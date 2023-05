Biệt Thự, Nhà Liền Kề Vùng Ven TP.HCM Được Săn Đón

Xét về nguồn cung, TP.HCM tiếp tục khan hiếm sản phẩm biệt thự/nhà liền kề. Nguồn hàng sơ cấp chỉ có khoảng 170 căn mở bán mới trong tháng 7/2022, trong đó chỉ có một dự án mới, còn lại là nguồn hàng từ các dự án hiện hữu triển khai từ trước. Tuy nhiên tỷ lệ tiêu thụ thực tế của thị trường chỉ đạt 55%, thanh khoản kém do nguồn hàng thiếu đa dạng và tầm giá cao, không dành cho số đông. Ở thị trường thứ cấp, giao dịch cũng khá trầm lắng, giá sang tay đi ngang, giao dịch tập trung vào những dự án đã bàn giao hoàn thiện và đi vào vận hành.

Nhu cầu tìm mua biệt thự, nhà liền kề có xu hướng tăng mạnh trong các tháng đầu quý 3/2022, nhất là ở các thị trường ven TP.HCM.

Theo các chuyên gia trong ngành, bên cạnh việc giá bán tăng quá cao, sự thiếu hụt nguồn cung, thiếu đa dạng, khó tìm kiếm sự hỗ trợ từ đòn bẩy tài chính đã làm hạn chế cơ hội tiếp cận loại hình nhà liền thổ của khách hàng TP.HCM. Trong những tháng tiếp theo, nguồn cung nhà liền thổ sẽ khó tăng đột biến, tình trạng khan hiếm tiếp tục duy trì với thị trường TP.HCM.

Cụ thể, tại thị trường BĐS Long An , lượt quan tâm tìm kiếm biệt thự, nhà liền kề tăng 9%, tập trung vào 3 khu vực chính là huyện Thủ Thừa, Bến Lức và Tân Trụ. Theo đó, nhu cầu mua nhà đất huyện Thủ Thừa tăng 28%, Tân Trụ tăng 4% và Bến Lức tăng hơn 7% so với tháng trước. Loạt dự án biệt thự, nhà phố chào bán tháng vừa qua đều ghi nhận thanh khoản tích cực. Ví như Nam Long Group chào bán các căn biệt thự hạng sang tại khu compoud biệt lập The Aqua (thuộc KĐT Waterpoint 355 ha Bến Lức) ghi nhận sức mua khá tốt dù tầm giá gần 30-40 tỷ đồng/căn. Dự án hiện đang ra mắt sản phẩm hạng sang Grand Villas tọa lạc ven sông Vàm Cỏ Đông có giá gần triệu đô mỗi căn. Đây là dòng sản phẩm hạng sang đầu tiên xuất hiện tại Long An, đánh dấu sự thay đổi về nhu cầu nhà liền thổ của thị trường này sau thời gian dài chỉ phát triển các sản phẩm trung cấp, bình dân. Bên cạnh The Aqua, một số dự án khác đang chào bán tại Long An như The Sol City, Golf West Lakes Golf & Villas… cũng có thanh khoản ổn định, tạo nên sự sôi động cho hoạt động mua bán nhà đất Long An.