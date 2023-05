Sau Tết Nguyên đán, khi những tín hiệu tích cực về pháp lý và nguồn vốn vẫn chưa có chuyển biến rõ ràng, thị trường bất động sản Bình Định cũng rơi vào cảnh gặp khó như nhiều thị trường khác trên cả nước. Tình trạng cắt lỗ của bất động sản Bình Định diễn ra ở nhiều phân khúc từ đất nền, căn hộ tới biệt thự.

Tại thành phố Quy Nhơn, một dự án căn hộ được phát triển với mục đích phục vụ khách du lịch – nghỉ dưỡng nằm trên đường Lê Duẩn, thuộc phường Lý Thường Kiệt có giá bán dao động từ 1,6-2,5 tỷ đồng/căn, hiện khá nhiều chủ nhà đang rao bán cắt lỗ từ 100-300 triệu đồng/căn. Cũng thuộc thành phố Quy Nhơn, nguồn tin từ môi giới bất động sản thì một dự án chung cư nằm trên đường Điện Biên Phủ, Phường Nhơn Bình có khoảng giá từ 1,2-1,7 tỷ đồng/cănm nhiều căn hộ cũng đang được rao bán với mức giá rẻ hơn gốc từ 100-150 triệu đồng, chưa kể tiền làm nội thất của chủ nhà. Tình trạng cắt lỗ cũng diễn ra với một dự án chung cư nằm trên đường Lê Đức Thọ, phường Trần Hưng Đạo với mức giá giảm 100-200 triệu đồng/căn.



Bất động sản Bình Định ghi nhận thực trạng cắt lỗ ở một số phân khúc, loại hình

Không chỉ căn hộ, dòng sản phẩm thấp tầng tại Quy Nhơn (Bình Định) cũng nằm trong tình cảnh tương tự. Nhiều dự án biệt thự, liền kề, shophouse tại Quy Nhơn đang cắt lỗ từ 10-20%/căn. Đơn cử, môi giới đang chào bán một số căn biệt tại dự án The Ocean Villas Quy Nhơn với mức giá rẻ hơn 10% so với giá gốc của chủ đầu tư. Dự án FLC Luxury Quy Nhơn cũng ghi nhận nhiều biệt thự, liền kề bán cắt lỗ từ 200-700 triệu đồng/căn. Biệt thự Fusion Maia Quy Nhơn Resort cũng ghi nhận cắt lỗ từ 300-500 triệu đồng/căn so với giá hợp đồng. Shophouse MerryLand Quy Nhơn cũng ghi nhận mức cắt lỗ từ 200-500 triệu đồng/căn.

Cùng chung số phận với căn hộ và biệt thự, liền kề, sản phẩm đất nền tại Bình Định ghi nhận sự lao dốc về giá bán. Đất nền Quy Nhơn tại dự án Nhơn Hội New City , thời điểm cuối năm 2022, nhiều nhà đầu tư bán bằng với giá mua vào của 2 năm trước là 1,5-1,6 tỷ đồng/lô thì ở thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhiều nhà đầu tư đã bán giá thấp hơn cả với giá mua vào từ 50-100 triệu đồng/lô để mong thoát được hàng. Đất nền tại Nhơn Châu, Nhơn Hải, Nhơn Hội, Nhơn Lý… giá bán tiếp tục ghi nhận mức giảm 10%, đây là mức giảm sau khi đã giảm 10-20% vào thời điểm cuối năm ngoái.



Đầu tư bất động sản Bình Định cần tầm nhìn dài hạn và trường vốn

Bà Trịnh Thị Quyên, một nhà đầu tư đến từ Hà Nội cho biết, bà có mua 2 lô đất tại dự án Nhơn Hội New City vào năm 2020 và bắt đầu rao bán từ năm 2022. Bà để mức giá 2,3 tỷ đồng mỗi lô, chênh gần 700 triệu so với giá mua vào của 2 năm trước là 1,6 tỷ đồng/lô nhưng không có khách hỏi mua. Môi giới tư vấn nếu muốn bán nhanh để thu tiền về, bà phải chấp nhận bán lỗ so với giá mua vào thì may ra mới có thể bán được hàng. Không muốn bán lỗ như nhiều người, bà Quyên để đất đó, đợi thị trường khởi sắc hơn.

Theo anh Nguyễn Văn Tam, môi giới bất động sản tại Bình Định thì các trường hợp cắt lỗ tại thị trường này thời gian qua phần lớn rơi vào những nhà đầu tư không đủ tài chính để tiếp tục theo dự án nên không thể vào tiền đợt kế tiếp hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính lớn không gồng được lãi vay ngân hàng. Do đó, họ chọn bán cắt lỗ để thu hồi vốn. Anh Tam cho rằng đây là thực trạng chung của tất cả thị trường bất động sản trên cả nước khi thị trường rơi cảnh trầm lắng, không riêng gì Bình Định.

“Với những thị trường nhiều tiềm năng, để qua được cơn bĩ cực hiện tại và “gặt” được trái ngọt trong tương lai thì nhà đầu tư cần trường vốn hoặc vẫn xoay xở được dòng tiền, để “trụ” qua giai đoạn khó khăn. Những nhà đầu tư có tầm nhìn đều đánh giá Bình Định là một thị trường tiềm năng trong dài hạn, không phải là mảnh đất dừng chân cho những chiến lược đầu tư ngắn hạn 1-2 năm. Tôi cho rằng, sau khi giai đoạn trầm lắng của thị trường bất động sản qua đi, thị trường bất động sản Bình Định sẽ hồi phục mạnh mẽ”, anh Tam chia sẻ.

Khánh Chi

