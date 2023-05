Best Western gia nhập thị trường bất động sản Đà Nẵng với mô hình “Vogue Integrated Resort” của Danh Khôi

Ông Erwann Mahe – Giám đốc Điều hành – Vận hành Quốc tế của Best Western Hotels & Resorts khu vực Châu Á

Chào ông, ông có thể chia sẻ một số tiêu chuẩn đặt ra cho dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western khi hai bên tiến tới hợp tác?

Chiến lược hợp tác của chúng tôi chú trọng vào phát triển bền vững, tập trung vào chất lượng, ưu tiên những đối tác chiến lược có năng lực phát triển các dự án tầm cỡ trên nhiều thị trường khác nhau. Các dự án mà Best Western Hotel and Resorts thẩm định trước khi ký kết phải đảm bảo các tiêu chí như vị trí phù hợp, thiết kế kiến trúc và quy hoạch độc đáo, tiện ích đủ đầy và đa công năng, các dòng sản phẩm nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn phòng suite của các khách sạn 4-5 sao. Bên cạnh đó còn là phong cách thiết kế kiến trúc hài hoà với cảnh quan thiên nhiên, thân thiện với môi trường, và mang đậm bản sắc văn hoá địa phương.

Tất cả những yếu tố trên đều hội tụ đầy đủ ở dự án này. Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đặt ra của BW Signature Collection by Best Western, hai bên đã tiến đến thỏa thuận hợp tác, và thương hiệu Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western chính thức ra đời.

Ông nhận thấy Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western có những điểm gì khác biệt, nổi bật so với các dự án nghỉ dưỡng khác?

Tại Việt Nam, BWH Hotel Group, bao gồm WorldHotels Collection hiện đang sở hữu nhiều sản phẩm bất động sản trải dài khắp các tỉnh thành, nhất là tại những thủ phủ du lịch nổi tiếng như Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long và 16 dự án khác sớm được ra mắt trong vài năm tới. Mỗi một dự án là một dấu ấn khác biệt, mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo cho du khách. Tôi tin chắc rằng Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western sẽ là điểm đến tiếp theo chinh phục những vị khách tinh tế, có gu thưởng thức sành điệu, khiến họ muốn quay trở lại nhiều lần.

Tập đoàn Danh Khôi đã tiên phong hiện thực hóa mô hình “Vogue Integrated Resort”, kiến tạo một điểm đến đa trải nghiệm, hướng đến phong cách nghệ thuật và thời trang thông qua thiết kế và hệ tiện ích đẳng cấp, khác biệt. Lần đầu tiên một tổ hợp nghỉ dưỡng sẽ được ra mắt với các tiện ích đậm chất sáng tạo và nghệ thuật như Phim trường Hollywood; Phòng thu âm La Scala, Phố thời trang Milan, Khu Biểu diễn nghệ thuật Aria Art… mang đến những trải nghiệm mới mẻ, thời thượng.

Dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western tiên phong với mô hình “Vogue Integrated Resort”

Theo ông, liệu mô hình “Vogue Integrated Resort” khá mới mẻ này của Aria Da Nang, BW Signature Collection By Best Western sẽ được du khách đón nhận?

Chúng tôi có thể trả lời được điều này dựa trên kinh nghiệm nhiều năm trong việc kinh doanh và quá trình nghiên cứu thị trường dựa trên nhu cầu của khách hàng.

“Vogue Integrated Resort” – mô hình nghỉ dưỡng tích hợp với hai yếu tố chủ đạo là thời trang và nghệ thuật mà Tập đoàn Danh Khôi đang tiên phong tại dự án Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là xu hướng đang thịnh hành trên toàn cầu, hàng năm mang về những con số tăng trưởng ấn tượng cho các khách sạn, resort.

Du khách thời nay đi nghỉ dưỡng không chỉ đơn thuần là tìm đến những địa điểm kết nối với thiên nhiên, trải qua những ngày nghỉ thảnh thơi, mà họ còn mong muốn được trải nghiệm nhiều hơn tại điểm đến và cảm nhận rõ rệt bản sắc văn hóa tại địa phương. Với quỹ thời gian bận rộn của mình, họ vẫn có thể làm việc từ xa thoải mái và tiện nghi, khám phá không gian sống có gu, tận hưởng các tiện ích thời thượng nhất, mua sắm, giải trí, gặp gỡ bạn bè… Đặc biệt là đối với thế hệ Millennials và Centennials, đây là tập khách hàng sành điệu, được xem là thế hệ định hình xu hướng du lịch trong nhiều năm tới. Họ quan tâm đặc biệt đến nghệ thuật như phim ảnh, thời trang và âm nhạc. Chính vì vậy, kiến tạo dự án theo mô hình “Vogue Integrated Resort” là bước đi chiến lược đầy đúng đắn, thức thời của Tập đoàn Danh Khôi.

Đại diện Best Western Hotels & Resorts khẳng định dự án sở hữu vị trí đẳng cấp và danh giá trên cung đường nghỉ dưỡng tỷ đô

Sự hợp tác giữa Best Western Hotels & Resorts và Danh Khôi trong dự án này mang đến giá trị cụ thể nào cho du khách thưa ông?

Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western là một điểm đến hoàn hảo khi sở hữu một vị trí tuyệt đẹp trên cung đường nghỉ dưỡng tỷ đô của Đà Nẵng là Trường Sa – Võ Nguyên Giáp, có tầm nhìn hướng trực diện ra vịnh biển Non Nước – 1 trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Bất cứ thương hiệu nào được phát triển trên cung đường này đều mặc nhiên thừa hưởng sự đẳng cấp và uy tín của nó. Không những thế, như tôi đã phân tích ở trên, hệ tiện ích “Vogue Integrated Resort” chắc chắn sẽ làm hài lòng du khách.

Đây là những giá trị mà tập đoàn Danh Khôi đã kiến tạo cho dự án, khi kết hợp cùng Best Western Hotels & Resorts, giá trị này sẽ càng tăng lên, tối ưu hoá sự hài lòng của khách hàng, mang đến những trải nghiệm vượt mong đợi, hướng đến giá trị cảm xúc và luôn không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ. Những tiêu chuẩn quốc tế này sẽ được vận hành một cách đồng bộ tại Aria Da Nang, BW Signature Collection by Best Western.

Sự hợp tác còn góp phần mang đến sự thành công cho dự án ngay khi đi vào khai thác vận hành, nhờ các đơn vị phân phối của Best Western Hotels & Resorts. Và chắc chắn với uy tín và kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ giúp các nhà đầu tư tối ưu hóa cơ hội kinh doanh tốt nhất.

Xin cảm ơn ông.

Bảo Lâm