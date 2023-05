BĐS Trung Quốc dần hồi phục, cơ hội cho nhà đầu tư ngoại?

Theo Reuters, doanh số bán nhà tại Trung Quốc giảm mạnh ngay từ đầu đại dịch Covid-19 do nền kinh tế nước này đóng cửa nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Cùng với đó, cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ đã tạo ra làn sóng dịch chuyển từ hàng loạt doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế khiến BĐS Trung Quốc ít nhiều gánh những tác động tiêu cực.

Cụ thể, nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài đã chi vào thị trường BĐS Trung Quốc chỉ đạt 27,1 tỷ Nhân dân tệ trong 6 tháng đầu năm 2020. Tức là mỗi tháng trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc thu hút khoảng 4,52 tỷ Nhân dân tệ, thấp hơn so với mức 6,76 tỷ Nhân dân tệ năm 2019 và mức 8 tỷ Nhân dân tệ năm 2018. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ đã thực sự làm tổn thương tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều nhà đầu tư quốc tế bày tỏ lo ngại với những bất ổn chính trị và rủi ro từ dòng vốn đầu tư vào thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên BĐS Trung Quốc vẫn có sự thích ứng và phục hồi khá bất ngờ. Sau khi kinh tế tái mở cửa, các số liệu thống kê chính thức cho thấy cả doanh số và đầu tư BĐS tại Trung Quốc đều tăn vọt trong tháng 5. Cụ thể, theo Reuters, đầu tư vào BĐS tại Trung Quốc trong tháng 5 tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán BĐS theo diện tích sàn đã tăng 9,7% trong tháng 5, khởi sắc đáng kể so với mức giảm 2,1% của tháng 4. Lượng vốn do các doanh nghiệp phát triển BĐS Trung Quốc huy động được trong 5 tháng đầu năm nay chỉ giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện hơn so với mức giảm 10,4% trong 4 tháng đầu năm.

Đáng nói hơn, giá nhà xây mới bình quân tại 70 thành phố lớn của Trung Quốc trong tháng 5 tăng 0,5% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2019, giá nhà tháng 5 tại Trung Quốc tiếp tục tăng 4,9%. Doanh số bán nhà ở đã vượt qua mức trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra tại gần một nửa trong số 28 thành phố. Đáng chú ý, doanh số bán nhà tại 16 nhà phát triển BĐS được Bloomberg Intelligence theo dõi đã tăng trung bình 13% so với tháng 6/2019.

Chìa khóa nào giúp các doanh nghiệp BĐS Trung Quốc ứng phó thành công trong giai đoạn vừa phải phục hồi tổn thất do Covid-19 vừa phải ứng phó làn sóng dịch chuyển của khối ngoại dưới tác động từ thương chiến Trung-Mỹ? Thị trường BĐS tại đất nước tỷ dân liệu có còn thực sự hấp dẫn và có đáng để đầu tư thời điểm này? Để trả lời câu hỏi này, Batdongsan.com.vn tiếp tục thực hiện tọa đàm trực tuyến Adapt 2 Change với chủ đề “Mở rộng cơ hội kinh doanh với đối tác nước ngoài: Lời khuyên từ các chuyên gia BĐS” tại thị trường Hồng Kông và Trung Quốc .

Buổi tọa đàm có sự tham gia của các Diễn giả:

Ông Winston Lee – Giám đốc Dự án Tập đoàn Propertyguru

Ông Eli Mcgeever – Phó Tổng giám đốc BĐS Quốc Tế Soho App

Trước đó, chuỗi tọa đàm trực tuyến Adapt 2 Change số đầu tiên với chủ đề “Kinh nghiệm của các nhà môi giới BĐS tại Mỹ trong đại dịch” đã diễn ra thành công với hơn 30.000 khách hàng theo dõi. Ở buổi tọa đàm thứ 2 tổ chức vào ngày 28/10 tới đây, Batdongsan.com.vn sẽ cung cấp cái nhìn khách quan và chi tiết về diễn biến, cơ hội và cách thức tiếp cận thị trường BĐS tiềm năng tại nhiều thành phố trọng điểm của Trung Quốc. Sự kiện cũng giúp tạo ra sự kết nối giữa nhà đầu tư Việt Nam với các nhà môi giới chuyên nghiệp tại Hồng Kong và Trung Quốc.

Tọa đàm “Mở rộng cơ hội kinh doanh với đối tác nước ngoài: Lời khuyên từ các chuyên gia BĐS” sẽ được tổ chức trực tuyến qua phần mềm Zoom kết nối 3 đầu cầu tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông và Hà Nội. Cụ thể: • Tại Hà Nội: 09:00 – 10:30, ngày 28/10/2020 • Tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Hồng Kông: 10h00 – 11h30, ngày 28/10/2020 Theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin sự kiện Tại đây!

