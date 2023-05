Nhiều dự án mới tung hàng

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn , trong số dự án đang triển khai và chào bán trên thị trường có dự án Imperium Town Nha Trang (số 16 Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Dương Nha Trang (Indochine Nha Trang) làm chủ đầu tư. Đây là dự án căn hộ thương mại cao cấp khởi công trong năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào quý 2/2023. Imperium Town Nha Trang bổ sung cho thị trường Nha Trang 41 căn thấp tầng có chiều cao 4 tầng và một tòa căn hộ chung cư cao 39 tầng với số lượng hơn 500 căn hộ.

Một dự án khác mới được ra mắt tại Nha Trang là The Aston Luxury Residence. Đây là tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và giải trí, thư giãn được quy hoạch tại TP.Nha Trang với tổng diện tích khoảng 11.120 m2. The Aston Luxury Residence là sản phẩm của chủ đầu tư Danh Khôi, có quy mô 3 tháp căn hộ cao từ 26 – 29 tầng. Trong đó, tầng 1 – 2 là các căn shophouse, tầng 3 – 5 là trung tâm thương mại, tầng 6 là các tiện ích nội khu và tầng 7 trở đi là các tầng căn hộ. Dự kiến khi hoàn thành, dự án sẽ cung ứng ra thị trường hơn 1.300 căn hộ có diện tích dao động từ 33 m2 – 165 m2. Các căn hộ tại dự án được thiết kế thành 5 loại: studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ. Ngoài các tòa căn hộ, dự án sẽ triển khai 4 khu nhà biệt thự song lập, nhà liền kề trong thời gian tới.

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Nha Trang đã được kích hoạt lại với hàng loạt dự án được tung ra thị trường.

Một dự án khác cũng đang được chào bán rầm rộ trên thị trường Nha Trang là Vega City Nha Trang. Thuộc phường Vĩnh Hòa (TP.Nha Trang), Vega City do Công ty cổ phần Vega City thuộc Tập đoàn KDI Holdings làm chủ đầu tư. Được biết, dự án có quy mô 43,81 ha. Trong đó, giai đoạn 1 triển khai 15,61ha và giai đoạn 2 là 28,2ha với mật độ xây dựng là 23,7%. Vega City bao gồm đa dạng các loại hình sản phẩm từ shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ khách sạn. Được biết khi hoàn thành, Vega City sẽ cũng cấp cho thị trường Nha Trang khoảng 170 căn Shophouse, 100 căn biệt thự và khoảng 2.000 căn hộ khách sạn.

Chủ đầu tư Hưng Thịnh cũng đang chào bán New Galaxy Nha Trang. Dự án được xây dựng với quỹ đất 19.562m2 gồm 5 tòa nhà chung cư là The Art, The Lux, The Modern, The Beach và The Green, có chiều cao từ 20 – 23 tầng. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.063 tỷ đồng với mật độ xây dựng 39%. Dự kiến New Galaxy Nha Trang sẽ cung cấp ra thị trường căn hộ khoảng 1.548 căn hộ, đa dạng diện tích từ căn studio có diện tích từ 34,78 – 35,68m2, căn 1 phòng ngủ có diện tích 51 – 52,39m2, căn hộ 2 phòng ngủ có diện tích từ 69 – 76,94m2 và căn hộ 3 phòng ngủ có diện tích từ 90,45 – 93,19m2.

Khởi động lại du lịch

Một trong những kế hoạch lớn của UBND tỉnh Khánh Hòa là đặt mục tiêu lớn với ngành du lịch. Những con số mục tiêu cụ thể có thể kể đến như Khánh Hòa sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khách du lịch bình quân 22%/năm; tổng thu từ khách du lịch đạt 200 nghìn tỷ đồng, đóng góp trực tiếp vào GRDP từ 15 đến 17%. Đến năm 2025, toàn tỉnh có 70.000 phòng kinh doanh lưu trú du lịch, trong đó khoảng 70% phòng có quy mô đạt chuẩn chất lượng từ 3 đến 5 sao; thu hút 11 triệu lượt khách, trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế. Sự phát triển của ngành du lịch sẽ tạo việc làm cho hơn 160 nghìn lao động du lịch trực tiếp.

Để hướng tới những mục tiêu đó, Nha Trang đang chuẩn bị kế hoạch để khôi phục du lịch và thúc đẩy sự phát triển của bất động sản du lịch – nghỉ dưỡng sau 2 năm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Hiện Khánh Hòa đang nằm trong số 5 địa phương trên cả nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất. Mới đây nhất, Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho Khánh Hòa thí điểm đón khách quốc tế ngay trong tháng 11, ưu tiên các thị trường tiềm năng và có độ an toàn cao với dịch như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Australia, Nga, Pháp, Đức và một số nước Bắc Mỹ…

Các điểm tham quan, du lịch của tỉnh bắt đầu được tái khởi động và trong giai đoạn một, tỉnh sẽ sử dụng 12 resort ở khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh để đón khách quốc tế. Trên thực tế, vào chiều 25.11, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức đón đoàn khách quốc tế theo hộ chiếu vaccine. Đây được coi là những tín hiệu tích cực cho sự phục hồi của thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng Khánh Hòa trong tương lai.

Hải Miên