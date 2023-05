Biệt thự đảo The Island Tại Vinh Heritage kiến tạo chuẩn sống wellness – đẳng cấp dành cho giới thượng lưu

Với mục tiêu tạo dựng một không gian sống lý tưởng đúng chuẩn wellness, biệt thự đảo được thiết kế nhằm tận dụng tối đa yếu tố thiên nhiên giúp tạo ra sự liền mạch giữa không gian bên trong và bên ngoài.

Vinh Heritage – Tự hào tiên phong kiến tạo chuẩn mực sống Wellness

tKhi thiên nhiên là thước đo của chuẩn sống mới thì cảnh quan xanh hòa cùng tiếng nước chảy cũng được xem như biểu tượng của những người yêu lối sống wellness.

Sớm nhận thức được những giá trị của lối sống Wellness đem lại cho con người, Vinh Heritage đã tiên phong kiến tạo nên những giá trị hoàn hảo từ cảnh quan, tiện ích, lối kiến trúc,… đang là một "mãnh lực" với giới thượng lưu tinh hoa.

Vinh Heritage như một công viên với những gam màu xanh nhiệt đới từ cây cối, cỏ hoa cho tới hệ thống dòng chảy trong vắt suốt 365 ngày quanh năm.

Hệ thống tiện ích hài hòa nhịp nhàng gắn với thiên nhiên của 12 khu vườn được thiết kế theo chủ đề nằm xen kẽ trong từng phân khu. Từ đó cư dân không chỉ được hưởng thụ không gian sống xanh, mà còn được trải nghiệm các tiện ích wellness độc đáo giữa thiên nhiên.

Đã đến lúc ngừng "nhốt mình" trong những khối hộp bê tông bọc kính ở đô thị để đến với Vinh Heritage, đánh thức mọi giác quan cùng cùng cuộc sống chuẩn "Wellness Living" nâng niu trọn vẹn thân – tâm – trí.

Ý tưởng và quy hoạch biệt thự Đảo Vinh Heritage

Không đơn thuần là một công trình kiến trúc, biệt thự đảo tại đây mang tới cho gia chủ những trải nghiệm về những giá trị của không gian sống sinh thái, nơi có mùi hương của cây lá, màu sắc của hoa, không khí mang vị nước, có nắng vàng đổ xuống từ thinh không và cả âm thanh của sự tĩnh lặng.

Tầm nhìn của chủ đầu tư Mipec được hiện thực hóa với những bàn tay quy hoạch tài ba, đơn vị tư vấn thiết kế hàng đầu thế giới. Khu biệt thự Đảo đã thực sự trở thành nơi đặc biệt để hưởng thụ cuộc sống ở môi trường thiên nhiên, với mặt nước ở xung quanh bạn.

Là trái tim của toàn dự án, mỗi căn biệt thự đều được ôm trọn bởi mặt nước, cây xanh và những thảm thực vật nhiều tầng tán, là nơi cảnh quan đẹp như tranh hòa quyện cùng không gian kiến trúc có một không hai. Chủ nhân của The Island là những con người chung một đẳng cấp. Biệt thự đảo là nơi tinh hoa của giới thượng lưu hội tụ. Những ý tưởng, mơ ước của chủ nhân, mỗi căn biệt thự The Island sẽ trở thành tuyên ngôn về phong cách sống và thẩm mỹ riêng của gia chủ.

The Island Vinh Heritage – Đẳng cấp dành cho giới thượng lưu

Bên cạnh đồ hiệu hay xe sang, giới thượng lưu Việt hiện nay chọn biệt thự giới hạn như một tuyên ngôn để khẳng định địa vị và đẳng cấp cá nhân.

Với gu thẩm mỹ tinh tế và phong cách hưởng thụ khác biệt, tầng lớp tinh hoa không dừng lại ở những căn biệt thự đắt tiền mà hướng đến bất động sản phiên bản giới hạn để thừa hưởng đặc quyền không dành cho số đông. Các tỷ phú, chính trị gia, doanh nhân thành đạt trên thế giới đều lựa chọn sinh sống tại những căn biệt thự có tầm nhìn đắt giá, không gian sinh thái và đảm bảo sự an toàn, riêng tư.

Chính điều này đã tạo nên nhiều “khu nhà giàu” nổi tiếng, quy tụ cộng đồng cư dân thượng lưu như Bervely Hills (Mỹ), Dormaine de Terre Blanche (Pháp), Victoria Peak (Hồng Kông) hay Pyeongchang-dong (Hàn Quốc).

Cũng như tầng lớp tinh hoa trên thế giới và tại Việt Nam, giới thượng lưu Nghệ An đang theo đuổi giá trị sống khác biệt, bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân nhiều đam mê mới và một trong số đó là biệt thự phiên bản giới hạn. Sự xuất hiện của 37 căn biệt thự đảo The Island tại Khu Đô Thị Vinh Heritage đã tạo chú ý lớn giữa cộng đồng thượng lưu Nghệ An.