Theo tìm hiểu của PV Batdongsan.com.vn , cả hai dự án mới nhất của Hà Nội trình làng trong tháng 11 đều thuộc phía Tây là The Matrix One Mễ Trì và Mipec Rubik 360. Hai tân binh mới của thị trường chung cư đều tọa lạc ở những vị trí được đánh giá là đắc địa của Cầu Giấy và Nam Từ Liêm nên có mức giá đắt đỏ. The Matrix One có quy mô 20ha, nằm trên ngã ba vòng xuyến giao giữa 3 tuyến đường Lê Quang Đạo – Châu Văn Liêm và Mễ Trì (Nam Từ Liêm). Dự án gồm 3 tòa nhà cao 44-75 tầng với khoảng 1.000 căn hộ có diện tích từ 86-112m2. The Matrix One có giá bán khá cao, từ 52 triệu đồng/m2.