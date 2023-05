Biệt thự compound ven sông: Giá lập đỉnh vẫn đắt hàng!

Nhu cầu sở hữu biệt thự của người giàu

Thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều khách hàng giàu có không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn để sở hữu những căn biệt thự hạng sang, miễn là hợp “gu”. Nếu cuối năm 2021, mức giá đỉnh của một căn biệt thự hạng sang tại TPHCM được ghi nhận là 400 tỷ đồng thì hiện con số này đã chạm ngưỡng 700 tỷ đồng. Ngay cả những dự án nhà phố có giá vài triệu đô la Mỹ/căn vẫn được thị trường hấp thụ rất nhanh.

Không chỉ tại thành phố, những đô thị vệ tinh như Long An, Đồng Nai cũng đang phát triển mạnh các dự án biệt thự hạng sang. Mức giá biệt thự tại các khu vực này cũng đã tăng lên hơn 100 tỷ đồng/căn. Tuy nhiên, phân khúc biệt thự hạng sang được cho là vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu trong bối cảnh số lượng người giàu tăng nhanh. Trên thị trường có rất ít sản phẩm thứ cấp rao bán lại.

Theo Báo cáo Thịnh vượng (Wealth Report) của Knight Frank, từ nay đến năm 2026, tại Việt Nam, số người siêu giàu (sở hữu ít nhất 30 triệu USD) sẽ tăng khoảng 26%, số người giàu (sở hữu từ 1 triệu USD) cũng sẽ tăng hơn 59%.

Hoạt động thể thao lành mạnh trên vịnh nước ngọt 8,6ha liền kề khu biệt thự compound hạng sang The Aqua.

Các chuyên gia bất động sản nhận định, khách hàng của phân khúc biệt thự bây giờ không chỉ coi trọng chất lượng thiết kế, xây dựng mà quan tâm nhiều hơn đến không gian sống và hệ thống dịch vụ, tiện ích đi kèm như bệnh viện, trường học hay khu mua sắm, giải trí…

“Trước đây, người mua biệt thự thường tập trung vào giá trị gia tăng theo thời gian gian thì bây giờ họ kỳ vọng về một ngôi nhà đáp ứng hoàn hảo nhu cầu tận hưởng cuộc sống và mang lại sự an toàn cho bản thân cũng như gia đình. Các dự án đáp ứng được yêu cầu này thì dù giá cao vẫn đắt hàng”, Giám đốc một sàn bất động sản chuyên môi giới dòng biệt thự cao cấp tại khu Nam chia sẻ.

Theo vị giám đốc này, nhiều người càng thành đạt càng có xu hướng muốn đơn giản hóa cuộc sống, tìm đến không gian trong lành, thanh bình và gần gũi với thiên nhiên. Do vậy, họ đang có xu hướng tìm mua biệt thự tại các dự án compound, nơi có không gian sống riêng tư, cộng đồng văn minh và tương đồng phong cách sống. Các khu compound ven sông, ven hồ càng được săn đón nhiều hơn dù giá cao hơn 30-50% bởi mức độ khan hiếm.

Chất lượng sống làm nên sức hút

Theo DKRA Vietnam, 6 tháng đầu nǎm 2022, phân khúc nhà phố, biệt thự tại TPHCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 18 dự án mở bán mới và 11 giai đoạn mở bán tiếp theo với khoảng 3.142 cǎn, bằng 55% so với 6 tháng đầu nǎm 2021. Nguồn cung chủ yếu tập trung tại các dự án lớn, quy hoạch bài bản của các chủ đầu tư uy tín.

Một mẫu biệt thự nổi bật của The Aqua giữa khung cảnh thiên nhiên trong vắt và thanh bình.

Nửa cuối năm 2022, DKRA Vietnam dự báo nguồn cung nhà phố, biệt thự tại Đồng Nai đạt mức 1.500 căn, Long An và Bình Dương khoảng 1.000 căn, TPHCM 600 căn. Sức cầu thị trường tiếp tục ổn định và giá bán vẫn sẽ tăng.

Thực tế, thị trường biệt thự tại các đô thị vệ tinh, nhất là các khu compound, đang rất sôi động, các dự án khi công bố đều ghi nhận tín hiệu tích cực từ khách hàng. Khu biệt thự compound The Mizuki tại khu Nam hay Izumi City tại khu Đông TPHCM là những ví dụ điển hình.

Tại Bến Lức (Long An), cách Phú Mỹ Hưng và quận 1 khoảng 30 phút di chuyển, khu biệt thự compound The Aqua tại “thành phố bên sông” Waterpoint mỗi đợt công bố giỏ hàng mới cũng ghi nhận tỷ lệ tiêu thụ cao. Theo chủ đầu tư Nam Long, The Aqua là phân khu compound đầu tiên tại khu đô thị tích hợp Waterpoint với bộ sưu tập biệt thự, dinh thự hạng sang như Harborfront, Riverfront, Canal, Garden Grand Villa.

Những căn biệt thự tại The Aqua được chủ đầu tư chăm chút đặc biệt, sở hữu không gian sống như khu nghỉ dưỡng. Mỗi biệt thự được ví như một tác phẩm kiến trúc nổi bật giữa miền xanh rộng lớn của quần thể khu đô thị Waterpoint quy mô lên đến 355ha. Về không gian nội thất, chủ đầu tư bàn giao nhà thô nên chủ nhân có thể thỏa thích sáng tạo thiết kế theo nhu cầu và sở thích riêng.

Mỗi biệt thự tại phân khu compound The Aqua đều có sân vườn, hồ bơi nhìn ra sông Vàm Cỏ Đông hoặc vịnh nước ngọt nhân tạo 8,6ha.

Theo các chuyên gia, hiện nay chất lượng sống chính là yếu tố làm nên sự khác biệt cho các dự án. Với vị trí liền kề vịnh nước ngọt 8,6ha, sông Vàm Cỏ Đông lộng gió và công viên ven sông 3,56ha, The Aqua không chỉ kiến tạo nhịp sống bình yên mà còn đảm bảo an ninh tối đa với hệ thống bảo vệ đa lớp 24/7.

Riêng tư, yên tĩnh nhưng không tách biệt bởi chỉ cần vài bước chân ra bên ngoài khu compound, cư dân sẽ hòa mình vào nhịp sống sôi động của khu đô thị sầm uất với các hoạt động giao thương, thể thao, giải trí vô cùng phong phú, bao gồm hệ thống Club House, tổ hợp thể dục thể thao, bến du thuyền, công viên trung tâm… Đây là những yếu tố mà các dự án nhỏ hay tại TPHCM khó đáp ứng được, giúp The Aqua ghi điểm ngay cả với những khách hàng khó tính.

Trên bình diện chung của thị trường, các dự báo đều nhận định thời gian tới, nguồn cung biệt thự hạng sang trong các khu compound, đặc biệt là các dự án ven sông, hồ sẽ ngày càng khan hiếm. Không chỉ người Việt mà cả các doanh nhân, chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam làm việc cũng tìm kiếm không gian sống chất lượng tại các khu compound ven sông, hồ. Do đó, dù các sản phẩm này liên tục lập đỉnh giá mới nhưng vẫn rất giàu tiềm năng tăng trưởng.

Hải Nam