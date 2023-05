BĐS Móng Cái “nóng”, chính quyền vào cuộc

Bất động sản Móng Cái sốt nóng

Đến thời điểm cuối tháng 3/2022, lượng môi giới tham gia bán hàng đổ về Móng Cái ngày càng đông đảo khiến sức nóng của thị trường này tiếp tục bị đẩy lên. Nếu vào tháng 2/2022, tức một tháng trước đó, khảo sát của Batdongsan.com.vn mới chỉ ghi nhận tình trạng nhích giá nhẹ và giao dịch cũng chưa nhiều thì đến thời điểm hiện tại, đất Móng Cái đã tiếp tục tăng giá.

Đội ngũ môi giới đông đảo từ các sàn Hà Nội, Quảng Ninh và môi giới tự do đang khiến thị trường này trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cuối năm ngoái, đất nền dự án ở Móng Cái vẫn được chào bán phổ biến ở mức giá 20-25 triệu đồng/m2 thì sau Tết Nguyên đán, tháng 2/2022, giá chào bán đã tăng lên 23-28 triệu đồng/m2 và đến thời điểm hiện tại, chỉ trong vòng khoảng 1 tháng, giá đất tiếp tục nhích lên mức 25-30 triệu đồng/m2. Nhiều nền đất dự án có vị trí đẹp, giá tăng mạnh, lên tới 40-45 triệu đồng/m2. Shophouse dự án mở bán năm ngoái tại Móng Cái cũng đang được chào bán ở mức giá 80-90 triệu đồng/m2.

Kể từ sau Tết, bất động sản Móng Cái tăng giá mạnh

Thời điểm tháng 2/2022, mặt bằng bất động sản tại Móng Cái ở các phường Hải Hòa, Ka Long, Trà Cổ, Hải Yên, Bình Ngọc, Trần Phú và một số xã như Hải Sơn, Bắc Sơn, Hải Đông… ghi nhận mặt bằng giá đất tăng nhẹ khoảng 5-10% so với năm 2021 thì đến thời điểm hiện tại, tùy từng vị trí, giá đất tại các khu vực này đang được chào bán tăng 15-30% so với năm ngoái với mức giá dao động từ 24-40 triệu đồng/m2. Các giao dịch trên thị trường được ghi nhận sôi động hơn so với hồi tháng 2. Đất dân ở những vị trí gần các dự án lớn của Vinhomes, Vinaconex, mức tăng ghi nhận đạt trung bình 20-30% so với cuối năm ngoái

Anh Nguyễn Hùng Dũng, một môi giới tại đây cho biết thị trường những ngày cuối tháng 3 đang nóng khi làn sóng môi giới, nhà đầu tư đổ về ngày càng đông đảo. Nếu thời điểm sau Tết, giá đất tăng nhưng giao dịch chưa mạnh thì ở thời điểm hiện tại, giao dịch trên thị trường đang tăng mạnh hơn hẳn so với trước. Hoạt động sang tay đất trong thời gian ngắn đã diễn ra.

Dự án chưa đủ điều kiện mở bán

Sức nóng của thị trường bất động sản Móng Cái đã kéo theo hệ quả là các hiện tượng làm ăn chột giật, thiếu minh bạch. Nhiều cò đất vì lợi nhuận đã rao bán những dự án chưa đủ điều kiện mở bán và hứa hẹn giữ chỗ, nhận cọc ở những dự án chưa đủ điều kiện này.

Trước thực trạng lộn xộn trên, nhằm minh bạch và lành mạnh hóa thị trường, mới đây, UBND TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã công bố danh sách 7 dự án khu đô thị trên địa bàn thành phố chưa đủ điều kiện huy động vốn, mở bán theo quy định.

Cụ thể, 7 dự án này bao gồm: Khu đô thị Bắc đại lộ Hòa Bình kéo dài, phường Hải Hòa (Liên danh Vinaconex và Phúc Khánh Việt Nam), Khu đô thị 2 bên đường dẫn cầu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa, TP. Móng Cái; Khu đô thị phía nam đường dẫn cầu Bắc Luân 2, phường Hải Hòa (Công ty Cổ phần Vinhomes); Khu đô thị mới Ninh Dương giai đoạn 1, phường Ninh Dương, Hải Yên (Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Ninh Dương và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC); Khu đô thị mới Hải Yên, phường Hải Yên (Công ty TNHH Hải Phú Ngọc là chủ đầu tư giai đoạn 1, chưa lựa chọn nhà đầu tư phần mở rộng); Dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới km số 5, phường Hải Yên (giai đoạn 2); Khu đô thị mới Tây Ka Long, phường Hải Yên.

Theo UBND TP. Móng Cái, tất cả 7 dự án này cho đến thời điểm này đều chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán hàng theo quy định. Thậm chí, có một số dự án còn chưa lựa chọn được nhà đầu tư, hoặc giao đất. Tuy nhiên, các “cò” đất, các nhân viên môi giới bất động sản đã quảng cáo, rao bán công khai trên các phương tiện truyền thông.

Vì vậy, UBND TP. Móng Cái giao Công an thành phố nắm bắt tình hình, phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, môi giới bất động sản, bán hàng, chuyển nhượng bất động sản sai quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư không được huy động vốn, bán hàng khi chưa đủ các điều kiện theo quy định.

Để ngăn ngừa tình trạng mua bán không tuân thủ pháp luật, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu UBND Thành phố, các cơ quan đơn vị, xã, phường thực hiện quản lý chặt chẽ việc giao dịch bất động sản trong nhân dân và các sàn giao dịch bất động sản theo quy định pháp luật, ngăn chặn “giá đất ảo”, thị trường “bong bóng” bất động sản.

Động thái kịp thời này của chính quyền đã khiến nhiều nhà đầu tư đang tìm hiểu thị trường Móng Cái có quyết định kịp thời. Bà Tống Thị Loan, một nhà đầu tư Hà Nội đang tìm hiểu thị trường Móng Cái cho biết, một số môi giới chào bán đất nền 1 dự án tại Móng Cái và thúc giục bà xuống cọc thiện chí. Trong khi bà vẫn đang tìm hiểu và phân vân thì việc chính quền công bố các dự án chưa đủ điều kiện mở bán giúp bà biết được thực trạng dự án mình đang tìm hiểu và quyết định không xuống tiền.

Tuy nhiên, dù chính quyền đã đẩy mạnh việc kiểm soát nhưng thị trường bất động sản Móng Cái vẫn đang nhộn nhịp các hoạt động chào bán, quảng bá sản phẩm ở cả các dự án chưa đủ điều kiện. Giá đất vẫn đang tăng và giao dịch sôi nổi ở phân khúc đất thổ cư trong dân.

Tuấn Vũ