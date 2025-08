Bcons Solary – Căn Hộ 1,5 Tỷ Đồng Ngay Metro

Là dự án nhà ở tâm điểm của khu Đông, Bcons Solary Bình Dương gây chú ý với mức giá chỉ từ 31 triệu đồng/m2 cùng chính sách thanh toán vượt trội, chỉ cần có trước 15% có thể sở hữu.

"Hàng Hiếm" Tại khu Đông Với Mức Giá 1,5 Tỷ Đồng/2 Phòng Ngủ

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield, trong quý 1/2025, phân khúc căn hộ của TP.HCM đạt đỉnh giá 120 triệu/m2, đang tăng 28% so với quý trước, và 47% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, đây là mức giá cao nhất được ghi nhận từ trước tới nay.

Nguồn cung mới được ra mắt chủ yếu thuộc phân khúc hạng sang, kéo theo mặt bằng giá tăng đột biến. Trong đó, khu vực phía Đông Sài Gòn vẫn là điểm nóng của thị trường khi dẫn đầu tỷ lệ nguồn cung.

Dự án chung cư Bcons Solary Bình Dương. Ảnh: bconssolary.net.vn

Dĩ An, khu vực đang được lựa chọn là điểm dừng an cư thích hợp cho những ai đang làm việc tại TP.HCM, bởi yếu tố địa lý và giao thông kết nối thuận tiện nhất. Tuy nhiên, mức giá tại khu vực này cũng không còn rẻ so với 3 năm trước đây, theo ghi nhận thực tế, các dự án đang chào bán cũng đạt mức 45 – 50 triệu/m2. Với mức giá này, căn hộ 2 phòng ngủ có giá bán từ 2,5 tỷ trở lên, đối với nhiều khách hàng, con số này là quá lớn để tiếp cận.

Vị trí đắc địa ngay trung tâm, liền kề Metro

Giữa cuộc chạy đua về giá, Bcons Solary Dĩ An Bình Dương là dự án duy nhất tại Khu Đông tiếp nối sản phẩm nhà ở vừa túi tiền của Bcons đang được ra mắt, cung cấp nhà ở với mức giá chỉ từ 31 triệu/m2. So với giá bán của các dự án đang triển khai thì mức giá này chỉ bằng 1/3.

Thanh Toán 15% Sở Hữu

Bên cạnh mức giá bán “vừa túi tiền”, Bcons đồng hành cùng người mua nhà với chính sách thanh toán chưa từng có. Cụ thể, khách hàng chỉ cần chuẩn bị trước 15% ban đầu (tương ứng 225 triệu đồng), sau đó thanh toán góp 1,5% sau 15 tháng ký hợp đồng.

Phương án tài chính cho khách hàng mua Bcons Solary. Ảnh: Bconssolary.net.vn

Khách hàng được hỗ trợ chính sách tài chính từ ngân hàng Quân Đội MB Bank, với phương án không trả gốc trong 5 năm, miễn lãi suất 0% trong 24 tháng từ chủ đầu tư.

Đối với những khách hàng dư dả về mặt tài chính có thể lựa chọn hình thức thanh toán theo tiến độ, nhận ưu đãi chiết khấu khủng lên đến 6,1%. Thời điểm các gói vay ưu đãi mua nhà được tung ra với mức lãi suất chỉ từ 5%/năm chính là cơ hội lớn để an cư cho các gia đình trẻ thời điểm hiện tại.

Bcons Solary – Khu Phức Hợp 3 Trong 1 Ngay Metro

Căn hộ Bcons Solary nằm toạ lạc trên mặt tiền đường số 4, phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An. Dự án có quy mô xây dựng gồm 4 block cao 36 – 38 tầng trên khu đất rộng gần 2ha, cung ứng khoảng 2.650 sản phẩm căn hộ ở và căn hộ dịch vụ.

Công viên dự án Bcons Solary Bình Dương

Điểm nổi bật nhất của dự án chính là hệ tiện ích cao cấp, phục vụ đầy đủ nhu cầu an cư của cư dân ngay phía dưới sân nhà. Cụ thể, trung tâm thương mại 3 tầng rộng 10.000m2, công viên nội khu và mặt nước 4.000m2, hệ thống trường quốc tế Bschool đào tạo mầm non, cấp 1 và 2, 2 hồ bơi tràn bờ, công viên, sân bóng, lối dạo bộ, gym, café, phòng sinh hoạt cộng đồng,…Đảm bảo cho cư dân có một cuộc sống đủ đầy.

Khu phức hợp duy nhất có TTTM tại khu vực

Chưa kể, nằm toạ lạc ngay Trung tâm hành chính Dĩ An, Bcons Solary được thừa hưởng mạng lưới tiện ích vùng cao cấp trong bán kính 3km như: TTTM GO Dĩ An, TTTM Bcons City, Làng Đại Học, công viên thành phố, bệnh viện Hoà Hảo, ga Dĩ An, trường học các cấp.…

Cơ Hội Đầu Tư Thích Hợp

Bên cạnh giá bán ưu đãi tốt nhất thị trường, dự án có những ưu thế đầu tư khi sở hữu vị trí đắc địa ngay tuyến Metro số 1 nối dài, kết nối Thành phố Thủ Dầu Một. Điểm đặc biệt tiếp theo của dự án khi nằm ngay khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Sóng Thần 1,2,3, Làng Đại Học,….hiện đang tập trung số lượng lớn người lao động học tập, và làm việc, đây chính là nguồn khách thuê dài hạn và dồi dào cho dự án.

Với mức giá dự kiến căn 2 phòng ngủ chỉ từ 1,5 tỷ đồng, dự án Bcons Solary đang là cơ hội duy nhất cho khách hàng có mong muốn an cư. Bcons Solary dự kiến ra mắt chính thức vào quý 2/2025 và bàn giao nhà cho khách hàng từ quý 3/2027.

Cập nhật các thông tin mới nhất về dự án qua Website chính thức:

Hotline: 0984876546

Website: https://bcons.vn/du-an/bcons-solary-di-an/

ADD: 176/1 – 176/3 Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

————–

Tác giả: Hải Yến

Nguồn tin: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Thời gian xuất bản: 14:00 06/05/2025

Link nguồn: https://thitruongtaichinhtiente.vn/bcons-solary-can-ho-1-5-ty-dong-ngay-metro-67490.html

————–