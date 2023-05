Bị Malaysia soán ngôi, Landmark 81 ở đâu trong các tòa cao nhất châu Á

Với chiều cao 829,8m, Burj Khalifa hay còn được biết đến với tên Burj Dubai giữ vị trí cao nhất

thế giới suốt 10 năm qua, từ khi công trình hoàn thành năm 2009. Ảnh: Shutterstock



Tháp Thượng Hải, được hoàn thành vào năm 2015 với chiều cao 631,85m. Được thiết kế bởi công ty

kiến trúc Gensler có trụ sở tại San Francisco, tòa tháp có 128 tầng nổi và 5 tầng hầm. Tháp Thượng Hải

nằm cạnh Trung tâm Tài chính Thế giới Thượng Hải, công trình thấp hơn 451m so với “anh hàng xóm”.

Theo ước tính, công ty xây dựng và phát triển Yeti sở hữu tòa tháp Thượng Hải đã chi ra khoảng

2,4 tỷ USD để hoàn thành công trình này. Ảnh: Tetra Tech



Được thiết kế bởi Kohn Pedersen Fox Associates, Trung tâm tài chính Ping An nằm ở trung tâm

công nghiệp Thâm Quyến (Trung Quốc). Hoàn thành vào năm 2017 với chiều cao 599m, tòa nhà này

đã trở thành công trình cao thứ 4 thế giới. Trung tâm Ping An có 110 tầng nổi và 5 tầng hầm, phần lớn

dành riêng cho không gian văn phòng, khách sạn, trung tâm hội nghị và bán lẻ. Đây cũng là

trụ sở của công ty bảo hiểm Ping An. Ảnh: Arch Daily



Tòa nhà duy nhất đến từ Hàn Quốc nằm trong danh sách top 10 là Lotte World Tower. Đây là tòa nhà

cao thứ 5 trên thế giới với 555,65m. Cấu trúc tòa nhà này gồm 123 tầng, với 260 phòng khách sạn và được

hoàn thành vào năm 2016. Tòa tháp Lotte World cũng được thiết kế bởi Kohn Pedersen Fox Associates,

chủ yếu dành cho kinh doanh bán lẻ, văn phòng, đặc biệt là một khách sạn sang trọng 7 sao. Officetels,

phổ biến trong bất động sản Hàn Quốc, cung cấp phòng ở kiểu căn hộ cho những người làm việc

trong tòa nhà và thường có một số dịch vụ trong khách sạn. 10 tầng trên cùng của tòa nhà

được dành riêng cho sử dụng công cộng, có tầng quan sát và quán cà phê. Ảnh: KPF



Ở độ cao 530m, Trung tâm Tài chính CTF Quảng Châu là tòa nhà cao nhất thành phố và cao thứ 3

ở Trung Quốc. Hoàn thành vào năm 2016 và được thiết kế bởi Kohn Pedersen Fox Associates, tòa nhà này

có 111 tầng nổi và 5 tầng hầm. Theo Trung tâm Cao ốc, tòa nhà này sử dụng một số công cụ tiết kiệm

năng lượng, góp phần bảo vệ môi trường. Ngoài các kết nối đa cấp mạnh mẽ với giao thông công cộng,

việc sử dụng thiết bị làm lạnh hiệu quả cao và thu hồi nhiệt từ thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

đều góp phần vào sự bền vững của tòa nhà này. Ảnh: Elevator Today



Hoàn thành vào tháng 8 năm 2018, Tháp CITIC, còn được gọi là "Zun" với hình dáng giống chiếc bình

nghi lễ truyền thống cùng tên của Trung Quốc cũng góp mặt trong danh sách này với độ cao 527,61m.

Được thiết kế bởi Viện thiết kế kiến trúc Bắc Kinh kết hợp với Kohn Pedersen Fox Associates, tòa tháp CITIC

là tòa nhà cao nhất Bắc Kinh và là trung tâm của khu kinh doanh mới nổi của thành phố. Ảnh: Arch Daily



Được thiết kế bởi CY Lee & Partners, TAIPEI 101 nằm ở trung tâm thủ đô của Đài Loan và được

hoàn thành vào năm 2004. Tòa tháp này cao 508,1m với hình dạng như một ngôi chùa cổ. Theo

Trung tâm Cao ốc, mặt tiền của tòa tháp có các tấm kính màu xanh lá cây hai mặt có độ phản chiếu cao

và ngăn chặn mức tăng nhiệt mặt trời lên tới 50%. Ngoài ra, tòa nhà này còn có các tính năng hiện đại khác

bao gồm đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, điều khiển ánh sáng tùy chỉnh và hệ thống

điều khiển và quản lý năng lượng thông minh. Ảnh: Lonely Planet



Cao 506,6m, Trung tâm tài chính thế giới Thượng Hải được tạo thành từ 101 tầng nổi cùng 3 tầng hầm.

Được xây dựng với chi phí 1,2 tỷ USD, công trình cao ốc này mất 11 năm để hoàn thành. Dự án

đã bị đình chỉ vào năm 1995 sau khi hoàn thành nền móng. Khi được tái xây dựng vào năm 1999,

cả chiều cao và kích thước cơ sở đều tăng so với kế hoạch ban đầu. Hiện tại, đây là tòa nhà

cao thứ 2 ở Hong Kong. Ảnh: Shutterstock



Một gương mặt mới trong danh sách này là tòa nhà Exchange 106 ở thủ đô Kuala Lumpur. Tòa nhà này

vừa được cấp giấy chứng nhận hoàn thành có chiều cao 492m, vượt Landmark 81 của Việt Nam

và trở thành tòa nhà cao nhất Đông Nam Á. Tòa nhà Exchange 106 nằm trong khu phức hợp

Tun Razak Exchange (TRX), thuộc quyền sở hữu của Bộ Tài chính Malaysia và Tập đoàn bất động sản

Mulia của Indonesia. Bên cạnh đó, một tòa tháp cao 500m Merdeka PNB 118 cũng đang được xây dựng

ở thủ đô Kuala Lumpur hứa hẹn sẽ góp mặt trong danh sách này. Ảnh: The Star



Hoàn thành vào năm 2010, Trung tâm thương mại quốc tế tại Hong Kong là tòa nhà lâu đời thứ 3

trong top 10 này. Cao 484m, đây là tòa nhà cao nhất ở Hong Kong và là tòa nhà cao thứ 6 tại Trung Quốc.

Tòa nhà được tạo thành từ 108 tầng trên nổi và 4 tầng hầm. Trung tâm thương mại này bao gồm

chuỗi tích hợp không gian văn phòng thương mại và phát triển khách sạn, nổi bật là khách sạn

Ritz-Carlton tại Hong Kong. Ảnh: Flickr



Cuối cùng là một đại diện đến từ Việt Nam. Tọa lạc tại TP.HCM, một thành phố miền Nam

Việt Nam, Vincom Landmark 81 cao 461m với 81 tầng nổi và 4 tầng hầm. Được thiết kế bởi công ty

kiến trúc Atkins, tòa nhà này được hoàn thành vào năm 2018. Thiết kế của công trình này được lấy

cảm hứng từ hình ảnh cây tre – một loại cây truyền thống tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần

đoàn kết của người dân Việt Nam. Ảnh: I Tour Vietnam



Landmark 81 cũng là một công trình hỗn hợp, bao gồm 450 phòng khách sạn, căn hộ cho thuê

và chuỗi cửa hàng bán lẻ. Công trình kiến trúc này được xem là niềm tự hào lớn của người dân

Việt Nam. Trước khi tòa nhà Exchange 106 hoàn thành, Landmark 81 là tòa nhà cao nhất

Đông Nam Á. Ảnh: Lê Duy Thanh