Bất động sản Hà Nội bắt đầu phục hồi sau giãn cách

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2021 của Batdongsan.com.vn, do ảnh hưởng của đại dịch kéo theo giãn cách xã hội khiến mức độ quan tâm đối với thị trường Hà Nội chỉ còn bằng khoảng 40% so với tháng 3/2021. So với quý 2/2021, mức độ quan tâm đến đất nền Hà Nội trong quý 3/2021 giảm 40%, mức độ quan tâm đến chung cư giảm 26%. Mức độ quan tâm của người dùng đối với thị trường bất động sản Hà Nội phản ánh rõ những biến động thực tế của thị trường. Đơn cử, trước đó, tháng 5/2021, mối quan tâm đến thị trường sụt giảm nhẹ khoảng 20% so với thời điểm tháng 3/2021 – thời kì đỉnh điểm của cơn sốt đất tại nhiều nơi trên toàn quốc.

Tuy nhiên, khi lệnh giãn cách được nới lỏng, thị trường Hà Nội ghi nhận xu hướng phục hồi. Chung cư, đất thổ cư có mức độ quan tâm tăng trong tháng 9/2021. Cụ thể, lượng người tìm kiếm ở phân khúc đất nền trong tháng 9/2021 tăng 2% so với tháng 8/2021, lượng người tìm kiếm chung cư trong tháng 9/2021 tăng 7% so với tháng 8/2021.

Dù chịu những tác động của đại dịch, giá rao bán, giá nhà đất, chung cư tiếp tục tăng trong 9 tháng năm 2021. Cụ thể, tính đến hết tháng 9/2021, giá rao bán phân khúc căn hộ cao cấp tăng 4%, từ mức giá trung bình 44,7 triệu đồng/m2 lên mức 46,3 triệu đồng/m2, giá rao bán phân khúc trung cấp tăng 5%, từ mức 33,2 triệu đồng/m2 lên mức 34,8 triệu đồng/m2. Phân khúc bình dân chứng kiến mức tăng tốt nhất là 6%, từ mức giá trung bình 24,7 triệu đồng/m2 lên mức 26,2 triệu đồng/m2.

So với cùng kì năm ngoái, giá nhà mặt phố và nhà riêng tại một số quận nội thành đều có mức tăng đáng kể. Cụ thể, tại Hà Đông, phân khúc nhà riêng tăng 13%, nhà mặt phố tăng 17%; tại Thanh Xuân, nhà riêng tăng 11%, nhà mặt phố tăng 7%; tại Long Biên, nhà riêng tăng 13%, nhà mặt phố tăng 13%; tại Đống Đa, nhà riêng tăng 12%, nhà mặt phố tăng 9%; tại Hoàng Mai, nhà riêng tăng 14%, nhà mặt phố tăng 17%.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiếu, Trưởng Bộ phận Nghiên cứu thị trường của Batdongsan.com.vn, với giả định số ca Covid-19 tại Hà Nội không tăng trở lại trong quý 4/2021, Hà Nội mở cửa trở lại sau 1/10/2021; người dân toàn thành phố được tiêm mũi 2 trong tháng 10, nền kinh tế phục hồi tốt và đầu tư công được giải ngân hoàn toàn trong quý 4/2021 thì mức độ quan tâm đến thị trường bất động sản dự kiến phục hồi hoàn toàn bằng tháng 4 và tháng 5/2021.

Hải Miên