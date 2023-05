Thị Trường BĐS "Dễ Thở" Hơn Nhờ Loạt Chính Sách Kích Cầu Chưa Từng Có

Ngập Tràn Ưu Đãi, Chiết Khấu

Nhiều chủ đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh, không chịu ảnh hưởng bởi việc đáo hạn trái phiếu hay khả năng triển khai hạ tầng, đã không ngần ngại tung ra các chính sách thanh toán linh hoạt, ưu đãi vượt bậc như chia nhỏ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu lớn cho khách hàng,… từ đó gia tăng cơ hội sở hữu BĐS dành cho người có nhu cầu ở thực và cả nhà đầu tư vốn nhỏ muốn gia nhập thị trường .

Nhiều chính sách ưu đãi "khủng" chưa từng có đang được các CĐT tung ra hỗ trợ người mua nhà.

An Gia áp dụng chính sách "3 không" giúp các gia đình trẻ dễ tậu nhà hơn khi mua dự án Westgate Bình Chánh và The Standard (TP. Tân Uyên) mà không cần vay vốn ngân hàng, không áp lực thanh toán và không chờ đợi nhận nhà do dự án đã hoàn thiện cơ bản và sẵn sàng bàn giao cho cư dân từ tháng 4/2023. Cụ thể, với một căn nhà phố The Standard 1 trệt 2 lầu đã hoàn thiện, diện tích sàn khoảng 230 m2 có giá bán khoảng 5,7 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán 30%, tương đương 1,7 tỷ đồng là có thể nhận nhà vào ở ngay hoặc khai thác cho thuê, kinh doanh mà không chịu áp lực tài chính ban đầu.