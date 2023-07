Biến Động Giá BĐS Tân Uyên Trong 5 Năm (2019-2023): Loại Hình Nào Tăng Mạnh Nhất?

Thị trường BĐS Tân Uyên trong 5 năm trở lại đây tăng trưởng khá ổn định về giá bán và mức độ quan tâm, nhất là từ khi có thông tin Tân Uyên lên thành phố. Cùng theo dõi xem giá bán BĐS Tân Uyên đối với từng loại hình biến động ra sao trong những năm qua nhé!

Giá BĐS Tân Uyên Biến Động Như Thế Nào Trong Giai Đoạn 2019-2023

Với những lợi thế sẵn có như vị trí thuận tiện trong kết nối nội tỉnh và liên vùng, tập trung các khu công nghiệp lớn hàng đầu Bình Dương cũng như cả nước, diện mạo hạ tầng đang “thay da đổi thịt” từng ngày, thị trường BĐS Tân Uyên những năm gần đây cũng chuyển mình tích cực. So với các thành phố khác ở Bình Dương như Dĩ An, Thuận An, thị trường nhà đất Tân Uyên được đánh giá là non trẻ hơn nhưng cũng đầy tiềm năng, được dự báo sẽ khởi sắc trong thời gian tới.

Tân Uyên đã chính thức trở thành phố thứ tư trực thuộc tỉnh Bình Dương.

Xem thêm: Bình Dương Có Mấy Thành Phố?

Theo dữ liệu trực tuyến của Batdongsan.com.vn trong 5 năm, từ 2019-2023, giá bán BĐS Tân Uyên Bình Dương ở các loại hình tiêu biểu như đất nền dự án, nhà phố, nhà riêng diễn biến như sau:

Nhìn vào biểu đồ giá bán nhà đất Tân Uyên trong 5 năm qua, có thể thấy giá bán các loại hình BĐS đều duy trì xu hướng tăng. Cụ thể:

Giá trung bình nhà phố tăng từ 19 triệu/m2 năm 2019 lên 32 triệu/m2 năm 2023, tăng 68,4%.

Giá trung bình nhà riêng tăng từ 14 triệu/m2 năm 2019 lên 23 triệu/m2 năm 2023, tăng 64,2%

Giá trung bình đất nền dự án tăng từ 9 triệu/m2 năm 2019 lên 17 triệu/m2 năm 2023, tăng 88,9%

Giá trung bình đất riêng lẻ, đất thổ cư trong dân tăng từ 7 triệu/m2 năm 2019 lên 12 triệu/m2 năm 2023, tăng 71,4%.

Như vậy, đất nền dự án là loại hình BĐS ghi nhận tốc độ tăng giá mạnh nhất trong 5 năm qua.

Dấu mốc đáng chú ý nhất trong giai đoạn này là năm 2021 – khi bắt đầu có những thông tin về kế hoạch của Bình Dương đưa Tân Uyên trở thành thành phố thứ tư trực thuộc tỉnh. Thông tin này trở thành một “cú hích” khiến thị trường BĐS Tân Uyên rục rịch khởi sắc, gia tăng cả về giá bán và mức độ quan tâm. Trong đó, nhà phố là loại hình có giá bán tăng trưởng mạnh nhất, tăng từ 21 triệu/m2 năm 2020 lên 28 triệu/m2 năm 2021, tương đương với mức tăng 33,3%.

Năm 2022, những thông tin về sự thành lập thành phố Tân Uyên xuất hiện nhiều hơn, cụ thể hơn, thị trường BĐS cũng tiếp tục duy trì đà tăng giá. Thêm vào đó, công nghiệp phát triển với việc các KCN VSIP 2, VSIP 3 thu hút các doanh nghiệp lớn đến đặt nhà máy sản xuất và bệ phóng hạ tầng từ các dự án Vành đai 3, Vành đai 4 cũng gia tăng sức nóng cho giá đất Tân Uyên.

Công nghiệp phát triển với các KCN quy mô là lợi thế lớn của BĐS Tân Uyên.

Năm 2023, dù chịu ảnh hưởng do thị trường bất động sản toàn quốc đang trong giai đoạn chững lại, BĐS Tân Uyên vẫn cho thấy những tín hiệu tích cực, thu hút sự quan tâm của người mua ở và nhà đầu tư. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong tháng 2/2023, thị trường Tân Uyên ghi nhận mức độ quan tâm tăng 191% so với tháng đầu năm. Nhu cầu tìm mua biệt thự, nhà liền kề, đất nền đều tăng, dao động trong khoảng từ 57-109%. Các dự án có pháp lý minh bạch, tiện ích tốt, chính sách bán hàng nhiều ưu đãi như nhà phố The Standard Bình Dương được người mua quan tâm tìm kiếm nhiều hơn.

Tháng 4/2023, Tân Uyên chính thức trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bình Dương, mở ra nhiều kỳ vọng về sự phát triển kinh tế-xã hội, trong đó có thị trường BĐS.

Giá Bán BĐS Tân Uyên Hiện Tại Bao Nhiêu?

Hiện tại, theo khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn, giá bán trung bình nhà liền thổ tại Tân Uyên ở mức 45 – 50 triệu/m2. Với các dự án cao cấp, được đầu tư bài bản, giá bán lên tới 52-70 triệu/m2. Nhà phố The Standard Bình Dương – dự án khu biệt lập (compound) đầu tiên tại Bình Dương đang mở bán với giá từ 5,2 tỷ/căn kèm theo nhiều chính sách bán hàng rất ưu đãi. Giá bán nhà riêng ở ngoại thành “mềm” hơn một chút, khoảng từ 37-45 triệu/m2.

Giá đất Tân Uyên Bình Dương ở các vị trí mặt tiền đường ở khu vực trung tâm đô thị hoặc liền kề các KCN lớn dao động trong khoảng 21-27 triệu/m2. Giá bán đất nền dọc các tuyến đường nhỏ hơn, nằm xa trung tâm hơn hiện khoảng 15-20 triệu/m2 tùy khu vực, diện tích.

Với loại hình đất nền dự án, có một số dự án đáng chú ý tại Tân Uyên đang mở bán với giá như sau: Tân Uyên Central Point có 225 lô, giá bán từ 1,5 -2 tỷ đồng/lô; dự án 5F Capella có hơn 400 lô đất nền nhà phố và shophouse, giá bán từ 1,3 -2 tỷ đồng/lô; đất nền trong khu đô thị New Times City có giá từ 1,2 -1,5 tỷ đồng, quy mô lên tới hơn 1.000 lô,…

Video Đánh giá khu vực BĐS thành phố Tân Uyên do Batdongsan.com.vn thực hiện vào tháng 7/2023

Chuyên gia của Batdongsan.com.vn nhận định thị trường BĐS Bình Dương hiện nay chủ yếu vẫn đi theo hướng phát triển các khu đô thị và dự án dân sinh xung quanh các khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu nhà ở của các chuyên gia, người lao động KCN. Dù còn non trẻ, thị trường BĐS Tân Uyên cũng không nằm ngoài xu hướng này. Với lợi thế sở hữu nhiều KCN quy mô lớn, thị trường BĐS Tân Uyên còn nhiều tiềm năng và dư địa tăng trưởng.

Lan Chi

Xem thêm: