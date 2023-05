BĐS nghỉ dưỡng Quảng Ninh chuyển mình với “mở cửa du lịch”

Quảng Ninh và những lợi thế "vàng"

Theo số liệu Batdongsan.com.vn cập nhật được từ Liên đoàn Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Quảng Ninh hiện đang là tỉnh dẫn đầu cả nước trên BXH về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong vòng 4 năm gần đây. Chính điều này cho thấy sự hài lòng ngày càng cao của cộng đồng các doanh nghiệp, nhà đầu tư về chất lượng điều hành kinh tế, cũng như mức độ thân thiện của môi trường kinh doanh đối với tỉnh này.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội và du lịch nghỉ dưỡng

Phát huy những lợi thế vàng và tiềm năng to lớn về ngành du lịch, đặc biệt là Vịnh Hạ Long đã được UNESCO 2 lần công nhận là di sản văn hóa thế giới, Quảng Ninh lại tiếp tục đẩy mạnh thực hiện khá nhiều chính sách để phát triển kinh tế, xã hội và ngành du lịch nghỉ dưỡng.

Những năm vừa qua, tỉnh Quảng Ninh cũng tập trung nguồn lực đầu tư xvà ây dựng hạ tầng, phục vụ cho du lịch như: cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội, tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1 và sắp tới đây là cầu Cửa Lục 3, hầm Cửa Lục… Nhờ sức mạnh từ đòn bẩy giao thông, địa phương lại kết nối nhanh chóng đến các trung tâm kinh tế lớn, đồng thời còn rút ngắn khoảng cách di chuyển nội tỉnh và liên tỉnh. Lực đẩy hạ tầng cũng đã góp phần thu hút được các nhà đầu tư lớn vào thị trường BĐS Quảng Ninh.

Ngoài ra còn có điều kiện khí hậu khá ôn hòa, nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp và các điểm du lịch hấp dẫn, Quảng Ninh hội tụ nhiều lợi thế để phát triển kinh tế toàn diện, được đánh giá là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng với hệ thống cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế và cửa khẩu đường bộ quốc tế đa dạng.

Với tầm nhìn chiến lược trong chính sách thu hút và đầu tư, cùng với đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý thuận lợi…; nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, thị trường bất động sản Quảng Ninh sẽ có nhiều thay đổi lớn hơn trong năm 2022 này, đặc biệt là lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng.

Nhiều tín hiệu tích cực ở thời điểm hiện tại

Ông Phạm Trung Hiếu cho biết, bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng Quảng Ninh đang khởi sắc sau dịch. Theo thống kê sơ bộ, hiện toàn tỉnh có khoảng 40 dự án du lịch nghỉ dưỡng, trong đó nhiều dự án đi vào vận hành, có thể kể đến các khu du lịch, dịch vụ, nghỉ dưỡng mang tầm vóc quốc tế, tạo sức bật lớn cho thị trường du lịch, bất động sản như: khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu Hạ Long, Sun Word Hạ Long Complex, Vinpearl Hạ Long Bay Resort, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử, Yoko Osen Quang Hanh…

Bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ khi du lịch chính thức mở cửa

Có thể thấy, Quảng Ninh hiện đã có sự góp mặt của hầu hết các chủ đầu tư lớn trong lĩnh vực bất động sản du lịch nghỉ dưỡng như Sungroup, Vingroup, Bim Group, CEO group… Các dự án này được phát triển theo phân khu cao cấp, định hướng thành các khu đô thị hiện đại và đẳng cấp thế giới.

Bên cạnh đó, quý 1/2022, thị trường bất động sản Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những kỉ lục bán hàng đến từ phân khúc bất động sản gắn với du lịch, nghỉ dưỡng, với rất nhiều sản phẩm được chào bán, tỉ lệ hấp thụ tương đối cao. Các dự án đang được triển khai chào bán và có tỉ lệ hấp thụ tốt có thể kể đến như Sun Marina Town, Sun Onsen Village Limited Edition, The Holiday Hạ Long, Diamond Crown…

Năm 2021, du lịch vùng duyên hải Bắc Bộ nói riêng, cả nước nói chung chịu thiệt hại nặng nề do dịch bệnh. Tuy nhiên, với nỗ lực của chính quyền cũng như chiến lược bền vững của địa phương, du lịch vẫn là điểm sáng kéo theo nhiều ngành phụ trợ khác phát triển ổn định. Hiện Quảng Ninh đã mở cửa du lịch, phát động chương trình du lịch “Quảng Ninh an toàn – trải nghiệm trọn vẹn”. Đồng thời, xây dựng chương trình mở cửa, phục hồi du lịch, khôi phục tất cả các hoạt động, sản phẩm du lịch với trên 240 sự kiện kích cầu du lịch. Đây là tín hiệu vui, đánh dấu sự phục hồi của ngành công nghiệp không khói sau thời gian gần như đóng băng do dịch bệnh. Trong quý 2/2022, Quảng Ninh cũng sẽ tổ chức một số sự kiện văn hóa nghệ thuật để quảng bá cho chương trình “Chào hè Hạ Long – Quảng Ninh” và hưởng ứng các hoạt động Sea Games 31.

Ngoài thế mạnh về cảnh quan thiên nhiên, nhiều địa điểm du lịch văn hóa tâm linh, Quảng Ninh còn có sự đầu tư cho hạ tầng giao thông như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội. Điều này đã biến Quảng Ninh thành địa chỉ không thể bỏ qua của các du khách. Đây chính là cơ sở để chúng ta lạc quan về sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch cũng như phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh. Điều này cũng được thể hiện phần nào ngay trong bối cảnh dịch bệnh vừa qua, có những thời điểm bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh là điểm sáng của cả nước và được nhận định sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2022.

Đối mặt nhiều thách thức

Ngoài những tín hiệu tích cực, ông Hiếu cũng cho biết thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Quảng Ninh vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Trước tiên, nguồn cung sản phẩm trên thị trường chưa nhiều. Ngoài một số chủ đầu tư có tiềm lực kinh tế thì thị trường vẫn chưa có sản phẩm của các chủ đầu tư khác. Điều này sẽ hạn chế phần nào sự lựa chọn của khách hàng. Một khó khăn nữa là các chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch chưa được đầy đủ, thống nhất, đồng bộ. Thực trạng này đang là điểm nghẽn cho hoạt động đầu tư kinh doanh ở phân khúc này.

Để thúc đẩy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Quảng Ninh nói riêng và bất động sản nghỉ dưỡng cả nước nói chung phát triển, Trưởng Văn phòng đại diện Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam tại Quảng Ninh cho rằng sẽ cần rất nhiều giải pháp hỗ trợ. Cụ thể, ông Hiếu đề xuất một số giải pháp sau.

Thứ nhất, phải tiếp tục hình thành các khu du lịch có quy mô lớn, đa dạng tính tiện ích, chức năng và kết hợp được nhiều hoạt động, nhiều mục đích như vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm, trải nghiệm thậm chí có thể công việc như hội họp, gặp mặt…

Thứ hai, cần có những chính sách khuyến khích đầu tư nhiều hơn nữa các dự án, công trình để thu hút nhiều chủ đầu tư tham gia vào sân chơi này. Qua đó, khách du lịch có nhiều lựa chọn, nhiều hứng thú hơn.

Thứ ba, hiện tại các khu vui chơi, nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh chủ yếu là dịch vụ ban ngày, cần tăng cường các hoạt động, dịch vụ ban đêm – hoạt động mà rất nhiều khách du lịch hứng thú lựa chọn.

Thứ tư, các dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cần phải có những giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, tính đa dạng và chất lượng dịch vụ cung cấp nhằm thu hút, thỏa mãn và duy trì khách du lịch đến với cơ sở, tạo hiệu quả cao trong khai thác kinh doanh.

Thứ 5, cần có giải pháp đồng bộ quyết liệt để đạt hiệu quả trong hoạt động quảng bá, truyền thông đến du khách trong nước và quốc tế.

Duy Bách