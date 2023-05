Kênh đầu tư thu hút và sinh lời dài hạn

Hiện nay, BĐS nghỉ dưỡng Việt Nam đang ở giai đoạn hấp dẫn bậc nhất trong khu vực. Cả hai yếu tố là mức lợi tức và thời gian chi trả đều cao hơn nhiều so với những nơi được xem là thiên đường nghỉ dưỡng như Bali (Indonesia) hay Phuket (Thái Lan).

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, các khu vực có lợi thế về du lịch và hệ thống giao thông thuận tiện, đặc biệt có kết nối bằng đường hàng không như Phú Quốc, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh tiếp tục được đánh giá là các khu vực có tiềm năng phát triển mạnh về BĐS nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, một số khu vực có tiềm năng phát triển BĐS nghỉ dưỡng khác như Thanh Hóa, Quảng Bình, Quy Nhơn, Phú Yên, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu… cũng đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trên cả nước.

Cũng theo ông Đính, số lượng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng trên cả nước hiện nay mới chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu căn hộ lưu trú cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Vì vậy, việc đầu tư vào loại hình BĐS nghỉ dưỡng có nhiều tiềm năng phát triển và sinh lợi nhuận tốt.

“Đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng hiện vẫn đang dẫn đầu về khả năng sinh lời cho các nhà đầu tư, đăc biệt hiệu quả cao cho các nhà phát triển dự án và các nhà đầu tư thứ cấp. Bởi giá BĐS nghỉ dưỡng ở Việt Nam hiện nay đang ở mức thấp so với các quốc gia có cùng tiềm năng phát triển du lịch”, ông Đính nói.

Theo Savills Việt Nam, BĐS nghỉ dưỡng nói riêng luôn được xem là kênh đầu tư yêu thích của người Việt Nam so với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, lãi suất tiết kiệm, đặc biệt trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. Những năm qua BĐS nghỉ dưỡng đã phát triển mạnh, đặc biệt ở khu vực miền Trung. Trong đó, ngoài Đà Nẵng và Nha Trang, nhiều doanh nghiệp đang hướng đến đầu tư tại các tỉnh như Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu.

"Bom tấn" Hồ Tràm – Bình Châu

Venezia Beach là dự án BĐS nghỉ dưỡng nổi bật trên thị trường khi sở hữu cả đường bờ biển và đường sông, với diện tích mặt nước lớn nhất trên cung đường Hồ Tràm – Bình Châu hiện nay.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM, dù phân khúc BĐS nghỉ dưỡng chịu nhiều ảnh hưởng lớn do hạn chế du lịch quốc tế nhưng trái với diễn biến chung của thị trường, khu vực cung đường Hồ Tràm – Bình Châu lại là nơi hiếm hoi hoạt động sôi nổi và đang thu hút đông đảo nhà đầu tư suốt thời gian qua. Đây có thể nói là cung đường đắt giá bậc nhất hiện nay và thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư.

Lý giải cho điều này, ông Châu cho biết vì Hồ Tràm – Bình Châu chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ lái xe, lại là khu vực sở hữu cung đường biển trải dài thơ mộng, thiên nhiên hoang sơ, khí hậu ôn hòa. Nơi đây nổi lên một “thủ phủ” resort nghỉ dưỡng triệu đô của khu vực, quy tụ nhiều dự án BĐS quy mô lớn, được đầu tư bởi các chủ đầu tư uy tín cả trong và ngoài nước.

Khu vực Hồ Tràm – Bình Châu luôn trong tình trạng “cháy phòng” vào các dịp lễ, cuối tuần. Với mục tiêu đón 8,6 triệu khách vào năm 2025, Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ cần thêm khoảng 4.000 phòng tiêu chuẩn 4-5 sao. Do đó, việc đầu tư vào BĐS nghỉ dưỡng cao cấp tại Hồ Tràm – Bình Châu hiện nay được giới đầu tư đánh giá là bước đi đón đầu tiềm năng tăng giá lớn và đem đến tiềm năng sinh lời vượt trội.

Đáng nói, Hồ Tràm – Bình Châu đang có nhiều lợi thế từ “đòn bẩy” hạ tầng giao thông đang hoàn thiện phát triển như cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây; cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây; tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu; sân bay quốc tế Long Thành; quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa – Vũng Tàu; nâng cấp QL55, nối BR-VT với Bình Thuận; tuyến đường sắt Biên Hòa – Vũng Tàu. Ngoài ra Sở GTVT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề xuất nâng cấp, mở rộng, nâng cấp tuyến đường ven biển Vũng Tàu – Hồ Tràm – Bình Châu lên 6 làn xe, có tổng chiều dài gần 78 km, với tổng kinh phí hơn 7.000 tỉ đồng.

Đặc biệt, nổi bật trên cung đường resort triệu đô Hồ Tràm – Bình Châu là dự án Venezia Beach – Luxury Residences & Resort, Tổ hợp thương mại, giải trí, nghỉ dưỡng và du lịch mang thương hiệu quốc tế 5 sao đẳng cấp, có quy mô 72ha do Hưng Vượng Developer phát triển.

Dự án sở hữu 1 km đường bờ biển và 1,1 km đường sông. Dự án sẽ cung cấp ra thị trường 3.979 thương phẩm cao cấp được quản lý vận hành bởi các tên tuổi hàng đầu thế giới. Trong đó 93% sở hữu pháp lý lâu dài gồm: 681 sản phẩm thấp tầng mặt tiền biển được quản lý vận hành bởi Best Western Premier Collection, dưới thương hiệu: Venezia Binh Chau BW Premier Collection by Best Western và 6 block căn hộ sở hữu lâu dài khoảng 3.000 sản phẩm.

Ngoài ra, dự án có 80 siêu biệt thự biển và khối khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế được Marriott International quản lý vận hành dưới thương hiệu: Sheraton Binh Chau Resort & Spa cùng nhiều sản phẩm khác sẽ triển khai trong các đợt tiếp theo.

Không chỉ sở hữu yếu tố pháp lý đầy đủ rõ ràng, Venezia Beach còn là dự án mang phong cách thiết kế sang trọng hiện đại với đơn vị quản lý vận hành đẳng cấp quốc tế.

Mọi căn nhà phố, biệt thự, shophouse tại dự án đều được tận hưởng hệ thống kênh đào, sông, biển với những hàng cây xanh phủ bóng vây quanh nhờ vào quy hoạch theo đường tròn hướng tâm độc nhất vô nhị. Thế tam thủy quý hiếm, tụ hội 3 nguồn nước: biển – kênh – sông chan hòa vào nhau, mang đến tài lộc, sức khỏe, thịnh vượng cho gia chủ. Ngoài ra, Venezia Beach sở hữu chuỗi tiện ích cao cấp được chia làm 12 phân khu với hàng trăm tiện ích ngoài trời, dịch vụ tiêu chuẩn, để mỗi bước chân của khách hàng là một trải nghiệm tiện nghi tuyệt vời.

Dự án có sự đồng hành của ngân hàng HDBank với gói tài chính triển khai dự án trên 1.500 tỷ đồng và đồng hành tài trợ cho khách hàng cá nhân khi mua sản phẩm với hỗ trợ cho vay lên đến 70% tổng giá trị sản phẩm. Với chính sách 3 không: 0% lãi suất, 0 phí tất toán trước hạn, 0 trả nợ gốc cho tới khi bàn giao nhận nhà.

Giai đoạn đầu tiên, phân khu The Venice sẽ giới thiệu ra thị trường 681 sản phẩm thấp tầng sở hữu lâu dài. Đây là dự án được đánh giá cao hiện nay khi đảm bảo pháp lý rõ ràng đầy đủ và là dự án được sở hữu lâu dài hiếm hoi trên thị trường BĐS nghỉ dưỡng.

“Chúng tôi muốn mang đến thị trường BĐS nghỉ dưỡng một dự án cao cấp khác biệt, có khả năng sinh lời cao. Ngoài vị trí đắc địa của dự án thì một điểm nhấn quan trọng khác của Venezia Beach là đô thị mặt tiền biển hiếm hoi sở hữu lâu dài và đầy đủ pháp lý trên cung đường du lịch Hồ Tràm – Bình Châu”, ông Lê Chí Hùng Việt, Giám đốc Điều hành Hưng Vượng Developer chia sẻ.