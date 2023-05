BĐS trung tâm Bình Dương bội thu căn hộ, thiếu nhà liền thổ

Liên tục xuất hiện dự án chung cư mới

Chỉ tính riêng trong 1 năm trở lại đây, thị trường BĐS Bình Dương chứng kiến sự bùng nổ dòng sản phẩm căn hộ với hàng loạt dự án quy mô từ vài trăm đến vài nghìn sản phẩm. Thời điểm đầu năm, Bcons tung ra thị trường cùng lúc 2 dự án chung cư trên địa phận Dĩ An là Bcons Miền Đông và Bcons Garden, cung cấp cho thị trường hơn 2.600 căn hộ. Gần đây DCT Group cũng chào bán hơn 2.000 căn hộ thuộc dự án Charm City tại TX. Dĩ An. Riêng quý 3 vừa qua Bình Dương đón thêm 7.300 căn hộ đến từ 7 dự án phân bố tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một như Skyview, Eco Xuân Lái Thiêu, Stown Gateway, Happy One, Opal Boulevard… Tính ra lượng cung căn hộ của Bình Dương trong quý vừa qua gấp 8 lần lượng cung căn hộ của toàn bộ năm 2018 cộng lại. Các dự án này tập trung chủ yếu tại khu vực Dĩ An, Thuận An, TP. Thủ Dầu Một.

Tính tới thời điểm hiện tại, lượng căn hộ tại Bình Dương vượt ngưỡng 24.000 căn, gấp 5,3 lần dòng sản phẩm nhà liền thổ và dự kiến vẫn tiếp tục tăng nhanh trong 6 tháng tới khi hàng loạt dự án mới công bố kế hoạch triển khai. Mới đây Phú Đông Group cho biết sẽ tiếp tục cung ứng ra thị trường hàng trăm căn hộ thuộc dự án Phú Đông 3 trên địa phận Dĩ An. Hưng Thịnh Group đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục để triển khai một dự án chung cư quy mô hàng nghìn căn hộ trên địa bàn tỉnh. Tecco Sài Gòn có kế hoạch triển khai xây dựng 600 căn hộ chung cư; Công ty BĐS Đại Quang Minh đầu tư xây dựng 1200 căn hộ cùng trên địa bàn TX. Thuận An.



Một dự án căn hộ đang triển khai tại TX. Dĩ An, Bình Dương. Ảnh: Phương Uyên

Trong giai đoạn 2019-2020, Bình Dương sẽ chào đón ít nhất 10 dự án căn hộ ra mắt. Các dự án đa phần tọa lạc tại khu vực TX. Dĩ An và Thuận An, hai điểm nóng có lộ trình được nâng cấp từ thị xã lên thành phố, cũng là những địa bàn có kết nối thuận tiện về TP.HCM. Nguồn cung căn hộ tại Bình Dương được dự báo sẽ tăng mạnh từ năm 2019-2020, rơi đúng vào chu kỳ TP.HCM hạn chế cấp phép các dự án nhà ở mới. Ước tính, tổng rổ hàng căn hộ mới được tung ra tại Bình Dương có thể lên đến vài chục nghìn trong chu kỳ 3 năm.

Khan hiếm dự án nhà liền thổ

Trái ngược với phân khúc căn hộ, nhà liền thổ tại khu vực trung tâm Bình Dương có nguồn cung khá thấp. Hiện cả tỉnh chỉ có khoản 4.500 sản phẩm, phần lớn trong số đó đã chào bán hết và chỉ một phần nhỏ còn giao dịch trên thị trường thứ cấp. Riêng với nguồn cung mới, thị trường Dĩ An – Thuận An trong 6 tháng đầu năm nay có thêm chưa đến 6 dự án thuộc dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự, shophouse quy mô tầm 400 sản phẩm đổ lại. Điều đáng quan tâm là tất cả đều được thị trường hấp thụ lên đến trên 95% lượng sản phẩm.

Theo khảo sát của PV Batdongsan.com.vn , hầu hết các sản phẩm nhà liền thổ chào bán trên địa bàn Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một đều được mua với mục đích đầu tư dài hạn ít nhất từ 1-3 năm nên nguồn cung hiện hữu để giao dịch không nhiều. Chính điều này khiến giá nhà liền thổ tại Bình Dương tăng khá mạnh.



Lượng dự án nhà liền thổ, đất nền khu trung tâm Bình Dương khá khiêm tốn. Ảnh: Phương Uyên

Tiêu biểu như dự án Louis Resident nằm trên tuyến đường Đào Duy Từ, phường Đông Hòa, TX. Dĩ An. Dự án này chỉ có tổng số 36 căn nhà phố chào bán với giá 3,3 tỷ đồng/căn. So với thời điểm đầu năm 2018, giá đất khu này đã tăng gần 40% tuy nhiên nhiều nhà đầu tư vẫn tranh các suất mua.

Tương tự, dự án Icon Central triển khai tại phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An chào bán ra thị trường giá từ 2,3 tỷ/nền (tương đương 38-40 triệu/m2) trong khi đầu năm 2018, nhà đất khu vực này vẫn có giá dao động từ 28-30 triệu/m2. Một dự án khác gần siêu thị BigC đang có mức giá giao dịch từ 45-48 triệu/m2 ở các trục đường lớn, trong khi cách đó 1 năm giá bán vẫn ở mức 35 triệu/m2. Dự án Champaca Garden từ mức 20-23 triệu/m2 thời điểm tháng 8/2018 hiện đã tăng lên từ 30-40 triệu/m2.

Khu vực Thuận An, giá nhà liền thổ cũng tăng ở các dự án đang chào bán. Đơn cử dự án Lái Thiêu Garden, từ mức 17 triệu/m2 hiện được giao dịch từ 28-32 triệu/m2. Dự án Lộc Phát Residence từ mức giá 65-70 triệu/m2, hiện đã tăng lên từ 72-75 triệu/m2, chỉ sau 8 tháng.

Sự tăng giá không ngừng của các dự án nhà liền thổ tại khu vực Dĩ An, Thuận An không phải ngẫu nhiên. Dù so với TP.HCM, quỹ đất thấp tầng tại đây còn khá dồi dào nhưng những khu vực giáp ranh TP.HCM, đất được quy hoạch phát triển dự án đang khá ít. UBND tỉnh Bình Dương lại chỉ đạo siết chặt phân lô, tách thửa khiến nguồn cung đất sạch chào bán không nhiều. Việc quỹ đất tại TP.HCM khan hiếm, giá tăng cao đã lan tỏa qua các địa phương lân cận có tiềm năng phát triển như Thuận An, Dĩ An. Hai địa bàn này vốn đã có sẵn kết nối với TP.HCM, các tỉnh thành lân cận, có tốc độ đô thị hóa rất mạnh nên giá bất động sản cũng tăng theo.

Phương Uyên