Những “điểm sáng” của thị trường

Nằm ở phía tây của tỉnh Bắc Ninh, Yên Phong cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 15 km về phía tây và cách trung tâm thủ đô Hà Nội chưa đến 30 km về phía Tây Nam. Với vị trí kề cận Hà Nội, nằm trên Quốc lộ 18 (tuyến đường cao tốc Nội Bài – Hạ Long) và cách sân bay quốc tế Nội Bài 19km, Yên Phong là điểm đến của dòng vốn FDI trong những năm qua khi tập trung nhiều khu công nghiệp lớn như: Yên Phong 1, Yên Phong 1 mở rộng, Yên Phong 2, khu công nghiệp Đông Thọ… Hàng loạt ông lớn trong và ngoài nước cũng đã góp mặt tại đây như như Samsung, Mobase, Hansol, Viglacera, Dongsi, Dawon Vina, Orion, Vinamilk, Dongsin, Ottogi, KCC… Trên thực tế, trong sự sôi động của thị trường Bắc Ninh những năm trước, Yên Phong đóng vai trò không nhỏ tạo nên sự sôi nổi đó.

Huyện Yên Phong (Bắc Ninh) được biết đến như thủ phủ công nghiệp của Bắc Ninh

Đặc biệt, trong hơn một năm qua, Yên Phong có những biến động đáng chú ý khiến thị trường bất động sản tiếp tục được tạo đà tăng tốc. Hiện Yên Phong đang được đầu tư mạnh để trở thành thị xã trong lộ trình Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trước đó, đề án công nhận Đô thị Yên Phong là đô thị loại IV được HĐND tỉnh Bắc Ninh thông qua và tại thời điểm phê duyệt, so với tiêu chí đô thị loại IV, huyện Yên Phong đã đạt 90,78/100 điểm. Hướng tới đích trở thành thị xã khi Bắc Ninh lên thành phố Trung ương, hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở Yên Phong được đặc biệt chú trọng để đáp ứng các tiêu chí. Các tuyến giao thông huyết mạch như ĐT 295, ĐT 287, ĐT 285B, ĐT.277 cũ, ĐT 277B, ĐT.276, ĐT.277 mới, ĐT.286; Nút giao hoàn chính QL18 với ĐT 295, Tuyến đường số 5 (nối từ Khu tổ hợp Samsung vào ĐT.295…. được đầu tư, nâng cấp, mở rộng.

Bên cạnh đó, diện tích Yên Phong cũng được điều chỉnh từ 2.717 ha lên 9.694 ha, mở rộng gấp 3,5 lần so với trước đây. Việc điều chỉnh ranh giới địa chính của huyện là nền tảng để dân số Yên Phong đến năm 2025 dự báo sẽ đạt khoảng 225.000 – 255.000 người, đến năm 2035 là khoảng 300.000 – 320.000 người. Yếu tố dân số tạo nên một thị trường tiêu thụ lớn cho bất động sản bởi quy mô dân số luôn đi cùng nhu cầu về nhà ở.

Giá liên tiếp tăng qua các năm

Một khảo sát vào tháng 7/2022 của Batdongsan.com.vn đã ghi nhận thực trạng tăng giá của bất động sản Yên Phong (Bắc Ninh) trong biên độ thời gian khoảng 3 năm. Cụ thể, vào năm 2019, đất nền dự ns Tam Đa New Center được chào bán ở mức 11-15 triệu đồng/m2 thì đến tháng 7/2022, giá rao bán đạt mức 20-27 triệu đồng/m2. Đất nền tại Khu đô thị mới Yên Trung – Thụy Hòa tăng giá từ mức 12-15 triệu đồng/m2 lên mức 19-21 triệu đồng/m2. Những lô góc, giá chào bán là từ 25 triệu đồng/m2.

Đất nền Yên Phong liên tiếp tăng giá qua các năm

Cùng biên độ thời gian, đất ở Đại Chu, gần khu công nghiệp Yên Phong, cũng tăng từ 12-13 triệu đồng/m2 vào năm 2019 lên 17-20 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại. Đất Hòa Tiến (Yên Phong) có vị trí đẹp cũng tăng từ 8-11 triệu đồng/m2 lên mức 14-17 triệu đồng/m2. Đất tại Dũng Liệt cũng tăng từ 11-13 triệu đồng/m2 lên mức 16-19 triệu đồng/m2. Đất tại Tam Giang tăng từ 9-13 triệu đồng/m2 lên 15-20 triệu đồng/m2.

Với việc hạ tầng được đầu tư mạnh, được quy hoạch thành thị xã trong tương lai gần và quan trọng mặt bằng giá chung vẫn còn khá mềm chỉ trên dưới 20 triệu đồng/m2, đất Yên Phong vẫn đang là một điểm đến của dòng vốn đầu tư. Anh Dương Quốc Minh, giám đốc văn phòng nhà đất Thành Đạt cho biết, đất nền ven Hà Nội ở những vị trí ô tô vào được giá chào bán dao động 40-50 triệu đồng/m2, vị trí kinh doanh giá trung bình cũng phải từ 60-90 triệu đồng/m2 thì Yên Phong cách Hà Nội khoảng 30km, lại là vùng phát triển công nghiệp lớn của Bắc Ninh, được đầu tư mạnh hạ tầng, quy hoạch lên thị xã nên thu hút dòng vốn đầu tư là không khó hiểu. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, anh Minh cho biết, so với năm ngoái, dù vẫn có giao dịch nhưng lượng giao dịch hiện chỉ bằng 60% so với năm ngoái. Nhưng so với nhiều khu vực khác thì đây vẫn là nơi có giao dịch tốt hơn cả. “Nhiều nhà đầu tư ban đầu lựa chọn vùng ven Hà Nội nhưng sau khi khảo sát đã chọn Yên Phong để xuống tiền. Với mặt bằng giá chung là trên dưới 20 triệu đồng/m2 và với tiềm năng sẵn có, đất Yên Phong sẽ thiết lập những bước giá mới trong tương lai”, anh Minh chia sẻ.

Tuấn Vũ