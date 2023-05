Theo dữ liệu nghiên cứu trực tuyến của Batdongsan.com.vn , trong tháng 7/2019 mức độ quan tâm, tìm kiếm BĐS tại địa bàn tỉnh Kiên Giang giảm hơn 60% so với nhu cầu tìm mua 1 tháng trước đó. Kiên Giang cũng là tỉnh duy nhất khu vực phía Nam ghi nhận mức độ quan tâm BĐS giảm mạnh. Bên cạnh đó, lượng sản phẩm rao bán thứ cấp tại thị trường này đang tăng thêm 14% so với tháng trước do động thái bán ra của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ dạng lướt sóng sau một thời gian dài chờ đợi.