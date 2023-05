Becamex Tokyu chính thức khởi công dự án Trung tâm Thương mại đầu tiên của Thành phố Mới Bình Dương

Trung tâm thương mại quy mô hàng đầu miền Nam

Buổi lễ khởi công vinh dự chào đón sự hiện diện của ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và đại diện các sở ban ngành tỉnh Bình Dương. Buổi lễ cũng long trọng chào đón ông Nobuhiro Watanabe – Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản; ông Kohzo Mizushima – Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM, và các khách mời từ các tổ chức tài chính, khách thuê, đại diện các đối tác kinh doanh đã đến tham dự với những lời chúc tốt đẹp.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương, chủ đầu tư Becamex Tokyu và các đối tác khởi công dự án SORA gardens SC.

Dự án mới của Becamex Tokyu – Trung tâm thương mại “SORA gardens SC” sẽ là khu thương mại đầu tiên tại Thành phố mới Bình Dương, dự kiến khai trương vào mùa xuân năm 2023. Dự án tiêu biểu này được phát triển trên diện tích đất hơn 120.000 m2 có quy mô hàng đầu miền Nam, đánh dấu một khởi đầu cho việc phát triển thương mại tại khu vực cửa ngõ TPM Bình Dương.

Trung tâm thương mại SORA gardens SC sẽ nâng tầm TPM Bình Dương thành điểm đến đáng sống – làm việc – giải trí.

“SORA gardens SC” mang thông điệp “Tô điểm cho cuộc sống của bạn” có siêu thị AEON là khách thuê chiến lược. AEON Việt Nam sẽ lần đầu tiên ra mắt mô hình bán lẻ mới, “Compact GMS” (Siêu thị Bách hóa tổng hợp) tại “SORA gardens SC”. Dự án sẽ là điểm đến vui chơi giải trí hàng đầu, bao gồm các tiện ích hiện đại như khu bán lẻ, nhà hàng, rạp chiếu phim…, thu hút cư dân từ khắp nơi về TPM Bình Dương, và nâng tầm thành phố trở thành một điểm đến đáng sống – làm việc – giải trí thực sự.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh Bình Dương luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Công ty TNHH Becamex Tokyu, một công ty liên doanh giữa Tập đoàn Tokyu – Nhật Bản và Tổng Công ty Becamex IDC, đối với sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Cũng trong buổi lễ, ông Nobuhiro Watanabe – Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản bày tỏ: “Mỗi lần từ TP.HCM đến thăm Bình Dương, tôi đều thấy những tòa nhà mới được xây dựng, qua đó tôi cảm nhận rõ tiềm năng phát triển trong tương lai của Bình Dương. Dự án “TTTM SORA gardens SC” được khởi công trong hôm nay cũng sẽ đánh dấu một trang mới trong quá trình xây dựng đô thị tại TPM Bình Dương”.

Lễ hoàn công dự án SORA gardens II vào sáng 28/12/2021.

Ông Oh Dong Kun, Tổng Giám Đốc Becamex Tokyu khẳng định, việc khai trương một trung tâm thương mại quy mô lớn song song với việc phát triển các dự án nhà ở tại TPM Bình Dương sẽ giúp nâng tầm phát triển đô thị và đóng góp hơn nữa cho sự phát triển của Thành phố này trong tương lai. “Chúng tôi hi vọng dự án này sẽ trở thành một kiệt tác phát triển phức hợp không chỉ của TPM Bình Dương mà còn của tỉnh Bình Dương, góp phần cho sự phát triển chung của Tỉnh trong tương lai.”, ông chia sẻ.

Cư dân tận hưởng cuộc sống đẳng cấp và hiện đại tại Thành Phố Mới Bình Dương

TPM Bình Dương là dự án do Becamex Tokyu phát triển bền bỉ trong 10 năm qua, hướng đến việc xây dựng một môi trường sống chất lượng Nhật Bản với các dự án tiêu biểu trong lĩnh vực thương mại, phát triển đô thị, hạ tầng giao thông như: SORA gardens I&II, MIDORI PARK, The VIEW, hệ thống xe bus công cộng, khu nhà hàng ẩm thực hikari, dự án xe buýt nhanh BRT,…

Phối cảnh Dự án căn hộ resort cao cấp MIDORI PARK The GLORY.

Becamex Tokyu vẫn đang tiếp tục triển khai các dự án nhà ở với chất lượng quốc tế, hiện đại. Đầu tháng 12/2021 vừa qua, Becamex Tokyu đã khởi công dự án căn hộ liên doanh với NTT Urban Development Corporation với tên gọi “MIDORI PARK The GLORY”. “MIDORI PARK The GLORY” là dự án căn hộ resort cao cấp với chiều cao 24 tầng và 992 căn hộ, dự kiến bàn giao vào mùa xuân 2024. Với ý tưởng “Nơi an cư dành cho những khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu muốn dành thời gian thư giãn bên gia đình”, Becamex Tokyu đang phát triển một tòa nhà có nhiều tiện ích nội khu đa dạng cũng như thiết kế sang trọng, tinh tế.

Lễ khởi công Dự án MIDORI PARK The GLORY vào đầu tháng 12.

Sau thời gian giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch Covid-19, vào tháng 5/2021 Becamex Tokyu đã hoàn thành đúng tiến độ dự án SORA gardens II – một dự án căn hộ cao cấp liên doanh với Công ty TNHH Mitsubishi Estate Residence, và được tổ chức lễ hoàn công vào cùng ngày 28/12/2021. Sắp tới, sẽ có thêm nhiều cư dân được tận hưởng cuộc sống mới hiện đại tại TPM Bình Dương.

Tất cả các dự án Becamex Tokyu triển khai thực hiện rất hiệu quả, tạo ra hệ sinh thái mới về môi trường sống, làm việc, thu hút đầu tư; thu hút một cộng đồng dân cư sôi động, đóng vai trò quan trọng trong việc thay đổi diện mạo và nâng cao giá trị của TPM Bình Dương.

Mỹ Hòa