BĐS ra sao ở những thị trường không giãn cách?

Quảng Ninh, Hòa Bình là những thị trường bất động sản sôi động trong những năm gần đây. Đến thời điểm hiện tại, đây là một trong số ít các tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới Covid-19 trong nước. Hoạt động giao dịch mua bán, khảo sát thị trường bất động sản vẫn diễn ra bình thường tại 2 tỉnh này.

Tại Quảng Ninh, các khu vực phát triển như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái… môi giới vẫn tiếp tục dẫn khách đi xem đất. Anh Nguyễn Hữu Hòa, môi giới tại đây cho biết do Quảng Ninh kiểm soát dịch bệnh tốt nên thị trường bất động sản cũng như nhiều lĩnh vực khác hoạt động bình thường. Các hoạt động mua thực và đầu tư vẫn đang diễn ra. Nhưng ở thời điểm này, các giao dịch mua ở thực nhiều hơn đầu tư nên các sản phẩm anh Hòa và bạn bè giao dịch thành công tập trung chính ở phân khúc nhà ở, đất nền khách mua để xây nhà và các căn hộ chung cư.

Các hoạt động mua thực và đầu tư vẫn đang diễn ra tại Quảng Ninh nhưng không sôi động

Tuy nhiên, dù thị trường hoạt động bình thường nhưng theo các môi giới sức mua của thị trường yếu. Anh Quang Phú, giám đốc kinh doanh một sàn giao dịch tại Hạ Long cho biết nguyên nhân là bởi dịch bệnh phức tạp ở các thành phố lớn và một số tỉnh lân cận khiến thu nhập của người dân nơi đây bị ảnh hưởng do nhiều lĩnh vực, ngành nghề ở Quảng Ninh là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, khách hàng cũng cẩn trọng, có tâm lý ngại đi xem đất dù là mua ở hay đầu tư. Bên cạnh đó, sự sôi động của thị trường Quảng Ninh trong các năm qua có sự góp mặt lớn của các nhà đầu tư Hà Nội và các thị trường lân cận thì nay do dịch bệnh những nhà đầu tư ở các thị trường đó không thể đến Quảng Ninh để khảo sát, tìm hiểu thị trường. Do đó, theo anh Phú, thị trường Quảng Ninh nhìn chung là trầm lắng.

Hòa Bình cũng là một tỉnh kiểm soát dịch bệnh tốt thế nhưng ở thời điểm hiện tại thị trường bất động sản Hòa Bình khá trầm lắng. Gần 2 tháng nay, nhiều sàn ở đây không phát sinh giao dịch, phải cho nhân viên nghỉ không lương. Sự sôi động của thị trường Hòa Bình trong 3 năm trở lại đây tập trung chính ở phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng ven đô. Đại dịch càng khiến phân khúc này trở nên “hot” bởi sự bùng nổ của xu hướng du lịch staycation – những chuyến đi ngắn, không phải di chuyển bằng máy bay. Khách hàng của dòng sản phẩm này chủ yếu là giới nhà giàu Hà Nội – nơi đã giãn cách hơn tháng nay vì đại dịch khiến môi giới không thể tiếp cận tư vấn khách hàng và tổ chức site tour thực tế nên tình hình giao dịch ảm đạm

Trong khi đó, phân khúc đất nền dự án, đất thổ cư, đất vườn trong dân ở Hòa bình cũng không sôi động. Trước khi dịch bùng lần thứ 4, giới nhà giàu Hà Nội thường đổ về đây săn đất để làm biệt thự, nhà vườn. Thế nhưng Hà Nội giãn cách xã hội hơn 1 tháng nay khiến phân khúc này ảm đạm.

Tại Thái Bình – tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, hoạt động giao dịch mua bán bất động sản vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, cũng như Quảng Ninh, các dòng sản phẩm mua với mục đích ở thực ghi nhận thanh khoản tốt và đều hơn so với mua đầu tư. Mức giá vẫn dao động phổ biến từ 14-20 triệu đồng/m2 đất ở khu vực thị trấn, thành phố, những vị trí đẹp kinh doanh ở thành phố Thái Bình, giá vẫn được chào bán phổ biến 50-70 triệu đồng/m2. Đất nông thôn thuộc các xã, vị trí đẹp có giá 9-12 triệu đồng, đất sâu bên trong làng giá vẫn phổ biến 4-6 triệu đồng/m2.

Chị Nguyễn Thị Thoa, môi giới tại Thái Bình cho biết làn sóng đầu tư không mạnh so với đợt sau Tết do dịch bệnh kéo dài khiến thu nhập người dân giảm sút. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp ở đây đang nghe ngóng thị trường, kì vọng giá giảm để mua vào. Ngoài ra, họ cũng có xu hướng đánh bắt xa bờ nên có tâm lý chờ dịch bệnh được kiểm soát để đi Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh mua đất.

Duy Bách

