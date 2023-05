“Bến đỗ” an cư, đầu tư an toàn tại căn hộ “4 an và 0 rủi ro” HT Pearl

HT Pearl – bến đỗ an cư, đầu tư an toàn

Tọa độ vàng của HT Pearl được ví như một viên ngọc sáng giá của khu Đông TP.HCM. Không chỉ mang đến biểu tượng chất lượng căn hộ chuẩn Nhật mà HT Pearl còn mở ra sự liên kết “đa chiều” khi dự án chính là tâm điểm 05 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam: TP. HCM, TP. Thủ Đức, TP. Biên Hòa, TP. Dĩ An và TP. Thuận An.

HT Pearl – viên ngọc sáng giá, tâm điểm 5 thành phố năng động bậc nhất Việt Nam

Với phong cách thiết kế căn hộ đậm chất hiện đại, HT Pearl thu hút những cư dân trẻ và nhà đầu tư bất động sản với phương án tài chính linh hoạt. Thay vì phải thanh toán 30% mới có thể ký Hợp đồng mua bán thì nay khách hàng chỉ cần thanh toán 9% – tương đương 250 triệu đồng. Chính sách này đã mở ra cơ hội sở hữu nơi an cư đáng mơ ước của nhiều gia đình trẻ với mức thu nhập trung bình, đồng thời chính là “cơ hội vàng” đầu tư chắc thắng cho các nhà đầu tư.

Căn hộ “4 An, 0 rủi ro”

HT Pearl – căn hộ chuẩn Nhật tại trung tâm TP. Dĩ An, Bình Dương đem đến thị trường những giá trị bất động sản bền vững. Giá trị "4 AN – 0 rủi ro" mà hiếm có dự án nào có được như: An Tâm về tiến độ xây dựng dự án, đặt biệt đầu tư không lo âu cùng chính sách thanh toán thông minh; Sống An cư cùng hệ thống +30 tiện ích đỉnh cao hòa hợp trong thiết kế sang trọng và tinh tế; An yên cùng tầm nhìn 360 độ đến 5 thành phố giữa không gian xanh, tận hưởng làn gió tươi từ ngũ hồ và ngắm sự khởi động của thành phố trẻ, hiện đại và mức độ pháp lý dự án An toàn tuyệt đối.

Với thiết kế chuẩn Nhật, căn hộ HT Pearl mang đến giá trị “4 An, 0 rủi ro” cho cư dân

HT Pearl – căn hộ tầm nhìn không giới hạn đẹp nhất khu Đông

Vị trí tâm điểm 5 thành phố, HT Pearl hưởng trọn tầm nhìn không giới hạn. Dự án mang đến cho chủ nhân tương lai những căn hộ trên cao với tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành thể hiện phong cách sống thượng lưu.

HT Pearl sở hữu tầm nhìn đắt giá nhất Khu Đông TP.HCM khi hưởng trọn cảnh quan thiên nhiên với 05 hồ tự nhiên & núi Châu Thới, đồng thời sở hữu tầm nhìn phố thị sôi động khi hướng về Landmark 81, Đại học Quốc gia, Trung tâm Hành chính TP. Dĩ An. Tầm nhìn không giới hạn kiến tạo thịnh vượng, khởi nguồn sáng tạo cho gia chủ tương lai.

HT Pearl nổi lên như một biểu tượng sống bật nhất tại khu Đông vì không giới hạn tầm nhìn

Trong làn sóng sở hữu căn hộ trên cao, HT Pearl nổi lên như một biểu tượng chuẩn Nhât với tầm nhìn không giới hạn, tinh tế trong lối thiết kế, an tâm sở hữu ngay căn hộ “4 An, 0 rủi ro” bậc nhất khu Đông – HT Pearl.