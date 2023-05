Bình Dương: Căn hộ cao cấp dành cho giới chuyên gia cung không đủ cầu

Căn hộ đạt chuẩn cho giới chuyên gia vẫn thiếu hụt nguồn cung

Bình Dương được hưởng lợi từ vị trí liền kề ngay trung tâm TP.HCM, vốn được mệnh danh là “thủ phủ công nghiệp” của miền Nam, với hệ thống hạ tầng hoàn thiện phù hợp với nền kinh tế công nghiệp cùng với các chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn.

Bên cạnh đó, Bình Dương vẫn luôn thuộc top địa danh thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Chỉ tính riêng năm 2019, Bình Dương chỉ đứng sau Hà Nội và TP.HCM về thu hút vốn FDI với tổng vốn đạt hơn 3,073 tỷ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 119,57% so với chỉ tiêu năm 2019.

Đặc biệt, khi Việt Nam trở thành lựa chọn của nhiều quốc gia trước làn sóng dịch chuyển các khu sản xuất, các văn phòng đại diện ra khỏi Trung Quốc sau sự bùng phát dịch Covid-19, Bình Dương ngay lập tức trở thành một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Chính vì thế, Bình Dương đang chịu áp lực rất lớn về nhu cầu nhà ở, văn phòng dành cho các chuyên gia cấp cao từ nước ngoài sẽ đến sinh sống và làm việc. Trong khi đó, với 48 khu công nghiệp, cụm công nghiệp và hàng ngàn công ty, nhà máy đang hoạt động, Bình Dương đang thiếu hụt trầm trọng nguồn cung nhà ở tại tất cả các phân khúc, đặc biệt dòng sản phẩm đạt chuẩn cao cấp cho giới chuyên gia luôn trong tình trạng “đỏ mắt” săn tìm mà vẫn không đủ.

Nguyên nhân xuất phát từ việc một thời gian dài Bình Dương chỉ tập trung phát triển bất động sản công nghiệp cộng với giá đất nền lúc bấy giờ còn rẻ nên thị trường nhà đất hoặc đầu tư nhà trọ có phần sôi động hơn. Đến khi nền kinh tế địa phương đi vào ổn định, lượng dân nhập cư đổ về ồ ạt đã dẫn đến tình trạng quá tải nhà ở, bất động sản không theo kịp nguồn cầu tăng đột biến.



Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View sẽ trở thành

biểu tượng sống mới của Bình Dương

Đầu năm 2020, thị trường BĐS Bình Dương trở nên sôi động và thu hút nhiều nhà đầu tư bởi các chính sách, quy hoạch. Và ngày 01/02/2020, Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập TP. Thuận An và TP.Dĩ An. Ngoài ra, làn sóng dịch chuyển đầu tư ra vùng ven càng khiến cho thị trường bất động sản nơi đây trở nên hấp dẫn.

Trong đó, TP. Thuận An với vị trí tiếp giáp TP.HCM, được xem là cửa ngõ giao thương của tỉnh Bình Dương đã lọt vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.

Thuận An được biết đến là nơi quy tụ nhiều trung tâm thương mại khu vui chơi mua sắm, bệnh viện và các khu công nghiệp lớn như VSIP1, Việt Hương, Đồng An… Nơi đây cũng là đô thị vệ tinh của TP.HCM đang được tập trung phát triển trên nhiều phương diện khác nhau. Nhiều dự án giao thông kết nối với TP.HCM và sân bay, cảng… và các tỉnh, thành lân cận cũng được chú trọng.

Đón cơ hội đầu tư với dòng nhà ở dành riêng giới chuyên gia

Có thu nhập cao nên nếu tìm được sản phẩm đáp ứng yêu cầu, giới chuyên gia thường rất dễ “xuống tiền” ngay mà không đắn đo. Vì nếu so với mặt bằng bất động sản trên thế giới và thậm chí là thị trường TP. HCM ngay cận kề thì giá bất động sản Bình Dương vẫn đang ở ngưỡng thấp, việc sở hữu tài sản hoàn toàn nằm trong tầm tay của họ.

Nhưng để lọt vào tầm ngắm của giới chuyên gia, các dự án phải đạt chuẩn cao cấp, an ninh, đầy đủ tiện ích, có môi trường sống đảm bảo sức khoẻ và thuận tiện di chuyển đến nơi làm việc. Tiêu chuẩn sống khắt khe này được hình thành từ thói quen sinh hoạt ở nước ngoài và dần trở thành yếu tố tiên quyết khi lựa chọn nhà ở.



Sảnh đón biểu tượng The Emerald Golf View ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương

Một trong số ít dự án đang gây chú ý trong cộng đồng chuyên gia là Khu căn hộ đẳng cấp thượng lưu The Emerald Golf View tọa lạc ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương (TP. Thuận An) của chủ đầu tư Lê Phong. Nằm đối diện trung tâm Aeon Mall và khu công nghiệp VSIP I, chỉ mất chưa đến 30p để di chuyển đến trung tâm TP.HCM hay trung tâm Thành phố mới Bình Dương, đây được đánh giá là lựa chọn hoàn hảo cho giới chuyên gia.

Dự án được ví như một khu phức hợp đầy đủ “all in one” với hệ sinh thái 50 tiện ích đẳng cấp 5 sao ngay nội khu, từ khu thương mại dịch vụ hiện đại cho đến hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, gym – spa, khu BBQ, thư viện, khu thể thao trong nhà, khu vườn treo thư giãn trên không hay rạp chiếu phim nghệ thuật ngoài trời, vườn chân mây… Với đặc thù tần suất làm việc lớn, quỹ thời gian eo hẹp, các chuyên gia hoàn toàn có thể tận hưởng cuộc sống đa màu sắc ngay trước cửa căn nhà của mình tại The Emerald Golf View.

Chia sẻ về quá trình thi công dự án, ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT tổng thầu Design & build Cottecons cho biết: “Chủ đầu tư Lê Phong rất kỹ tính và đòi hỏi cao về tiêu chuẩn hệ thống tiện ích, chính vì vậy đây là dự án mà chúng tôi rất tâm đắc. Trong quá trình thi công, chúng tôi còn cải tiến và thay thế các vật liệu, tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện để làm sao mang đến những tiện ích tốt nhất cho cư dân ở đây. Nếu đặt ở trung tâm TP.HCM, đây sẽ là một trong những dự án rất cao cấp”.

Đúng như tên gọi, sở hữu The Emerald Golf View là chủ nhân được sở hữu tầm nhìn triệu đô tuyệt mỹ ôm trọn mảng xanh về sân Golf Sông Bé, một trong những sân Golf đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Tất cả được kiến tạo hoàn hảo trên diện tích hơn 8.600m2 làm nên một tài sản đáng kiêu hãnh dành cho giới chuyên gia và cư dân.



Khu Family Lounge sẽ là nơi thư giãn và tận hưởng cuộc sống với tầm view sân golf Sông Bé

Hội tụ chất lượng vượt trội hiếm có so với các dự án trong khu vực, The Emerald Golf View xứng tầm là khu căn hộ thượng lưu trong phân khúc nhà ở cao cấp Bình Dương với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ/căn. Không chỉ thu hút khách mua ở, The Emerald Golf View còn hấp dẫn giới đầu tư đang tìm kiếm cơ hội đón đầu làn sóng chuyên gia dịch chuyển. Ghi nhận thực tế cho thấy hiệu suất đầu tư cho thuê tại Bình Dương đang rất tốt với lợi nhuận lên đến 10-12%/năm. Với những sản phẩm thuộc “hàng hiếm” như The Emerald Golf View, mức này được kỳ vọng sẽ tăng hơn nữa, chưa kể đầu tư ngắn hạn cũng được dự báo thanh khoản tốt khi nhu cầu lớn và biên độ tăng giá còn rất cao.