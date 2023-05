Tiềm năng của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng biển

Xu hướng du lịch và đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng của tầng lớp trung lưu và người giàu có tại Việt Nam đang có chuyển biến tích cực. Nhu cầu sở hữu căn nhà thứ 2 không chỉ mang lại không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp, riêng biệt mà còn tạo hiệu quả cao về kinh tế khi cho thuê lại, phục vụ lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày càng tăng cao, thúc đẩy sự tăng trưởng của bất động sản nghỉ dưỡng ven biển. Nhận thấy tiềm năng của thị trường, ngày càng có nhiều thương hiệu trong nước và thế giới đang đổ vào các khu vực sở hữu vị trí độc đáo để phát triển các dự án tầm cỡ tạo nguồn cung chất lượng cao. Trong đó, phân khúc biệt thự biển đang dẫn đầu xu hướng, nhất là biệt thự có thiết kế ấn tượng, nằm trong khu vực phát triển mạnh về du lịch và giàu tiềm năng như miền Trung.



Shantira Beach Resort & Spa toạ lạc mặt tiền biển An Bàng, Hội An

Sức mua biệt thự biển những tháng đầu năm nay gấp 1,6 lần so với năm 2016. Tuy nhiên, nguồn cung của sản phẩm biệt thự biển không nhiều do quỹ đất ven biển hạn chế, nên các sản phẩm có pháp lý minh bạch càng trở nên giá trị. Tại các khu vực ven biển đang phát triển mới như Hội An, biệt thự biển và condotel luôn có sức hút lớn vì vị trí thuận lợi khai thác kinh doanh, cung ít cầu nhiều nên có biên độ tăng giá cao, cũng là xu hướng mang tính tất yếu.

Shantira Beach Resort & Spa của Tập đoàn Hoàng Gia tại mặt tiền biển An Bàng Hội An, được quản lý và vận hành bởi Dusit Thani với những tiêu chuẩn mang tính toàn cầu. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp ven biển này chỉ giới hạn 69 căn biệt thự và số lượng hạn chế condotel. Thế mạnh của những biệt thự này là 100% hướng biển có thiết kế tối ưu giúp chủ nhân có được trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực từ hệ thống tiện ích chuẩn mực hoàng gia Thái.

Biệt thự biển Shantira Beach Resort & Spa Hội An: An tâm với chương trình hợp tác cho thuê

Thị trường bất động sản luôn có sự vận động phát triển theo xu hướng bền vững, các chủ đầu tư cũng tích cực đưa ra nhiều ưu đãi hướng tới lợi ích của khách hàng và nhà đầu tư. Tiêu biểu là chính sách cam kết lợi nhuận của Tập đoàn Hoàng Gia Hội An đang tạo nên một làn sóng mới trên thị trường. Theo đó, khách hàng sở hữu biệt thự tại khu nghỉ dưỡng Shantira Beach Resort & Spa tham gia chương trình hợp tác cho thuê trong 10 năm đảm bảo trong 2 năm đầu sẽ nhận được cam kết thu nhập lên đến 10% giá trị biệt thự. Từ năm thứ 3 trở đi, chủ sở hữu sẽ được hưởng mức chia sẻ lên đến 85% giá trị lợi nhuận. Đặc biệt, chủ đầu tư dành mức ưu đãi chiết khấu lên đến 6% cho khách hàng áp dụng chính sách thanh toán nhanh, hỗ trợ vay lên đến 60% giá trị biệt thự trong thời hạn 15 năm.



Biệt thự Shantira Beach Resort & Spa với 100% hướng biển

Chương trình cam kết lợi nhuận và ưu đãi hấp dẫn mang lại tiềm năng lớn cho các nhà đầu tư. Chỉ cần bỏ ra số vốn hợp lý ban đầu, khách hàng có thể an tâm sẽ có được nguồn thu nhập ổn định và bền vững từ các biệt thự. Bởi lẽ, Tập đoàn Hoàng Gia Hội An có tiềm lực tài chính vững mạnh và uy tín trong lĩnh vực bất động sản, cùng hợp lực với Dusit Thani có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực quản lý và vận hành khách sạn với 29 khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại 18 quốc gia trên thế giới.

Shantira Beach Resort & Spa tọa lạc tại bãi biển An Bàng trên con đường ven biển Đà Nẵng – Hội An có thiết kế từ diện mạo bên ngoài đến chi tiết bên trong biệt thự và condotel đều đảm bảo tiêu chí sang trọng theo phong cách hoàng gia Thái Lan và tiêu chuẩn cao nhất trên thế giới. Khu nghỉ dưỡng đẳng cấp bên biển này sở hữu hệ thống tiện ích phong phú trong đó nổi bật là nhà hàng ẩm thực và hệ thống phòng spa trị liệu cao cấp phong cách Thái cùng các tiện ích cao cấp như: Hồ bơi hướng biển, sân chơi nước cho trẻ em, sân tennis, nhà hàng sát biển… Sở hữu vị trí tại khu vực giàu tiềm năng tăng trưởng và lưu lượng khách du lịch hàng đầu miền Trung, pháp lý minh bạch, thiết kế đặc sắc, dịch vụ và tiện ích tiêu chuẩn quốc tế cùng chính sách cam kết lợi nhuận hấp dẫn cho cả sản phẩm biệt thự và condotel giúp Shantira Beach Resort & Spa trở thành sản phẩm nổi bật hàng đầu trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ven biển.

Link báo gốc: http://thanhnienviet.vn/2019/11/25/biet-thu-bien-shantira-beach-resort-spa-hoi-an-gay-sot-thi-truong-mien-trung