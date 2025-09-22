Kênh thông tin mua bán, cho thuê nhà đất số 1
Bình Chọn Giải Thưởng People's Choice Awards: Vinh Danh Nhà Phát Triển Bất Động Sản Được Yêu Thích

Hạng mục giải thưởng People’s Choice Awards trong khuôn khổ Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025 đã chính thức mở cổng bình chọn cho các đề cử Nhà phát triển bất động sản được yêu thích.

Giải Thưởng People’s Choice Awards: Tiếng Nói Của Người Tiêu Dùng Được Lắng Nghe

Trải qua hành trình hơn một thập kỷ, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru không ngừng mở rộng và nâng tầm, góp phần nâng cao chuẩn mực phát triển bất động sản tại Việt Nam. Năm thứ 11 hứa hẹn sẽ tiếp tục là một cột mốc đáng nhớ, nơi các giá trị sáng tạo, bền vững và lấy người tiêu dùng làm trung tâm được lan tỏa mạnh mẽ hơn.
Điểm nhấn đặc biệt của mùa giải thứ 11 chính là sự ra mắt của hạng mục People’s Choice Awards – Nhà phát triển bất động sản được yêu thích nhất. Không chỉ là một hạng mục giải thưởng thông thường, đây còn là nơi người tiêu dùng có thể bày tỏ sự tin tưởng và hài lòng của mình đối với các chủ đầu tư bất động sản. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, sự hài lòng của khách hàng, uy tín thương hiệu và chất lượng dự án không chỉ là những yếu tố tạo nên giá trị mà còn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Việc bổ sung hạng mục People’s Choice Awards trong mùa giải 2025 thể hiện cam kết mạnh mẽ của PropertyGuru trong việc tạo ra một cầu nối trực tiếp, minh bạch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đây là cơ hội để những người đang trực tiếp trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ bất động sản trên thị trường có thể nói lên ý kiến của mình, góp phần định hình tương lai của ngành. Hạng mục này cũng phản ánh rõ ràng xu hướng lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong phát triển bất động sản hiện đại, nơi mọi quyết định từ quy hoạch, thiết kế đến dịch vụ hậu mãi đều phải hướng đến việc đáp ứng tối đa nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng.

Quy Trình Bình Chọn Và Đánh Giá Minh Bạch, Khách Quan

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch và công bằng cho tất cả các đề cử, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru áp dụng một quy trình xét chọn nghiêm ngặt. Các đề cử không chỉ được đánh giá bởi hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia đầu ngành uy tín mà còn được giám sát chặt chẽ bởi HLB – mạng lưới kiểm toán và tư vấn toàn cầu danh tiếng.
Với hạng mục giải thưởng People’s Choice Awards, HLB sẽ chịu trách nhiệm kiểm toán kết quả bình chọn cho các đề cử, đảm bảo rằng mỗi lá phiếu của người tiêu dùng đều được ghi nhận một cách chính xác và công tâm nhất. Sự tham gia của HLB cũng là lời khẳng định về giá trị và uy tín của giải thưởng, giúp xây dựng niềm tin vững chắc trong cộng đồng và ngành bất động sản.
Thời gian bình chọn cho hạng mục "People’s Choice Awards" sẽ diễn ra từ ngày 22/09 đến hết ngày 03/10/2025. Chủ đầu tư chiến thắng sẽ được vinh danh trong đêm trao giải được tổ chức long trọng vào cuối tháng 10/2025 tại GEM Center, TP.HCM, cùng các chủ đầu tư và dự án chiến thắng tại các hạng mục khác.
Hãy bình chọn TẠI ĐÂY để thể hiện sự ủng hộ và vinh danh những nhà phát triển bất động sản đã mang đến những giá trị thực sự cho cộng đồng và cho chính cuộc sống của bạn!
Bình chọn cho Nhà phát triển bất động sản bạn yêu thích nhất với People’s Choice Awards tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025!
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru, do PropertyGuru – tập đoàn mẹ của Batdongsan.com.vn – tổ chức, đã trải qua một hành trình dài đầy ấn tượng trong suốt hơn một thập kỷ qua. Kể từ khi ra mắt, Giải thưởng đã kiên trì theo đuổi sứ mệnh tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong, thúc đẩy chất lượng vượt trội và khơi gợi tinh thần đổi mới sáng tạo trong ngành bất động sản Việt Nam. Là một phần quan trọng của chuỗi Giải thưởng Bất động sản châu Á PropertyGuru danh giá với lịch sử 20 năm, Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru không chỉ là bệ phóng cho các chủ đầu tư và dự án xuất sắc trong nước mà còn là cầu nối đưa những giá trị bất động sản Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế. Mỗi mùa giải là một minh chứng cho sự phát triển không ngừng của ngành, nơi những chuẩn mực mới được thiết lập và những câu chuyện thành công được viết nên.
Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2025 được đồng hành bởi Nhà tài trợ Bạch kim Kohler, Cổng thông tin chính thức Batdongsan.com.vn, Tạp chí chính thức Property Report by PropertyGuru, đơn vị bảo trợ truyền thông Báo Xây dựng và đơn vị giám sát độc lập HLB.
Để biết thêm thông tin chi tiết về Giải thưởng, vui lòng truy cập: Asiapropertyawards.com.
PR Batdongsan.com.vn
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin được cung cấp chỉ mang tính chất thông tin chung, Công ty cổ phần PropertyGuru Việt Nam không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào liên quan đến thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự tuyên bố hoặc bảo đảm về tính thích hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào của thông tin theo phạm vi cho phép tối đa của pháp luật. Mặc dù đã nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin được cung cấp trong bài viết này là chính xác, đáng tin cậy và hoàn chỉnh vào thời điểm đăng tải, nhưng thông tin được cung cấp trong bài viết này không nên được dựa vào để đưa ra bất kỳ quyết định tài chính, đầu tư, bất động sản hoặc pháp lý nào. Thêm vào đó, thông tin không thể thay thế lời khuyên từ một chuyên gia được đào tạo, người mà có thể xem xét, đánh giá các sự kiện và hoàn cảnh cá nhân của bạn, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn sử dụng những thông tin này để đưa ra quyết định.

