BĐS nghỉ dưỡng cao cấp Hội An – Thỏi nam châm hút vốn đầu tư

Khan hiếm dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Hội An

Cảnh vật nên thơ, ẩm thực phong phú và những nét văn hóa truyền thống được lưu giữ gần như nguyên trạng khiến Hội An luôn là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế. Đô thị cổ này liên tục áp đảo các “đối thủ” trên bảng xếp loại du lịch của các tổ chức quốc tế và các tạp chí uy tín.

Cụ thể, Hội An đứng đầu bảng Top 15 thành phố tuyệt vời nhất thế giới 2019 do tạp chí Travel & Leisure của Mỹ bình chọn và được trao tặng danh hiệu “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á” tại World Travel Awards diễn ra đầu tháng 10/2019.

Đặc biệt, ngày 16/7/2019 Hội An trở thành tâm điểm chú ý khi hình ảnh tuyệt đẹp về Chùa Cầu được Google vinh danh trên trang chủ bằng những nét vẽ do họa sĩ Shanti Rittgers thể hiện trên Google Doodle.

Lượng khách du lịch đến Hội An cũng gia tăng đột biến trong những năm qua. Theo báo cáo của Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam, trong năm 2018, tổng lượt khách du lịch tới Hội An ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng 21,5% so với 2017. Sang đến năm 2019, khi hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ ngày càng được hoàn thiện, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng lượt khách du lịch tới Hội An đã đạt trên 4 triệu lượt, tăng 17% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, tỷ lệ khách quốc tế ước đạt trên 2,5 triệu lượt, tăng 24% so với cùng kỳ.





Lượng khách du lịch quốc tế tới Hội An Quý I/2019 tăng mạnh so với cùng kì 2018

Quá trình gia tăng nhanh chóng của lượng du khách quốc tế đến Hội An đang đặt ra bài toán mới cho ngành dịch vụ du lịch địa phương khi tại đây vẫn đang thiếu hụt các dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn, chất lượng cao. Những resort 5 sao dù có mức giá đắt đỏ lên tới 30-40 triệu/biệt thự/đêm vẫn luôn trong tình trạng “cháy phòng”.

Malibu Hội An – giải cơn khát cho nhà đầu tư

Trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung dự án nghỉ dưỡng cao cấp, quỹ đất ven biển Hội An lại ngày càng khan hiếm. Thông tin chủ đầu tư Bamboo Capital Group mở bán những căn biệt thự sinh thái cuối cùng tại dự án Malibu Hội An khiến thị trường sôi động hơn bao giờ hết.

Malibu Hội An tọa lạc ngay trên đại lộ tỉ đô nối liền Đà Nẵng và Hội An, kế bên bãi biển Hà My – một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới được tạp chí Forbes vinh danh là nơi lưu trú tuyệt vời cho du khách khi ghé thăm thủ phủ du lịch miền Trung.



Malibu Hội An với tầm nhìn hướng ra bãi biển Hà My

Chỉ mất chưa đầy 40 phút, du khách có thể di chuyển từ Malibu Hội An đến mọi danh lam, thắng cảnh và điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng, Quảng Nam như Bà Nà Hill, Cù Lao Chàm, Phố cổ Hội An, Vinpearl Nam Hội An, Sân golf BRG, Bãi biển An Bàng, Hà My…

Dự án gồm 2 tòa căn hộ khách sạn và 96 căn biệt thự diện tích từ 300-797m2, đều có tầm nhìn hướng biển. Các căn biệt thự tại đây được kết nối với nhau thông qua một dòng chảy xuyên suốt giữa các phân khu chức năng, lấy cảm hứng từ dòng sông Thu Bồn uốn lượn quanh phố cổ Hội An. Mỗi biệt thự đều sở hữu riêng một khoảng vườn để cư dân có thể hoà mình với thiên nhiên, tăng thời gian kết nối giữa các thành viên trong gia đình.



Các căn biệt thự Malibu Hội An được kết nối với nhau bởi dòng

chảy xuyên suốt giữa các phân khu chức năng

Đi cùng nét đẹp hoàn hảo được thiên nhiên ban tặng, Malibu Hội An được trang bị thêm hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao quốc tế. Đó là hệ thống nhà hàng Á, Âu đa dạng, khu thể thao dưới nước và thể thao ngoài trời, phòng gym, yoga hiện đại và hệ thống chăm sóc sắc đẹp, spa cao cấp… nâng trải nghiệm nghỉ dưỡng của du khách lên một tầm cao mới.

Đặc biệt, ngày 19/8 vừa qua, sau lễ ký kết hợp tác cùng chủ đầu tư Bamboo Capital Group, tập đoàn khách sạn Radisson sẽ là đơn vị vận hành và quản lý chính thức của dự án Malibu Hội An khi dự án được đưa vào hoạt động từ quý 3/2020.

Radisson Hotel Group – một trong những tập đoàn khách sạn năng động và lớn nhất thế giới là công cụ bảo chứng tốt nhất cho hiệu quả kinh doanh của dự án, đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá phòng luôn cao và tỷ lệ công suất phòng được khai thác tối đa.

Khách hàng đầu tư biệt thự Malibu Hội An có thể hoàn toàn yên tâm bởi mảnh đất đã có sổ hồng với quyền sở hữu lâu dài cho chủ nhân của các căn biệt thự. Vì thế, không chỉ là món đầu tư khôn ngoan, sinh lời hấp dẫn, biệt thự Malibu Hội An còn là của để dành, là tài sản kế thừa hoàn hảo cho con cháu, là ngôi nhà thứ hai lý tưởng của giới thượng lưu.

Biệt thự Malibu Hội An có mức giá từ 13 tỷ/căn, đi cùng chính sách cam kết chia sẻ 90% lợi nhuận kinh doanh trong 10 năm nếu khách hàng bàn giao lại biệt thự cho chủ đầu tư quản lý vận hành cho thuê. Khách hàng cũng được chiết khấu trực tiếp 16% vào giá bán biệt thự nếu không nhận chia sẻ lợi nhuận 2 năm đầu và được tặng 15 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm.