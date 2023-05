Bất động sản Tân Uyên “tỏa sáng” theo làn sóng khu công nghiệp

Tân Uyên thành điểm nóng BĐS của Bình Dương

Những tháng đầu năm 2022, Tân Uyên liên tục đón nhận nhiều thông tin tích cực có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bất động sản, giúp khu vực này ngày càng sôi động và hấp dẫn giới đầu tư. Theo báo cáo NCTT thị trường BĐS Bình Dương do Batdongsan.com.vn công bố mới đây, trong khi nhu cầu tìm mua tại TP. Thuận An, Thủ Dầu Một, Dĩ An có xu hướng giảm từ 10-21% trong tháng 4/2022, Phú Giáo và Tân Uyên lại là hai thị trường đang “nóng” lên khi nhu cầu tìm mua BĐS tại đây tăng lần lượt là 17% và 6% so với cùng kỳ 2021.

Lý giải về xu hướng tang trưởng nhu cầu tìm kiếm BĐS của người dùng tại thị trường Tân Uyên, Phú Giáo, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho biết, xu hướng tìm kiếm BĐS gia tăng ở các thị trường mới nổi như Tân Uyên, Phú Giáo là tất yếu do các thị trường này đang ghi nhận biến động lớn về quy hoạch và hạ tầng cũng như tăng trưởng kinh tế. Thông tin về việc Tân Uyên được quy hoạch lên thành phố, sự xuất hiện của các dự án KCN lớn làm tiềm năng của thị trường này bùng nổ trong mắt nhà đầu tư. Bên cạnh đó, mức giá nhà đất tại đây đang thấp hơn nhiều địa bàn khác của Bình Dương nên tiềm năng tang trưởng cũng dồi dào hơn.

Thị trường BĐS Tân Uyên đang trở thành tâm điểm đầu tư mới tại Bình Dương.

“Bình Dương chủ yếu vẫn theo hướng phát triển các khu đô thị/dự án dân sinh bên cạnh các KCN lớn. Sự tăng trưởng làn sóng các KCN mới đi kèm với dân số di cư nhờ công nghiệp và hạ tầng được triển khai đồng bộ sẽ tạo ra các cú hích, tạo ra sự tăng trưởng về cả nhu cầu và giá cho các thị trường mới nổi như Bàu Bàng, Tân Uyên, Phú Giáo”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Tân Uyên hiện có số dân tương đương TP. Dĩ An, đạt 416.408 người, cùng với Thuận An, Dĩ An và Thủ Dầu Một hình thành nên tứ giác phát triển, đóng góp lớn vào thành tựu kinh tế của tỉnh cũng như thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư, dân cư đến sinh sống. Tân Uyên có hơn 1.205 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 13.300 tỷ đồng và 598 doanh nghiệp nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 4 tỷ USD đang hoạt động. Thị trường này hiện đang sở hữu hệ thống hạ tầng khá đồng bộ, giao thông kết nối tốt với các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo kế hoạch, Tân Uyên đã đảm bảo đạt 5/5 tiêu chuẩn để nâng cấp lên thành phố và sẽ là thành phố thứ 4 trực thuộc tỉnh Bình Dương trong năm nay. Giai đoạn 2021 – 2025, Tân Uyên sẽ dành nguồn vốn đầu tư 22.179 tỷ đồng, triển khai các dự án nâng cấp đô thị, các tuyến đường như đại lộ Uyên Hưng, Vành đai 4, ĐT 742, ĐT 746 đang được gấp rút xây dựng hoặc nâng cấp để chuẩn bị đón các doanh nghiệp đến đầu tư. Đây chính là xung lực lớn cho thị trường này phát triển trong thời gian tới.

Nhiều ông lớn đổ về Tân Uyên

Nhiều chủ đầu tư lớn đang có xu hướng dịch chuyển về vùng Tân Uyên để đón đầu tiềm năng giá. Chưa kể, địa phương này còn là cái tên số một được kỳ vọng có bước tiến vượt bậc về phát triển kinh tế – xã hội sau khi chủ trương thành lập thành phố trực thuộc tỉnh được HĐND tỉnh Bình Dương thông qua.

Mới đây, VSIP Group đã tổ chức lễ khởi công KCN VSIP III tại Tân Uyên với quy mô 1.000 ha, tổng vốn đầu tư 6.407 tỷ đồng. Đây là dự án thứ 3 mang thương hiệu VSIP tại Bình Dương và là dự án thứ 11 của VSIP Group trên cả nước. Trong sự kiện này, nhiều nhà đầu tư trên thế giới đã được cấp phép đầu tư tại VSIP III. Trong đó phải kể đến Tập đoàn LEGO (Đan Mạch) xây dựng nhà máy với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD, trên diện tích 44ha. Bên cạnh nhiều KCN lớn đang thu hút dòng vốn đầu tư ngoại như Nam Tân Uyên, Uyên Hưng, Phú Chánh, Sóng Thần 3, Đất Cuốc… sự hiện diện của KCN VSIP III sẽ thúc đẩy nhu cầu nhà ở tại Tân Uyên tăng mạnh trong tương lai khi các tập đoàn đa quốc gia lần lượt đổ về. Chỉ riêng KCN VSIP II đang có 70.000 chuyên gia, kỹ sư, lao động trong, ngoài nước đang làm việc, nhu cầu chỗ ở là vô cùng lớn.

Nhu cầu nhà ở tại Tân Uyên khá đa dạng theo làn sóng phát triển của các khu công nghiệp quy mô lớn

Không chỉ dòng vốn công nghiệp, nhiều dự án nhà ở quy mô, chất lượng cũng đang được triển khai trên thị trường này. Đơn cử, Tập đoàn BĐS An Gia vừa ra mắt dòng sản phẩm villa, nhà phố “Gia sản Thịnh vượng” tại khu biệt lập The Standard (Tân Phước Khánh 10) với số lượng cực kỳ giới hạn. Dự án có quy mô 6,9 ha gồm 374 sản phẩm, phục vụ giới chuyên gia và kỹ sư cấp cao. Theo An Gia, dự án này ghi nhận lực cầu tốt kể cả trong thời gian dịch do yếu tố khan hiếm và phục vụ đúng nhu cầu nhà ở của giới tài chính khá giả.

Hay Tập đoàn Kavi vừa công bố triển khai dự án khu dân cư Tân Uyên Central Point. Đây là dự án đất nền quy mô tầm khoảng 225 lô, tầm giá từ 1,5 -2 tỷ đồng/nền. Trước đó, Công ty CP BĐS Tân Uyên cũng triển khai xây dựng dự án 5F Capella với quy mô 6,7ha, với hơn 400 sản phẩm đất nền nhà phố và shophouse, giá bán dự kiến vào tầm 1,3 -2 tỷ đồng/nền. Kim Oanh Group cũng phát triển dự án KĐT New Times City, quy mô 18,6ha với hơn 1.100 sản phẩm đất nền, nhà phố giá từ 1,2 -1,5 tỷ đồng/nền tại trung tâm thị xã Tân Uyên. Ngoài ra thị trường này hiện cũng có một số dự án hiện hữu như Uni Mall Center, Hana Garden Mall, BenCat City Zone, Avenue City, Victory City…

Theo kế hoạch, sắp tới đây thị trường này sẽ có sự bùng nổ về nguồn cung, trong đó có không ít dự án BĐS cao cấp quy mô dành cho giới chuyên gia tại các KCN. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dự án nhà ở cao cấp sẽ góp phần đa dạng hóa hơn nguồn cung cũng như đáp ứng đa dạng nhu cầu nhà ở của thị trường này thời gian tới.

Phương Uyên