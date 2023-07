Nhiều dự án BĐS vùng ven thắng thế nhờ cho thuê tốt và đáp ứng đúng thị hiếu từ chính nhóm khách hàng địa phương, trong lúc thị trường BĐS đang tạm trầm lắng.

Trong khi các thị trường lớn như TP.HCM, Hà Nội vẫn đang loay hoay với bài toán giảm giá nhà thông qua kích cầu, chiết khấu để gia tăng thanh khoản cho dự án. Nhiều dự án triển khai tại thị trường lân cận lại ghi nhận tín hiệu tích cực hơn. Ngoài yếu tố giá bán rẻ hơn thì việc khai thác hiệu quả tệp khách hàng địa phương đã giúp các dự án BĐS vùng ven duy trì hoạt động tốt trong bối cảnh thế khó bủa vây toàn ngành.

Theo đại diện đơn vị phân phối cho biết, tỷ lệ booking tại dự án vẫn đang rất khả quan với gần 200 căn hộ đã được giữ chỗ hết, hiện đơn vị này đang rục rịch cho giai đoạn 2. Nếu so sánh với thời điểm thị trường sôi động, thì con số giao dịch có thể nói là nhỏ bé. Nhưng ở giai đoạn nhà đất gần như đóng băng hiện nay, duy trì được tỷ lệ quan tâm và đặt mua đều đặn mỗi tuần đã là tín hiệu rất tích cực.

Batdongsan.com.vn đánh giá dự án Fiato Premier

Tương tự, một dự án căn hộ khác tại Long An là Ehome Southgate (thuộc KĐT Waterpoint Bến Lức) của CĐT Nam Long cũng thu hút khá đông người mua là người dân đang sinh sống tại tỉnh Long An, phần còn lại là khách hàng từ các thị trường miền Tây và TP.HCM. Hoạt động mua bán chung cư Ehome Southgate giai đoạn 1 và 2 ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ lên đến 100% với khách mua địa phương chiếm hơn 60%, bao gồm cả mua để ở và cho thuê. Tỷ lệ sáng đèn các block căn hộ vừa bàn giao khá cao, cho thấy tỷ lệ mua ở thực tại dự án chiếm đa số. Hiện tại, tuy chưa chào bán rổ hàng mới, nhưng giai đoạn 3 của Ehome Southgate đang thu hút nhiều khách đặt mua trước và là một trong số dự án ghi nhận tỷ lệ tìm kiếm nhiều nhất tại Long An.