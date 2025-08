Biệt thự, liền kề Hà Nội đang tăng giá nhẹ sau khi giảm giá rồi đi ngang trong khoảng 2 năm qua. Lãi suất ngân hàng xuống thấp và những tín hiệu tích cực của thị trường trong thời gian qua đang góp phần quan trọng thúc đẩy thanh khoản và giá bán của phân khúc này.

Một khảo sát của Batdongsan.com.vn gần đây ghi nhận giá bán biệt thự, liền kề Hà Nội đang có xu hướng nhích nhẹ so với cuối năm ngoái, dao động phổ biến ở mức 10-15%. Như vậy, sau thời gian giảm giá rồi duy trì mức đi ngang, phải đến sau Tết Nguyên đán 2024, thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội ghi nhận những tín hiệu ấm lên.

Hiện biệt thự, liền kề dự án An Lạc Green Symphony (Hoài Đức) đang được chào bán ở phổ giá 160-190 triệu đồng/m2, tăng khoảng 5-10% so với cùng kì năm ngoái khi giá chào bán là 150-160 triệu đồng/m2. Cuối năm 2022, thời điểm lãi suất tăng cao, biệt thự, liền kề tại dự án này từng được rao bán cắt lỗ ở mức giá 100-110 triệu đồng/m2. Thậm chí khi đó một số chủ nhà còn giảm giá xuống mức 95-100 triệu đồng/m2.

Tương tự, tại dự án Hinode Royal Park , vào tháng 10 đến tháng 5/2023, giá bán nhiều căn dự án Hinode Royal Park dao động khoảng 90-100 triệu đồng/m2, giảm mạnh so với mức giá 110-130 triệu đồng/m2 của giai đoạn năm 2021. Ở thời điểm hiện tại, giá chào bán biệt thự, liền kề tại đây dao động ở mức 120-150 triệu đồng/m2.

Nằm trên trục đường Nguyễn Xiển (Thanh Xuân), The Manor Central Park cũng ghi nhận hiện tượng giảm giá bán từ năm 2022. Số căn cắt lỗ được rao nhiều hơn vào thời điểm sau Tết Nguyên đến 2023. Một số căn sau Tết chỉ được chào bán dao động từ 27-28 tỷ đồng/căn, trong khi mức giá của một năm trước đó đều không dưới 32 tỷ đồng/căn. Tháng 6/2024, biệt thự The Manoer Central Park ghi nhận giá giao dịch tăng trung bình 10% so với cuối năm ngoái, ở mức phổ biến 32-35 tỷ đồng/căn.