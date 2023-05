Thị trường hiếm hoi có mức độ quan tâm tăng trong năm 2021

“Đầu tư BĐS tại Long An tuy không dễ lướt sóng lời đậm nhưng nhu cầu mua luôn ổn định nên giá tăng đều qua các năm, biên độ lợi nhuận nhờ vậy vẫn rất hấp dẫn. Với mức tăng giá trung bình từ 15-20% mỗi năm, nếu chọn đầu tư dài hạn từ 3-5 năm với tầm tài chính vừa phải, mức lợi nhuận thu về từ 50% đến gấp đôi, gấp ba lần vốn bỏ ra là có thể”. Đây là nhận định của anh Đinh Mạnh Dũng, một nhà đầu tư tại TP.HCM đã có kinh nghiệm đầu tư BĐS tại Long An gần 10 năm qua.

Theo anh Dũng, nhờ không thường xuyên xuất hiện sốt đất, giá BĐS Long An không bị làm ảo như nhiều địa phương khác, nên dù tăng đều đặn nhưng giá vẫn rất mềm so với các tỉnh thành vệ tinh khác của TP.HCM. Thị trường này chủ yếu hút người mua ở thực nên thanh khoản tốt, dù không rầm rộ nhưng quanh năm luôn có giao dịch và việc sang nhượng BĐS thứ cấp cũng dễ dàng hơn.

Được nhận định là “sân sau” và là “vùng trũng” về giá BĐS của đô thị vệ tinh TP.HCM, Long An được giới đầu tư ưa chuộng vì thanh khoản cao, nhu cầu đầu tư lướt sóng thấp, chủ yếu thu hút khách hàng có sở thích mua đất để dành hay người mua để an cư. Chính lợi thế này đang khiến Long An là địa phương có giao dịch nhà đất bình ổn và ít biến động nhất sau cơn sốt đất cũng như tác động từ dịch bệnh. Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn , năm 2021 nếu nhu cầu mua đất nền/nhà liền thổ tại Đồng Nai và Bình Dương có xu hướng giảm 9-16%, Long An lại là tỉnh ghi nhận mức độ quan tâm tìm mua nhà đất tăng 8% so với năm 2020. Đặc biệt đây cũng là thị trường có nhiều dự án nhà phố/biệt thự liền kề thu hút được nhu cầu tìm mua cao so với các tỉnh lân cận.

Nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất tại Long An vẫn tăng trong năm 2021 bất chấp bối cảnh thị trường dịch bệnh.

Số liệu từ Batdongsan.com.vn cũng cho thấy, trong năm 2021 các đô thị vệ tinh là một trong những thị trường sôi động bậc nhất. Sự sôi động không chỉ bởi số lượng dự án và chủ đầu tư gia tăng mà còn ở quy mô đầu tư và tốc độ thanh khoản trên thị trường. Trong đó, Long An là một trong các tỉnh, thành sôi động nhất ở phía Nam, tăng trưởng giá BĐS vào khoảng 3-5%/quý bất chấp thời gian giãn cách do dịch bệnh kéo dài. Long An hiện là thị trường vệ tinh của TP.HCM có tầm giá BĐS mềm nhất so với 4 địa phương còn lại là Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Căn hộ chào bán tại Long An có giá vào tầm 21-25 triệu/m2, nhà liền thổ vào khoảng từ 2-14 tỷ đồng/căn, nếu so với mức giá 28-49 triệu/m2 với căn hộ và 3-70 tỷ đồng/căn nhà liền thổ của Bình Dương, Đồng Nai, biên độ tăng giá dài hạn của nhà đất Long An còn rất rộng.

Khẩu vị mua BĐS thay đổi tạo lợi thế cho Long An

Từng là thị trường chủ yếu giao dịch loại hình đất nền phân lô, nhà phố riêng lẻ, xu hướng giao dịch BĐS tại Long An đang có sự thay đổi khi khẩu vị của người mua nhà ngày càng thiên về các sản phẩm BĐS quy hoạch và chất lượng sống cao hơn. Những khu đô thị mới đầy đủ tiện ích, không gian thoáng đãng, mảng xanh rộng lớn, tiện ích bài bản đang là lựa chọn của nhiều đối tượng người mua nhà. Theo đó, các chủ đầu tư cũng đang thay đổi tầm nhìn theo xu hướng này. Những dự án chạy theo trào lưu, nhu cầu ngắn hạn dần nhường chỗ cho các dự án đầu tư lâu dài, bài bản cả về quy mô lẫn chất lượng.

Quỹ đất lớn và giá thành mềm là lợi thế giúp Long An cạnh tranh trong cuộc đua thu hút người mua và phát triển các dự án quy mô lớn.

Trong bối cảnh quỹ đất TP.HCM hạn hẹp khó làm dự án đáp ứng nhu cầu mới thì Long An, với lợi thế quỹ đất rộng lớn vài trăm héc-ta, giá đất hợp lý đang có lợi thế để tạo ra các khu đô thị đa tiện ích, giá bán hợp lý phù hợp khẩu vị mới của nhiều đối tượng người mua nhà. Đây cũng chính là điểm cạnh tranh khiến các ông lớn BĐS tiến về Long An làm dự án. Trong số đó, có không ít chủ đầu tư đã thắng thế bởi chiến lược đầu từ bài bản, chăm chút dự án nhằm kéo nhu cầu ở thực về. Thậm chí, có những khu đô thị đến hơn 50% là người mua ở thực và khá nhiều cư dân là từ TP.HCM về sinh sống.

Thực tế cho thấy, Long An hiện nay nguồn cung mới ngày càng chất lượng, nhiều dự án quy mô hình thành và đón nhận sự quan tâm đặc biệt của cả khách mua ở thực lẫn nhà đầu tư như Waterpoint 355ha (Bến Lức) của Nam Long; West Lakes Golf & Villa (Đức Hòa), E.City Tân Đức (Đức Hòa), The Sol City (Cần Giuộc)… Những dự án này đang tạo nên sức sống cho thị trường BĐS khu vực Long An, đồng thời kéo theo nhu cầu ở thực của những khách hàng mong muốn được sống trong không gian xanh rộng lớn, tiện ích nội khu bài bản. Chẳng hạn dự án KĐT Waterpoint Bến Lức, thống kế từ chủ đầu tư cho thấy, tỷ lệ khách hàng mua để qua mỗi đợt mở bán trung bình chiếm 48 -60%. Sở dĩ dự án này hút người ở thực bên cạnh việc phát triển mô hình đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích “all in one”, việc phát triển kết nối giao thông thuận tiện với những đô thị lớn như TP.HCM và các tỉnh miền Tây cũng giúp tạo ra môi trường sống thông thuận cho dự án này.

Như vậy, với những dự án đầu tư tích hợp nhiều tiện ích đáp ứng nhu cầu sống xanh của cư dân tự khắc sẽ thu hút được người mua thực về ở. Mà theo các chuyên gia ngành, yếu tố tạo nên sự thành công của các khu đô thị chính là thu hút được người ở thực về. Họ chính là đối tượng hình thành nên sức sống cho một dự án BĐS.

Theo ông Trần Việt Khoa, P.TGĐ Hoa Khải Land, 2022 sẽ là năm bật mạnh của BĐS vệ tinh khu Tây TP.HCM. Lý do bởi giá BĐS khu vực này còn khá thấp, được xem hợp lý cho việc đầu tư so với khu Đông hay Nam. Thị trường BĐS Long An đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng liên kết vùng, quỹ đất rộng phù hợp phát triển mô hình đô thị tích hợp quy mô lớn, giá mềm và pháp lý thông thoáng là lợi thế lớn để thu hút cả người mua nhà và các doanh nghiệp đổ về đây phát triển dự án. Xét về yếu tố tiềm năng, Long An không thua kém các thị trường lân cận, giá lại mềm hơn và ít ảo hơn. Với hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản, có lộ trình quy hoạch rõ nét, nhà đất Long An sẽ giữ vững đà tăng và khó có chuyện giảm.

Phương Uyên