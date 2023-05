Theo Hợp đồng hợp tác phát triển dự án 01/2019/HĐHT/SĐTL-BIDGROUP giữa Công ty Sông Đà Thăng Long và Công ty Cổ phần BIDGROUP, BIDGROUP là đơn vị tiếp tục đầu tư, xây dựng Block 104-CT1 theo các nội dung, mục đích đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tháng 6/2019, BIDGROUP chính thức tiếp quản tòa nhà 104-CT1, đổi tên thành BID Residence. Hiện tại (tháng 9/2020), BIDGROUP đang xây dựng đến tầng 28 theo đúng tiến độ đã đề ra, được hàng trăm khách hàng cũ của dự án ủng hộ vì đã đem lại cơ hội được nhận nhà cho họ sau hàng chục năm chờ đợi vì dự án bị ngưng trệ. Dự kiến, quý 1/2022, dự án sẽ hoàn thành và bàn giao cho khách hàng.

Tuy vậy, có một nhóm đối tượng (không phải là khách hàng của dự án BID Residence) thường xuyên tổ chức căng băng rôn, tụ tập đông người tại cổng dự án nhằm gây áp lực với chủ đầu tư Sông Đà Thăng Long. Đồng thời, họ mạo danh khách hàng dự án BID Residence (hay khách hàng tòa 104-CT1 theo tên cũ) lập nên nhiều kênh thông tin, đưa những thông tin không đúng sự thật, sử dụng trái phép hình ảnh của doanh nghiệp BIDGROUP trên các trang mạng xã hội làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín, hình ảnh thương hiệu BIDGROUP. Việc này khiến khách hàng cũ, khách hàng mới, các đối tác của dự án hiểu lầm về vai trò của đơn vị phát triển BIDGROUP, gián tiếp gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế cho doanh nghiệp BIDGROUP.

Bằng văn bản này, BIDGROUP chính thức thông báo các nội dung:

1. BIDGROUP là Đơn vị Phát triển dự án CT1-104 (BID Residence); Mọi hoạt động của BIDGROUP tại dự án này là đúng trình tự, quy định của pháp luật;

2. BIDGROUP không có mối liên quan tới nhóm tụ tập đông người trước dự án BID Residence. BIDGROUP đề nghị đám đông nếu không phải khách hàng của BID Residence thì dừng ngay việc tụ tập đông người trước dự án BID Residence;

3. Ban đại diện và Khách hàng tòa nhà CT1-104 (BID Residence) ủng hộ BIDGROUP đưa dự án về đích;

4. BIDGROUP đang nỗ lực đưa dự án về đích. Việc tụ tập đông người trước dự án ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động này.

Căn cứ Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình; Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử…, Công ty Cổ phần BIDGROUP khẩn thiết kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những đối tượng cầm đầu, trực tiếp có những hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội nhằm mục đích vu khống, bôi nhọ hình ảnh của đơn vị phát triển dự án là Công ty Cổ phần BIDGROUP, để chúng tôi tiếp tục thực hiện dự án, góp phần an sinh xã hội, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các khách hàng dự án BID Residence.