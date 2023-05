Biến động giá nhà đất TP.HCM tập trung chủ yếu ở khu Đông

Khu Đông vẫn là đầu tàu kinh tế của TP.HCM

Trong buổi làm việc giữa Chính phủ và lãnh đạo TP.HCM ngày 8/5, TP.HCM đã trình đề án thành lập “Thành phố phía Đông” và nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng. Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ có quy mô dân số hơn 1 triệu người (chiếm khoảng 10% dân số thành phố), diện tích 21.000ha (chiếm 10% diện tích thành phố). Khu đô thị sáng tạo phía Đông dự kiến sẽ đóng góp đến 30% GRDP của TP.HCM. Điều này đồng nghĩa “Thành phố phía Đông” sẽ đóng góp kinh tế gấp 3 lần so với mức bình quân của toàn thành phố và là động lực phát triển của TP.HCM trong 5-10 năm tới.

Theo lộ trình, đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông sẽ được TP.HCM trình Quốc hội trong năm 2020. “Nếu được thông qua, từ năm 2021 trở đi TP.HCM có thể bắt tay triển khai. Việc thành lập “Thành phố phía Đông” không chỉ là vấn đề quản lý hành chính, nó còn thể hiện quyết tâm của lãnh đạo thành phố và sự đồng thuận của Trung ương, nâng tầm khu Đông thành trung tâm kinh tế, tạo động lực phát triển cho TP.HCM và cả Đông Nam bộ. Do đó, ngoài việc ưu tiên đầu tư hạ tầng, thu hút nhân tài, cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư… sẽ là những bước đi cần thiết trong lộ trình hiện thực hóa”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho biết.



Đề án quy hoạch thành phố vệ tinh sẽ biến khu Đông thành tâm

điểm kinh tế của TP.HCM trong tương lai.

Cuối tháng 4 vừa qua, UBND TP.HCM cũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng đô thị sáng tạo phía Đông với 22 thành viên do Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong làm trưởng ban. Theo đó, thành phố đang tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch phát triển tổng thể, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, kêu gọi đầu tư và thu hút nhân tài đến sống và làm việc; nghiên cứu các chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch và phát triển khu đô thị này. Theo ông Nguyễn Thành Phong, thời gian tới, thành phố sẽ xúc tiến, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để cụ thể hóa ý tưởng thành bộ khung pháp lý về quy hoạch. Đồng thời sẽ rà soát cơ sở pháp lý hiện nay, xây dựng các quy định mới tạo điều kiện thuận lợi nhất hình thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao. Đây là tiền đề cho ra đời Thành phố khu Đông thuộc TP.HCM trong tương lai gần.

Việc xây dựng và quy hoạch phía Đông thành khu đô thị sáng tạo được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập chuỗi giá trị gia tăng trên nền tảng công nghệ cao, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hiện đại theo chuẩn quốc tế và sự hỗ trợ tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp. Đây cũng là trung tâm triển khai các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thương mại khép kín; liên kết nghiên cứu khoa học kỹ thuật, công nghệ với ứng dụng phát triển sản phẩm thương mại hóa tầm quốc tế.

Giá trị BĐS vẫn liên tục tăng

Các đề án quy hoạch lớn đang là lực đẩy khiến giá trị BĐS tại khu Đông TP.HCM tiếp tục tăng trưởng. Trong năm 2020, dù thị trường chung có dấu hiệu chậm lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá BĐS khu Đông vẫn tăng. Đây cũng là khu vực ít ghi nhận xu hướng giảm giá nhất thị trường. Không chỉ các BĐS hiện hữu, nhiều dự án đang triển khai cũng nắm bắt sức nóng thị trường, đưa ra mặt bằng giá bán mới tăng cao so với giai đoạn trước đó.



Sự phát triển hạ tầng đang tạo lực đẩy khiến giá nhà đất khu Đông liên

tục tăng trong 5 năm trở lại đây. Ảnh minh họa

Cụ thể, các sản phẩm sơ cấp ở phân khúc nhà liền thổ như tại An Phú New City (quận 2) có giá chào bán đợt đầu lên 160 triệu/m2. Tuy nhiên trong kế hoạch mở bán tới đây, chủ đầu tư dự kiến tiếp tục tăng giá 5-10%. Mặc dù vậy, đây vẫn là mức giá khá mềm nếu so sánh với nhiều dự án xung quanh. Đơn cử, đất trên tuyến đường Song Hành hiện có giá 300-340 triệu/m2; đường Trần Não 320-380 triệu/m2; đường Lương Định Của 280-320 triệu/m2…

Tại quận 9, dự án khu biệt thự và nhà vườn Ba Son – Đông Tăng Long Hưng Phúc, đang đưa ra mức giá từ 45 triệu/m2, thông tin Thủ tướng ủng hộ việc thành lập “Thành phố phía Đông”, ngay lập tức đã có hiệu ứng với thị trường khi trong khoảng 2 tuần trở lại đây, dự án ghi nhận lượng khách tăng gấp 3 lần so với trước đó.

Không chỉ dự án mới, loạt căn hộ hiện hữu khu vực Him Lam Phú An, Jamila Khang Điền, từ giá khởi điểm 30-35 triệu/m2 năm 2019 hiện đã leo lên từ 37-40 triệu/m2. Dự án Safira Khang Điền, Saigon Gateway, Hausneo… từ mức giá 27-30 triệu/m2 hiện đều ngót nghét 35-37 triệu/m2. Nhiều chung cư trên tuyến Đồng Văn Cống, Xa Lộ Hà Nội, thuộc quận 2 có xu hướng tăng giá thứ cấp lên đến gần 300-400 triệu/căn so với đầu năm 2019.

Những năm qua, khu Đông TP.HCM là khu vực được thành phố đầu tư mạnh nhất về hạ tầng giao thông. Theo thống kê giai đoạn 2010-2020, TP.HCM triển khai 216 dự án hạ tầng giao thông, với tổng vốn 350.000 tỷ đồng, 70% trong số này kết nối với khu Đông. So với các hướng phát triển, khu Đông sở hữu vị trí trọng tâm trong vùng "tam giác vàng" TP.HCM – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu, do đó thị trường BĐS nơi đây vẫn sẽ là đầu tàu kinh tế cho TP.HCM và cả Đông Nam Bộ.

Phương Uyên