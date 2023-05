Bcons Bee đem đến cơ hội an cư với căn hộ giá 1,25 tỷ đồng

Giá nhà ở khó giảm

Thay vì đợi chờ để mua được nhà tại TP.HCM, người trẻ tuổi đã tích cóp được một khoản tài chính, có sự hỗ trợ của gia đình hoặc có công việc đem đến nguồn thu nhập tốt có thể nghĩ đến phương án vay mua nhà ở.

Năm 2020 này, tại thị trường bất động sản TP.HCM, phân khúc căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng/căn gần như vắng bóng. Thậm chí, sản phẩm căn hộ tầm trung cấp khá với giá cao hơn cũng không có nhiều nguồn cung. Với tình trạng tiến độ phê duyệt pháp lý chậm đã làm suy giảm nguồn cung cho thị trường. Đi kèm với nguồn cung ít, giá đất lại tăng cao và quỹ đất trong nội thành ngày càng hẹp dần, càng khiến cho giá nhà tại TP.HCM khó quay đầu.



Giới quan sát thị trường phân tích rằng, cơ hội hiếm hoi dành cho những người mua căn nhà đầu tiên đang tập trung ở vực giáp khu Đông TP.HCM. Khu vực này đang sở hữu nguồn cung vừa với khả năng tài chính của đại đa số người dân. Việc chớp cơ hội ở giai đoạn này để có thể sở hữu nhà được coi là một quyết định sáng suốt.

Căn hộ Bcons Bee giá hợp lý để an cư

Nổi bật về nguồn cung ở thị trường ven khu Đông TP.HCM trong năm 2020 này là Bcons. Đơn vị này đã tung ra thị trường hơn 1.200 căn hộ, trong đó 289 căn hộ Bcons Bee có giá từ 1,25 tỷ đồng/căn. 289 căn hộ Bcons Bee có diện tích từ 33,54 m2 đến 68,73 m2. 100% căn hộ đều có 2 phòng ngủ. Với thiết kế này đảm bảo sự tiện nghi cho mọi sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là phù hợp với khả năng tài chính của người mua nhà.



Bên cạnh đó, tiến độ thanh toán căn hộ Bcons Bee vô cùng linh hoạt. Cụ thể, người mua chỉ cần đóng 30% khi ký hợp đồng và phần còn lại đóng theo tiến độ xây dựng, cứ hoàn thiện 3 tầng/đóng 1 đợt; 25% còn lại là thanh toán vào lúc nhận căn hộ.

Bcons Bee có quy mô gồm 1 khối nhà cao 24 tầng và 2 tầng hầm, tọa lạc ngay mặt tiền đường D11 lộ giới rộng 12 mét thuộc khu phố Nội Hóa 1, phường Bình An, Dĩ An. Từ vị trí này, cư dân Bcons Bee nhanh chóng kết nối vào đường Quốc lộ 1K để đi đến khu trung tâm hành chính Dĩ An, các khu vực khác của Bình Dương, TP.HCM để làm việc, học tập…

Tiện ích phong phú

Mật độ xây dựng nhỏ hơn 40%, phần lớn diện tích dành cho phát triển không gian cảnh quan, hệ thống tiện ích tại chỗ như hồ bơi, nhà trẻ, khu shophouse, khuôn viên dạo bộ, đường giao thông nội bộ,.… ngay tầng trệt toà nhà. Đặc biệt, không gian hầm để xe cho cư dân sinh sống tại dự án khá rộng rãi với 2 tầng hầm cung ứng tổng diện tích 3.915 m2.

Với cự li cách TP.HCM chỉ vài km, khu vực dọc hai bên đường Quốc lộ 1K hiện là địa chỉ an cư lý tưởng. Dự án thỏa mãn được các yếu tố về sinh sống nơi tiện ích phong phú, ngay khu dân cư hiện hữu, giao thông thuận lợi. Dĩ An vừa lên thành phố, chính quyền nơi đây sẽ có nhiều kế hoạch để phát triển đô thị cho xứng tầm.



Như quy hoạch phát triển, khu vực dọc tuyến đường huyết mạnh quốc lộ 1K được hoạch định phát triển không gian đô thị hiện đại, tiện ích phong phú. Theo đó, trong tương lai đời sống và điều kiện sống tại Dĩ An sẽ còn cải thiện hơn nữa.

Vị trí thuận tiện sẽ là yếu tố đảm bảo chất lượng đời sống. Vậy cho nên, nếu người trẻ không có tiền mua nhà ở ngay trung tâm thì có thể xem xét mua nhà ở những khu vực có vị trí thuận tiện nhất cho mình như gần nơi làm việc, trường học của con, công viên, chợ, bệnh viện, các trung tâm mua sắm, vui chơi, giải trí… Tất cả các nhu cầu như vậy, khu vực Dĩ An giáp khu Đông TP.HCM hiện đều đáp ứng tốt.

Và Bcons Bee là dự án mà những ai đang muốn tạo lập nhà ở có thể xem xét, khi dự án này có vị trí thuận lợi, giá cả lại hợp lý, lại là sản phẩm của đơn vị phát triển uy tín.