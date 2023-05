Người mua thực “khát” bất động sản giá mềm

Đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 kéo dài khiến những đầu tàu kinh tế của cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương… gần như tê liệt. Thị trường bất động sản sụt giảm mạnh nhu cầu và giao dịch từ đầu tháng 5/2021. Tuy nhiên, các chuyên gia đều cho rằng, những tác động từ dịch bệnh chỉ mang tính chất ngắn hạn. Thực tế, trong mỗi đợt bùng dịch, nhu cầu tìm kiếm, mua bán bất động sản đều sụt giảm mạnh nhưng lại bật tăng ngay sau đó, khi dịch được kiểm soát.

Trong thời điểm này, dù độ phủ vắc xin đang được đẩy mạnh nhưng dịch bệnh chưa được đẩy lùi hoàn toàn, thị trường bất động sản vẫn có những khó khăn nhất định, bên cạnh tâm lý thận trọng của người mua là vấn đề pháp lý dự án, chào bán sản phẩm trực tiếp… Thanh khoản và giao dịch trên thị trường tương đối thấp, giá bán nhiều phân khúc chững hoặc giảm. Đây cũng chính là thời điểm nhiều nhà đầu tư tìm kiếm những tài sản có giá hợp lý chờ đợi sinh lời, người mua ở thực mua được nhà giá mềm trước khi thị trường bước vào chu kỳ hồi phục và tăng giá.

Tuy nhiên, nhu cầu tìm kiếm chỉ tập trung vào loại hình bất động sản phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là những sản phẩm có giá vừa túi tiền, nhất là tại các đô thị như TP.HCM, Hà Nội hoặc các khu công nghiệp tập trung nhiều người lao động như Bình Dương, Long An, Đồng Nai…

Bất động sản giá mềm luôn có nhu cầu lớn trên thị trường. Ảnh: phòng khách trong căn hộ thuộc KĐT Huỳnh Tiến Phát

Tại Bình Dương, nhà giá rẻ trong các khu công nghiệp, đặc biệt là nhà riêng lẻ rất khan hiếm. Bởi để thực hiện những dự án này đòi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực tài chính mạnh, pháp lý hoàn thiện, minh bạch… Hơn nữa, quá trình hoàn thiện sản phẩm để giao cho khách hàng dọn vào ở ngay cần trải qua nhiều khâu thẩm định, cấp phép của các cơ quan chức năng. Thị trường hiện chỉ ghi nhận một số ít dự án mới mở bán, trong đó có KĐT Huỳnh Tiến Phát, được xây dựng và phân phối bởi Tập đoàn Huỳnh Gia, một trong những chủ đầu tư uy tín tại Bình Dương.

Nhà riêng lẻ tại KĐT Huỳnh Tiến Phát giá chỉ từ 1,42 tỷ/căn

KĐT Huỳnh Tiến Phát tọa lạc tại An Điền – Bến Cát, một trong những khu vực sầm uất nhất của Bình Dương. Dự án cung cấp các sản phẩm nhà ở riêng lẻ giá chỉ từ 1,42 tỷ đồng/căn nên thu hút người mua không chỉ ở Bình Dương mà cả các tỉnh Đông Nam Bộ. Đây là mức giá hấp dẫn, là cơ hội an cư mà chủ đầu tư dành cho các công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trong bối cảnh phân khúc nhà riêng lẻ xây sẵn khan hiếm ở Bình Dương – nơi đang tập trung phát triển nhiều dự án căn hộ chung cư.

Khách hàng đến xem căn hộ tại Huỳnh Tiến Phát Residential ngay khi nới lỏng giãn cách xã hội

Khu đô thị Huỳnh Tiến Phát – An Điền có vị trí đắc địa khi tọa lạc tại thị xã Bến Cát, nơi có không gian rộng rãi, không khí trong lành. Từ đây, cư dân chỉ mất 10 phút chạy xe để đến TTHC Bến Cát, 5 phút đến KCN Rạch Bắp… Việc di chuyển đến các tiện ích khác cũng thuận tiện khi chỉ cách THCS An Điền 300m, UBND xã An Điền 300m, trạm y tế xã 400m… Các căn nhà được xây dựng khang trang, thiết kế biệt lập, đảm bảo không gian riêng tư cho cư dân. Dự án gồm hai sản phẩm chính là nhà liên kế và nhà trệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người mua.

Xung quanh KĐT Huỳnh Tiến Phát đã có sẵn các tiện ích phục vụ cư dân

Về mặt pháp lý, Khu đô thị Huỳnh Tiến Phát đã hoàn thiện thủ tục cấp phép xây dựng (Giấy phép xây dựng số 391/GPXD do Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cấp ngày 29/01/2021), quy hoạch chi tiết 1/500. Dự án hiện đang triển khai giai đoạn 1, gồm 216 căn nhà, trong đó có 92 căn nhà liên kế và 124 căn nhà trệt, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.359 người.

Hiện tại dự án vẫn đang mở bán giai đoạn đầu với giá hấp dẫn, cơ hội cho người mua ở thực sở hữu chốn an cư. Theo thông tin từ chủ đầu tư, tất cả các căn hộ đều được Ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 60% với lãi suất 7,9/năm trong thời gian vay 20 năm, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 30% giá trị căn hộ. Như vậy, nếu mua căn hộ trệt giá 1,42 tỷ đồng, người mua chỉ cần trả trước 580 triệu đồng. Với căn 1 trệt, 1 lầu giá là 2,35 tỷ đồng, số tiền thanh toán trước là 940 triệu.

Đặc biệt chủ đầu tư đang có chương trình ưu đãi cho những khách hàng đặt cọc trong tháng 10 – 11 được tặng full nội thất nhà trị giá 80 triệu đồng và có thể dọn vào ở ngay. Đây là những ưu đãi lớn giúp người mua sở hữu nhà giá mềm trước khi thị trường phục hồi và tăng giá trở lại.

N.S