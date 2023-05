Bình Dương: Các dự án nhà ở xây sẵn sẽ hút khách sau đại dịch?

Các chuyên gia BĐS nhận định, qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 này, nhu cầu nhà ở và thói quen định cư ở các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp như Bình Dương sẽ có sự thay đổi mạnh mẽ.

Theo thống kê của các ngành chức năng, tỉnh Bình Dương hiện có dân số hơn 2,6 triệu người, trong đó có khoảng 50.000 chuyên gia nước ngoài và hơn 1,2 triệu lao động nhập cư sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Phần lớn lao động nhập cư vẫn ở chen chúc tại các khu nhà trọ chật chội, không đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cần thiết trong quá trình chống dịch. Qua đợt bùng phát dịch bệnh vừa qua, các ổ dịch bùng phát mạnh và có diễn biến phức tạp nhất xuất phát từ các khu nhà trọ, khu đông công nhân lao động nhập cư sinh sống. Mặt khác, trong một thời gian dài ở nhà theo lệnh giãn cách xã hội, người ở trọ không thể về quê, việc sinh hoạt trong thời gian dài tại các khu nhà trọ vừa nóng nực, chật chội, cộng với chi phí thuê nhà, giá diện, nước cao… khiến cho những người chưa có nhà ở tại đây đang dần định hình lại mục tiêu "an cư lạc nghiệp". Chưa khi nào mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn cho bản thân và gia đình cấp bách như lúc này.



Dãy trọ chật chội, không đảm bảo điều kiện sống. Ảnh: Bảo Hân

Bên cạnh đó, với những nhà đầu tư chuyên nghiệp hay người dân có thu nhập cao, khi đại dịch xảy ra, dòng vốn không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng nên họ có xu hướng rót tiền vào bất động sản, một kênh đầu tư luôn được đánh giá là an toàn, bền vững trong lâu dài. Khi chính phủ thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế sau dịch như: giảm lãi suất ngân hàng, bơm tiền ra thị trường để kích thích tăng trưởng kinh tế làm cho đồng tiền mất giá, đẩy giá trị bất động sản tăng cao. Bên cạnh đó, những người có nhu cầu về nhà ở và đầu tư có tâm lý lo ngại khi đầu tư vào các dự án đất nền do rủi ro về mặt pháp lý do thời gian qua xảy ra nhiều vụ lừa đảo liên quan đến dự án ma, dự án đất nền chưa đủ pháp lý được giao bán để rồi khi cơ quan chức năng vào cuộc thì khách hàng mới vỡ lẽ. Mặt khác, một số người dân có nhu cầu mua đất để xây dựng nhà ở nhưng khi mua xong chờ chủ đầu tư hoàn thiện hạ tầng để xây dựng nhà thì rất lâu. Đó chính là lý do đất nền không còn hấp dẫn trên thị trường bất động sản sau đại dịch.

Xuất phát từ những yếu tố trên, những dự án nhà ở thương mại hoàn thiện về hạ tầng, giá cả hợp lý, bán trả góp, mua xong là có thể dọn vào ở ngay đang là tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư và những người có nhu cầu về nhà ở để "an cư lạc nghiệp".

Tại Bình Dương số lượng dự án nhà ở riêng lẻ xây sẵn tương đối ít, do để thực hiện những dự án như thế đòi hỏi chủ đầu tư phải có tiềm lực tài chính mạnh, pháp lý hoàn thiện, minh bạch… Bởi khi đã hoàn thiện căn hộ để giao cho khách hàng dọn vào ở ngay thì phải trải qua nhiều khâu thẩm định, cấp phép của các cơ quan chức năng.

Khu đô thị Huỳnh Tiến Phát Residential là một trong số ít những dự án đáp ứng được các nhu cầu trên. Dự án do công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Bất động sản Huỳnh Tiến Phát thuộc Tập đoàn Huỳnh Gia, nhà phân phối BĐS uy tín nhất Bình Dương đầu tư xây dựng.



Khu đô thị Huỳnh Tiến Phát Residential đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.400 người.

Với diện tích quy hoạch gần 3,3 ha, tổng vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, trong đó có 92 căn nhà lầu và 124 căn nhà trệt, có sổ hồng riêng từng căn, thổ cư 100%, giao nhà khi đã hoàn thiện 100% và có sổ hồng hoàn công. Dự kiến sau khi hoàn thành, khu đô thị này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 1.400 người. Hiện nay dự án đã được chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và đang tiến hành xây dựng để bàn giao cho khách hàng theo từng giai đoạn.

Được biết Khu đô thị Huỳnh Tiến Phát Residential nằm ở khu vực trung tâm xã An Điền, thị xã Bến Cát, một trong những địa phương phát triển mạnh về công nghiệp của khu vực. Từ khu đô thị chỉ mất 10 đến 15 phút để di chuyển đến các KCN như: KCN Rạch Bắp, Khu KCN Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3… để làm việc; chỉ cần 5 phút để di chuyển đến trung tâm hành chính thị xã Bến Cát. Tại đây cũng có thể dễ dàng di chuyển tới các trường học như: trường mầm non, tiểu học, THCS An Điền, bệnh viện, chợ…



Bên trong nhà được trang bị sẵn nội thất và các thiết bị cơ bản.

Hiện tại, dự án có 2 mẫu nhà gồm:

– Nhà trệt có diện đất sử dụng 70m2, bố trí 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 nhà tắm, mức giá từ 1,42 tỷ đồng. Người mua chỉ cần trả trước 568 triệu (ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 60% với lãi suất 7,9%/năm, thời gian vay 20 năm) là có thể dọn vào ở ngay.

– Căn hộ 1 trệt, 1 một lầu có diện đất sử dụng 75m2, bố trí 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 2 phòng ngủ, 2 toilet, mức giá từ 2,35 tỷ đồng. Người mua chỉ cần trả trước 940 triệu (ngân hàng Vietcombank hỗ trợ 60% với lãi suất 7,9%/năm, thời gian vay 20 năm).

Anh Trương Văn Hoàng 35 tuổi, quê Thanh Hóa hiện đang làm việc tại KCN Mỹ Phước 1, thuộc thị xã Bến Cát cho biết: Trước đây anh cũng định ở trọ làm một thời gian tích lũy ít vốn rồi sau này về quê sinh sống. Qua đợt dịch này anh thấy sống tại nhà trọ chật chội tìm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh ảnh hưởng đến vợ con nên anh quyết định dồn hết tiền tiết kiệm vợ chồng tích lũy được bấy lâu nay (gần 600 triệu đồng) mua 1 căn hộ tại dự án Huỳnh Tiến Phát Residential để gia đình dọn về đây ở. Theo anh dự tính,với số tiền trả trước trên, mỗi tháng vợ chồng anh chỉ cần trả góp cho ngân hàng khoảng 10 triệu đồng thì sẽ có một căn hộ cho gia đình sinh sống rộng rãi, thoải mái hơn nhiều. Sau này khi muốn về quê bán căn nhà này thì giá cả lúc đó cũng cao, khi đó sẽ có một số tiền lớn để trang trải cuộc sống sau này.

Suy nghĩ của anh Hoàng cũng chính là tâm lý của nhiều người nhập cư đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hi vọng Khu đô thị Huỳnh Tiến Phát Residential sẽ đáp ứng được nhu cấp thiết của khách hàng trong thời điểm hiện nay.