Bcons Sala: giá rất hấp dẫn để an cư và đầu tư

Xu hướng lựa chọn căn hộ để an cư

Như nhiều ý kiến đánh giá, nhu cầu của người dân đang có sự thay đổi rất lớn trong hơn 10 năm nay. Nếu trước đây khách hàng khá e dè khi quyết định mua căn hộ để làm chốn an cư thì nay họ lại chuộng mua căn hộ để sinh sống vì nhiều lý do.

Hiện nay, để sở hữu một căn nhà phố người dân phải bỏ ra số tiền khá lớn. Tại những khu vực gần trung tâm, mỗi căn nhà rộng 40 – 50 m2 tọa lạc vị trí hẻm có giá từ 6 -7 tỷ đồng. Nếu muốn căn nhà rộng rãi hơn, người dân phải đi xa hơn và cần ít nhất 2 – 3 tỷ đồng để mua đất, cộng thêm 1,5 – 2 tỷ đồng để xây dựng; tính ra tổng giá trị căn nhà cũng lên 4 – 5 tỷ đồng.



Vị trí thuận lợi, tiện ích hiện đại và mức giá cạnh tranh hơn so với nhà phố là những lý do khiến cho khách hàng lựa chọn căn hộ.

Trong khi chọn ở tại các căn hộ, chi phí tài chính giảm áp lực và cư dân gần như không lo lắng nhiều về vấn đề an ninh khi bảo vệ trực 24/24 và camera được trang bị tại các toà nhà. Bên cạnh đó, chỗ đậu xe thuận tiện, tiện ích nội khu đầy đủ cũng là những điểm thuận lợi. Sau những giờ làm việc mệt mỏi, cư dân có thể thư giãn trong hồ bơi, dạo quanh công viên, tập gym hoặc mua sắm tại các cửa hàng tiện lợi ngay trong khu căn hộ.

Đối với những gia đình có con nhỏ, việc có nhà trẻ ngay trong khu căn hộ sẽ giúp các cha mẹ cảm thấy yên tâm hơn. Đồng thời, xu hướng nhiều người lớn tuổi cũng đang dần chọn căn hộ vừa để sống gần con cháu, vừa để trải nghiệm không gian xanh và tiện ích có sẵn trong khu căn hộ mà không phải đi đâu xa.

Đặc biệt, lợi nhuận thu được từ việc cho thuê cũng là lý do để khách hàng chọn mua căn hộ. Chẳng hạn với nhà phố 5 – 6 tỷ đồng, giá cho thuê khoảng 8 – 12 triệu đồng/tháng; trong khi với căn hộ trị giá 1,5 – 2 tỷ đồng, giá thuê trung bình cũng đạt 7 – 8 triệu/tháng. Vì vậy, mua căn hộ nếu không sử dụng thì vẫn có thể sinh lợi dễ dàng.

Bcons Sala: căn hộ tiện nghi với mức giá tốt nhất thị trường

Trước nhu cầu về nhà ở tại các đô thị ngày càng tăng cao, nhất là tại các thành phố lớn thì mức giá căn hộ ở phân khúc từ 1,5 – 2 tỷ đồng/căn gần như không còn.

Khảo sát tại thị trường bất động sản TP.Dĩ An, mức giá căn hộ tại Bcons Sala hiện được đánh giá là vô cùng cạnh tranh, phù hợp với nhu cầu của khách hàng trẻ mong muốn sở hữu chốn an cư lâu dài.

Tọa lạc tại đường Phan Bội Châu (KP Đông Tân, P.Dĩ An, TP. Dĩ An), dự án Bcons Sala có vị trí giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối đến các trung tâm hành chính – thương mại và khu công nghiệp lân cận như: cửa hàng tiện lợi, hệ thống trường học từ mầm non, tiểu học đến phổ thông trung học, bệnh viện, trung tâm y tế, bưu điện, sân vận động, bưu điện, chợ truyền thống và trung tâm thương mại….



Bcons Sala là sản phẩm căn hộ tiếp theo của Tập đoàn Bcons tại Dĩ An có giá từ 1,3 tỷ đồng/căn 2 phòng ngủ.

Với diện tích gần 4.000 m2, dự án Bcons Sala bao gồm 1 toà nhà cao 29 tầng được thiết kế hiện đại với 513 căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 48m2 – 62 m2 và 11 shophouse. Mật độ xây dựng tại dự án chỉ chiếm 33.08%, phần còn lại dành để phát triển cho những tiện ích nội khu như: công viên cây xanh, hồ bơi, đường dạo bộ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, Shophouse…



Các căn hộ tại Bcons Sala thiết kế hiện đại

Đặc biệt, Tập đoàn Bcons còn kết hợp với các ngân hàng để triển khai các giải pháp tài chính phù hợp, giúp các khách hàng tối ưu hoá giá trị và tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn vay để sở hữu căn hộ Bcons Sala.

Theo đó, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc cho khách hàng trong suốt quá trình xây dựng tới sau khi nhận bàn giao nhà 6 tháng. Với chính sách này, khách hàng chỉ cần chuẩn bị sẵn tài chính tối thiểu tương ứng với 30% giá trị hợp đồng theo quy định của pháp luật và phần còn lại sử dụng sự hỗ trợ của ngân hàng.

Với mức giá tốt, chính sách hấp dẫn có thể nói Bcons Sala là cơ hội cho người có kế hoạch mua nhà an cư hoặc đầu tư

Khách hàng sở hữu căn hộ Bcons Sala có cơ hội trúng xe ô tô Kia Soluto.