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nơi hội tụ một cộng đồng cư dân tri thức, thân thiện, văn minh.

Ra đời với sứ mệnh hiện thực hóa giấc mơ an cư, Bcons Bee trở thành điểm sáng tại TP Dĩ An khi hội tụ đầy đủ các yếu tố đắt giá, đáp ứng mọi nhu cầu để trở thành “tổ ấm” bền vững, giúp gia chủ an cư lạc nghiệp.

Bcons Bee – Kiệt tác vàng trong mơ

Dĩ An là khu vực có phần đông người nhập cư từ mọi miền đất nước đến đây sinh sống, làm việc và lập gia đình. Vì vậy, những căn hộ có mức giá vừa tầm mới có thể khai thác tốt thị trường khu vực này. Bên cạnh đó, với vị trí liền kề 3 khu vực kinh tế lớn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương cùng chuỗi tiện ích vàng và phân khúc giá hấp dẫn, Bcons Bee Dĩ An sẽ là kiệt tác vàng trong mơ mà bất cứ ai muốn an cư đều mong ước có được.

Đến với Bcons Bee, không chỉ đơn giản là chốn đi về, đây thật sự là một là tổ ấm trong mơ của các gia đình trẻ, các chuyên gia, viên chức cạnh TP Thủ Đức. Dự án cung cấp cho thị trường 289 sản phẩm có diện tích từ 33,48 m2 đến 61,14 m2. Đặc biệt, dù căn hộ diện tích nhỏ hay lớn thì 100% căn hộ Bcons Bee đều có 2 phòng ngủ, đảm bảo không gian sinh hoạt tiện lợi và riêng tư.

Không những thế, Bcons Bee còn thiết lập những chuẩn mực sống mới, tập trung những giá trị vượt trội từ vị trí, thiết kế, tiện ích hiện hữu ngập tràn trong khu vực. Dự án chung cư nội hóa này sở hữu quy mô gồm 1 khối nhà cao 24 tầng và 2 tầng hầm, tọa lạc ngay mặt tiền đường D11 lộ giới rộng 12m thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, TP Dĩ An, Bình Dương. Từ vị trí này, cư dân Bcons Bee có thể nhanh chóng kết nối vào đường Quốc lộ 1K để đi đến khu trung tâm hành chính Dĩ An, các khu vực khác của Bình Dương, TP.HCM để làm việc, học tập…

Ngoài ra, Bcons Bee còn sở hữu không gian sống đầy tiện nghi, đơn giản hóa mọi hoạt động thường nhật.

Bcons Bee: Mở lối an cư tại thành phố với mức giá hấp dẫn

Trong những năm qua, phân khúc căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng/căn gần như vắng bóng tại thị trường TPHCM. Thậm chí, sản phẩm căn hộ tầm trung cấp khá với giá cao hơn cũng không có nhiều nguồn cung.

Với tình trạng tiến độ phê duyệt pháp lý chậm đã làm suy giảm nguồn cung của thị trường nhà ở TP.HCM hiện tại và cả trong thời gian tới. Đi kèm với nguồn cung ít, giá đất lại tăng cao và quỹ đất trong nội thành ngày càng hẹp dần, càng khiến cho giá nhà ở tại TP.HCM khó quay đầu.

Giới quan sát thị trường phân tích rằng, người mua căn nhà đầu tiên giờ vẫn có thể thực hiện được mục tiêu. Khu vực vùng ven TP.HCM tại khu Đông đang có nguồn cung và khả năng tài chính. Việc chớp cơ hội ở giai đoạn này để có thể sở hữu nhà là quyết định sáng suốt.

Tại thời điểm này, Bcons Bee được Khải Hưng Land phân phối đang có nhiều ưu đãi. Nổi bật với 3 chính sách:

Chỉ cần thanh toán trước 320 triệu, bạn có thể nhận nhà ở ngay trong quý III năm nay (2022).

Hỗ trợ ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong 6 tháng kể từ ngày thông báo bàn giao.

Và nhận ngay chiết khấu 2% khi thanh toán nhanh cùng nhiều chính sách, ưu đãi khác.

Đây chính là cơ hội vàng để chạm đến giấc mơ an cư, trở thành chủ sở hữu căn hộ Bcons Bee – Kiệt tác vàng trong mơ tại vị thế vàng cùng chuỗi tiện ích đắt giá.

Bcons Bee không chỉ xây dựng một ngôi nhà mà còn tạo lập cuộc sống vững bền, thịnh vượng và ấm áp cho mỗi gia đình tại tâm điểm vàng khu Đông Sài Gòn. Là nơi an cư lý tưởng thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển vững bền.

